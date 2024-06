Die Terrasse des Storchen-Hotels in Zürich: Ein Angebot an der Bar des Luxus-Etablissements sorgt für Unverständnis. Bild: keystone

1 Stutz für 1 Eiswürfel: Zürcher Edel-Bar sorgt für Unglauben

Eine Zürcher Edel-Bar bietet Design-Eiswürfel an. Der Preis: Ein Franken pro Stück. Das Angebot sorgt für erstaunte Gesichter und stösst teils auf wenig Verständnis.

Zürich ist ja bekannt für hohe Preise und nimmt diesbezüglich auch in weltweiten Rankings oft eine oder gar die Spitzenposition ein. Man ist sich also an einiges gewöhnt.

Ein Angebot der Zürcher Edel-Bar Barchetta, die zum Luxus-Hotel-Komplex Storchen gehört, sorgt nun aber dennoch für Kopfschütteln.

Das Hotel zum Storchen in Zürich. imago

Denn dort gibt es ein Spezialangebot, ein «Upgrade», wie es auf der Karte heisst. Und zwar handelt es sich dabei um einen Design-Eiswürfel. Dieser ist grösser als «normale» Eiswürfel und hat zudem das Logo des Lokals eingraviert.

Inside Paradeplatz schrieb zuerst über das Angebot, das auf Englisch beworben wird: «Upgrade Your Drink With an Unique Storchen Ice Cube + 1 CHF», heisst es da.

Die Kommentare unter dem Artikel auf dem Finanz-Newsportal sprechen Bände. Dem Lokal wird Dekadenz vorgeworfen, viele kommentieren auch sarkastisch:

«Was, nur ein Stutz für einen Eiswürfel? Und das in Zürich? Viel zu günstig!»

«Deshalb habe ich immer ein paar Eiswürfel auf Vorrat in der Westentasche dabei.»

«Wer ist hier der Trottel? Eiswürfel für 1.- anbieten oder Eiswürfel für 1.- kaufen»

«Na ja, mit der zukünftigen 13-ten AHV-Rente kann ich mir das wieder locker leisten.»

Doch offenbar scheint der Edel-Wasserwürfel bei der Storchen-Kundschaft gut anzukommen. Laut dem Tagesanzeiger war er am Dienstag und Mittwoch ausverkauft.

Der Eiswürfel ist seit Mai im Angebot, wie David Minoretti von der Gruppe «The Living Group Circle», die die Lokale betreibt, gegenüber der Zeitung angibt. Er sei beliebt, komme gut an bei den Gästen. Sowohl als Fotomotiv und auch aus praktischen Gründen habe der Würfel seinen Wert. Der Cocktail würde aufgrund der Grösse des Spezialeiswürfels weniger schnell verwässert, im Vergleich zu kleineren Eiswürfeln.

Ein solches Angebot zu haben ist laut Minoretti vollkommen plausibel:

«Der Spezialeiswürfel ist ein freiwilliges Upgrade.»

In Spitzenbars seien solche Design-Würfel gang und gäbe, dort seien sie meist einfach schon im Preis einkalkuliert.

