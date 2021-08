Wetten, dass dich diese 27 Tierbilder gleich zum Lächeln bringen?

Cabral trifft den entscheidenden Penalty – der FCB steht in der Conference League

Basel darf nach einem kräftezehrenden Playoff-Rückspiel die Conference League testen. Wie im Playoff-Hinspiel avanciert in Stockholm Arthur Cabral zum Matchwinner des FCB, der sich erst im Penaltyschiessen 4:3 durchsetzt. Nach Verlängerung hatte es 3:1 gestanden.

Der FC Basel musste vor dem Playoff-Rückspiel zur Conference League gewarnt gewesen sein. Dass sich der schwedische Cupsieger nach dem 1:3 im Hinspiel in Basel nicht einfach in sein Schicksal fügen würde, hatte sich am Vorabend des Rückspiels erstmals lautstark angekündigt. Hammarby-Fans hatten vor dem Basler Teamhotel in der Nacht auf Donnerstag mit Feuerwerkskörpern versucht, den Schlaf des Super-League-Klubs zu stören. Auf das Feuerwerk der Hammarby-Spieler, das diese gegen Ende der …