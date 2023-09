Rund 140'000 Besuchende feierten am Flughafen-Fest

Rund 140'000 Menschen feierten am Flughafen-Fest

Rund 140'000 Besucherinnen und Besucher haben am Wochenende am dreitägigen Fest des Flughafens Zürich-Kloten sein 75-jähriges Bestehen gefeiert. Nach der Flugshow der Patrouille Suisse kam es am Sonntag beim Eingang und Ausgang zu einem grossen Gedränge.

Die Besucherinnen und Besucher seien in der Folge gestaffelt vom Festgelände gelassen worden, um zu verhindern, dass der Bushof und die Zugperrons übergelaufen seien, teilten die Organisatoren am Sonntagabend mit. Die Situation auf dem Festgelände habe sich nach rund 90 Minuten wieder entspannt. Das Flughafenfest habe wie vorgesehen beendet werden können.

Dank des Einsatzes zahlreicher Helferinnen und Helfer und der guten Zusammenarbeit aller Flughafenpartner verliefen laut den Organisatoren die Aufbauarbeiten und Vorbereitungen ohne Zwischenfälle.

Rund 40 Aussteller präsentierten an den drei Tagen Fahrzeuge, Produkte, Dienstleistungen und Berufswelten am Flughafen und ermöglichten Einblicke hinter die Kulissen des Betriebs. Auf besonderes Interesse stiessen dabei die Aviatik-Ausstellung mit rund 30 Flugzeugen, die Flugshows der Patrouille Suisse mit der Helvetic Airways sowie die Live-Shows rund um Flugzeugabfertigung. Auch die Konzerte und Tanzaufführungen und die verschiedenen Programmpunkte für Kinder seien rege besucht worden.

Im Rahmen des offiziellen Festaktes hatten am Freitagabend Bundespräsident Alain Berset sowie die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh dem Flughafen Zürich zum Jubiläum gratuliert. Sie betonten dessen Bedeutung für die Schweiz in der Vergangenheit, heute und in Zukunft. (sda)