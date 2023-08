Cute News

Bist du bereit für die 27 lustigsten Tierbilder der Woche? Ja? Hier lang!

Cute News, everybody!

Wenn du für einen Moment der Hitze entkommen möchtest, bist du hier genau richtig. Ich hoffe, ihr lest die heutigen Cute News an einem gemütlichen Schattenplätzchen, mit einem gekühlten Eistee (oder ähnlichem) in der Hand.

Passt bei diesen hohen Temperaturen in den nächsten Tagen gut auf euch auf! Wir lesen uns gleich in der Kommentarspalte.

Viel Spass!

Alle einsteigen, es geht los!

Manchmal wäre ich auch gerne klein genug, um in einem Blütenblatt zu «baden».

Juhu, endlich planschen!

Was sie wohl beobachtet? Scheint ernst zu sein ...

Wo sind alle Introvertierten?

Beachte uns nicht, wir leben ab sofort in deiner Mülltonne.

PS: Hast du noch mehr Abfall für uns?

Wusstest du, dass auch Katzen Vitiligo haben können?

Von der Hautkrankheit Vitiligo sind nicht nur Menschen betroffen. Auch unsere geliebten Vierbeiner können diese chronische Erkrankung haben. An sehr sonnigen Tagen sollten die Katzen, die von Vitiligo betroffen sind, nicht nach draussen gelassen werden. Es gibt für diese Fälle übrigens auch Sonnencreme für Katzen.

Wow.

Kannst du mich tragen? Meine Füsse tun weh ...

Wind? Welcher Wind?

Wenn dir einfällt, dass du vergessen hast, den Herd abzustellen:

Was macht denn der da?!

So friedlich:

Er kommt frisch vom Friseur:

Denkt daran, bei dieser Hitze genug Wasser zu trinken!

Eine solch coole Erfahrung möchte ich auch einmal machen!

Hier hast du dich also die ganze Zeit herumgetrieben! Jetzt kommst du aber nach Hause!

Geeeeeenau da!

Schaut nur seine kleinen Füsschen! 😍

Juhui, endlich ist wieder Badi-Wetter. Wer ist der Coolste auf der Rutsche?

Alle, die Ophidiophobie haben, müssen bei diesem Gif ganz kurz wegschauen.

Heute ist es zu heiss, um sich auch nur einen Zentimeter zu bewegen.

Was für ein Leben:

Wer hat schon einmal einen weissen Raben gesehen?

Wo ist der Ball hin????

Huuuuuuunnngggeer!

Wie sich diese Ente gleich den Küken annimmt, obwohl es nicht ihre eigenen sind: