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Esel, Flamingos und Co.: Die lustigsten Tierbilder der Woche

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Volle Ladung Cuteness: 33 Tierbilder – nur für euch!

09.10.2026, 06:0209.10.2026, 07:37
Caroline Mettler

Cute News, everybody!

Ich bin die Neue hier! Ab sofort übernehme ich das Zepter von Corina und beliefere euch jeden Freitag wie gewohnt mit den Cute News. Auch wenn ich ihnen meinen eigenen Pfotenabdruck verpassen werde, müsst ihr euch keine Sorgen machen: Die Tiere bleiben genau so herzig, lustig und manchmal absurd wie bisher!

Hier kommen die 33 besten Tierbilder der Woche. Viel Spass!

Die wohl herzigste Spinne der Welt.

Mini Spinne. Kleine Spinne auf Finger. https://www.instagram.com/reel/DPW8AijjRU3/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;stkn=MzRlODBiNWFlZA==
Bild: instagram

Tick, Trick, und Track. Und wer ist der Vierte im Bunde?

Vier Esel. https://www.instagram.com/p/DdI4MKxG8Qk/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;stkn=MzRlODBiNWFlZA==
Bild: instagram

Keine Cute News mehr verpassen:

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Schau mal, meine Krallen sind gefährlicher als deine!

Katze zeigt ihre Krallen. Schwarze Katze mit Hund Freundschaft. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fupdate-the-tiny-fluffball-i-rescued-wont-leave-her-giant-v0-1u6qos5b24w ...
Bild: reddit

Der Biber ist das zweitgrösste Nagetier der Welt.

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Bild: reddit

Auf dem ersten Platz ist das Wasserschwein a.k.a. Capybara. Es wird bis zu 80 Kilo schwer! Was die hier wohl aushecken?

Mehrere Capybara https://preview.redd.it/i-bet-theyre-plotting-something-already-v0-27wgdtsl7jsh1.png?width=640&amp;crop=smart&amp;auto=webp&amp;s=6641557710ebc4dabadbe7505ef05988870671b3
Bild: reddit

Von den Nagetieren zu den Beuteltieren: Der östliche Ringelschwanzbeutler ist in Australien zu Hause.

Ringelschwanzbeutler. Beuteltier. Australien. https://www.reddit.com/r/aww/comments/1hbt4ts/had_a_ringtail_possum_show_up_on_my_door_australia/
Bild: reddit

Schnarch!

Schlafende lustige Katze. https://de.pinterest.com/pin/996702961255022875/
Bild: pinterest

Kleiner grosser Tollpatsch.

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Bild: reddit

Ein niedlicher Flauschball, auch Schwanzmeise genannt:

Flauschball oder Schwanzmeise auf Ast. Vogel auf Ast. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fniedlicher-flauschball-schwanzmeise-v0-lcbq4wz5qgeg1.jpg%3Fwidth%3D1080%26crop%3 ...
Bild: reddit

Nächtlicher Besuch.

Weisses Opossum. https://www.reddit.com/r/aww/comments/1hh40vb/white_opossum_my_aunt_snapped_a_pic_of/
Bild: reddit

Mögt ihr noch oder auch schon sleepy?😴

Schlafende Katze https://www.threads.com/@hamandbreadfr/post/DbvuF-YEUCG/media?xmt=AQG00OQXt28lCMU_iZ-Kq27tTYdoB6e2Mb94JPmns8FntnF-jZWZOyI_woqBC5V8Dv_E3dZp
Bild: threads

Wieder wach werden, guten Morgen!

Huhn https://www.threads.com/share/BBaEG33UNd/
Bild: threads

Hat dieser Doggo das schönste Zahnpasta-Lächeln? ...

Hund zeigt Zähne. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fshow-me-your-funniest-pictures-of-your-dog-v0-7nzm1xqw7qsh1.jpeg%3Fwidth%3D3024%26format%3Dpjpg%26auto%3Dwebp%26s%3D ...
Bild: reddit

… oder etwa dieser? …

Hund mit geschlossenen Augen. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fshow-me-your-funniest-pictures-of-your-dog-v0-s8ud7ifhcqsh1.jpeg%3Fwidth%3D3024%26format%3Dpjpg%26auto%3 ...
Bild: reddit

... oder doch dieser?

Hund komisches Gesicht. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fshow-me-your-funniest-pictures-of-your-dog-v0-new7mml0iqsh1.jpeg%3Fwidth%3D1320%26format%3Dpjpg%26auto%3Dwebp% ...
Bild: reddit

Dieses Kerli lächelt auch ganz verschmitzt.

Goldtstaub-Taggecko https://www.threads.com/share/BAeAtnXHzw/
Bild: threads

An dieser Katze ist ein Grosspapi verloren gegangen.

Katze sieht aus wie Grossvater. https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2025/10/690461935d51d_4m6r00m2c4yf1__700.jpg
Bild: boredpanda

Dieses Vögeli wurde gerade noch rechtzeitig vor dem Rasenmäher gerettet.

Kleiner Vogel gerettet https://www.threads.com/share/BCLZWyYi-I/
Bild: threads

Armes Gürteltier: Nach einem Lauffeuer geben Feuerwehrleute ihm zu trinken.

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Hier sind weitere 35 Tiere, die Hilfe brauchten:

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35 Tiere, die Hilfe brauchten
quelle: boredpanda
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Ein Baby-Präriehund – nicht zu verwechseln mit einem Erdmännchen.

Baby-Präriehund https://www.threads.com/share/BAkXAvuCf3/
Bild: threads

Und da sind sie: ziemlich beste Freunde, diese Erdmännchen.

Zwei Erdmännchen Freunde https://www.threads.com/share/BBaEG33UNd/
Bild: reddit

Es gibt immer den einen Frechdachs, der nicht warten kann.

Drei Hunde und eine Katze. https://www.reddit.com/r/aww/comments/1nilazi/one_of_them_is_very_vocal_when_it_comes_to_dinner/
Bild: reddit

Diese Pfoten😻

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Tierische Good News 😍🦦

Naturschutz wirkt: Diese 7 Tierarten erholen sich
Naturschutz wirkt: Diese 7 Tierarten erholen sich

Eine Handvoll Häschen.

Hase in Hand. https://www.instagram.com/reel/DTos79eEd61/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;stkn=MzRlODBiNWFlZA==
Bild: instagram

Ob das bequem ist?

Hund sitzt auf Hund https://www.threads.com/share/BBaEG33UNd/
Bild: threads

Eine beleidigte Leberwurst.

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Frisur oder Zunge der Woche?

Weisser Hund https://www.threads.com/@expealidocious/post/Dbv_ijkj_3W/media?xmt=AQG02MOXra8yictDf-BwBRiSyk6FdhOrUkDJYs4IqswZ7sLmS4kqzt2aaSUL4kwpx5pmJJSK
Bild: threads

Und als kleine Einführung zu mir: Mein absoluter Favorit im Tierreich – der Flamingo!

epa13201933 A Lesser flamingo (Phoeniconaias minor) enjoys the warm spring weather in its enclosure at the Joburg Zoo in Johannesburg, South Africa, 31 August 2026. Established in 1904, the 55-hectare ...
Bild: keystone

Flamingos wurden viele Jahre zu den Stelzvögeln gezählt, dann zu den Entenvögeln. Inzwischen werden sie als eigene Klasse mit sechs verschiedenen Arten angesehen.

Flamingo rennend https://preview.redd.it/flamingos-at-pulicat-lake-v0-6yb806s6shih1.jpg?width=640&amp;crop=smart&amp;auto=webp&amp;s=f92bf3b1959c4641796c88b3697b4c436e08539d
Bild: reddit

Habt ihr schon mal einen Baby-Flamingo gesehen?

Baby Flamingo https://i.redd.it/w58wxozw00p41.jpg
Bild: reddit

Flamingos sind mega sozial – sie leben zum Teil in riesigen Schwärmen von bis zu einer Million Tiere.

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Bild: giphy

Im Sommer hat es manchmal sogar in Deutschland in der Nähe der niederländischen Grenze Flamingos. Dabei handelt es sich um die nördlichste Brutkolonie weltweit!

Flamingobalz in Deutschland. Flamingos im Wasser. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fflamingobalz-in-deutschland-v0-ta2xbqbdpjoa1.jpg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26aut ...
Bild: reddit

Das war's! Bis nächste Woche :)

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bild: giphy
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Der Seeotter gehört mit rund 8,9 km/h nicht gerade zu den schnellsten Tieren auf diesem Planeten. Es geht aber auch noch viel langsamer.
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