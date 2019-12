Spass

Bilderwelten

Völlegefühl nach den Festtagen? Diesen 15 Skulpturen geht es schlechter



Egal, wie kaputt du nach den Festtagen bist, diesen 15 Skulpturen geht es schlechter

Sie sind nicht ohne, die Tage rund um Weihnachten und Neujahr. Kein Wunder, kommt unser Körper bei so viel Völlerei an seine Grenzen. Da will man nur eins: Sehen, wie es jemandem noch schlechter geht.

Das eigene Leid am Leid anderer abgleichen kann durchaus dabei helfen, ein wenig inneren Frieden zu finden. Doch da ist ja die Sache mit Moral und Ethik. Sagen wir's so ... Wirklich edel ist dieser Ansatz ja nicht. Darauf zu verzichten wiederum auch schade, könnten wir ein wenig Linderung doch so gut gebrauchen.

Darum hier ein Kompromiss, der niemandem schadet.

Wenn du daran denkst, was du alles in dich reingestopft hast: bild: twitter

Wie sich dein Kopf nach dem Abend anfühlt, an dem du gefunden hast, dass es ja Weihnachten ist und man sich da schon noch «eis Gläsli» gönnen kann: bild: twitter

Weisst du noch, wie fettig das Essen war? bild: twitter

Und wie du eine Gabel nach der anderen in dich reingepfercht hast? Bild: twitter

Und dann noch das völlig unnötigen Dessert zum Schluss? Bild: travelblog

Nationaler Gemütszustand nach den Festtagen: Bild: twitter

Bier auf Wein, was geht stell rein! bild: twitter

Wenn «Ich esse ab jetzt nur noch leicht und gesund» eine Skulptur wäre Bild: twitter

Womit wir wieder bei einem deftigen Fondue Bourguignon wären: bild: twitter

Oder doch einem Braten mit Buttersauce? Bild: thechive

Das Gesicht des Januars ... Bild: twitter

Wie viel Prosecco das wohl war? bild: twitter

Dein Gesicht, wenn deine Leute am 1. Januar bereits wieder mit einem Bier vor deiner Tür stehen: Bild: imgur

(jdk)

Abonniere unseren Newsletter