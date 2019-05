Schweiz

Zentralschweiz

Gotthard: Reisebus blockiert Tunnel ++ Mehrere Kilometer Stau



Defekter Reisebus blockiert den Gotthard-Tunnel

screenshot webcam

Reisende, die derzeit auf der Nord-Süd-Achse unterwegs sind, müssen sich gedulden. Laut dem TCS blockiert ein defekter Reisebus den Gotthard-Tunnel. Der Tunnel ist in beiden Richtungen gesperrt.

#A2 - Gotthard - Chiasso - Gotthard-Tunnel in beiden ->en Tunnel gesperrt, Pannenfahrzeug, defekter Bus, bis heute 14:30 Uhr — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 28. Mai 2019

Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 14:30 Uhr. In der Folge staut sich der Verkehr in Fahrtrichtung Süden auf neun Kilometer. Reisende müssen mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde und 40 Minuten ausgehen. In die entgegengesetzte Richtung stehen die Verkehrsteilnehmer zwischen Quinto und Airolo auf einer Länge von drei Kilometern.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 9 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 40 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 28. Mai 2019

Laut Viasuisse sei der Reisecar in Richtung Süden unterwegs gewesen als er aufgrund einer Panne anhalten musste. Da die Räumung noch dauern könnte, empfiehlt Viasuisse Reisenden, via San Bernardino in den Süden zu fahren. (jaw)

Update folgt ...

Abonniere unseren Newsletter