Die Kapo Zürich zeigt, was alles in ihrem Polizeiauto steckt



bild: kapo zürich

Die Kapo Zürich packt ihr Spielzeug aus – wir sagen dir, was alles auf dem Bild ist

Hast du dich jemals gefragt, was sich so alles in einem Polizeiauto befindet? Jetzt hast du die Chance, es zu erfahren: Die Zürcher Kantonspolizei postete unlängst auf Facebook und Instagram die komplette Auslegeordnung eines Patrouillenautos der Verkehrspolizei.

Aber was sind das eigentlich alles für Gegenstände?

Klicke auf die grünen Icons für mehr Infos:

Die komplette Liste

Das persönliche Material:

2 Destabilisierungsgeräte (Taser)

2 Pistolen

4 Patronenmagazine

2 Handschellen

2 Polizeimehrzweckstöcke

2 Handfunkgeräte

2 Pfeffersprays

2 persönliche Ausrücktaschen

2 persönliche Aktentaschen

Weiteres Material:

9 Triopane (Faltsignale)

6 Blitzlichter mit Bodenhalterung

6 Molankegel (Verkehrsleitkegel)

1 Ölbinder

1 Nagelgurt

2 Leuchtwesten

1 Besen

1 Brechstange

2 Helme

2 schwere Westen

2 Lampen

1 Stativ

1 Feuerlöscher

1 Wurfsack (Rettungsseil)

1 Defibrillator

1 Abfallsack

1 Kelle («Stop Polizei»)

1 Absperrband

1 Holz-Meter (4m)

1 Rollmeter (20m)

1 weisse Kreide

1 Abschleppseil

1 Klebeband

1 schwarzer Fotokoffer mit Fotoapparat, Blitz, Atemlufttestgerät, Pneumesser etc.

1 roter Sack mit diversem Inhalt (Handschuhe, Decken, Schutzfolie, Brandschutztuch etc.)

Gelungene Aktion

Wie der Blick auf die Zahlen zeigt, hat sich die PR-Aktion gelohnt: Mit über 3300 Likes, 480 Kommentare und 620 Shares kann man den Post für Schweizer Verhältnisse schon fast als viral bezeichnen.

Laut Kapo-Mediensprecherin Rebecca Tilen kam die Idee für das Bild von den Kollegen des Verkehrszuges Winterthur. Sie resümiert: «Wir finden es auch sehr cool.» (jaw)

