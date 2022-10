Fail-Dienstag

Du bist nur einen Klick von den besten Fails der Woche entfernt!

Bonjour und herzlich willkommen zum Fail-Dienstag! Diesmal nicht wie gewohnt mit Madeleine, sondern mit mir, Sergio.

Das macht aber nichts, denn ich hoffe, ihr freut euch mindestens genau so sehr wie ich auf die besten Fails dieser Woche. Gerne dürft ihr alles, was ihr habt, in die Kommentarspalte posten, damit Madeleine auch schön etwas anzuschauen hat, wenn sie aus den Ferien zurückkommt.

Aber genug geschwafelt, los geht's!

Beginnen wir mit:

Wie besagt ein ungeschriebenes Gesetz: Mit dem Warnlicht an kannst du überall parkieren.

Willkommen in der Welt der Physik.

Es kann halt nur einen «Maestro» geben.

Gerüchten zufolge ist es noch immer dort.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Irgendwie auch ein bisschen beeindruckend. 🤷‍♀️🤷‍♂️

Hoffentlich ist das Ding nicht für eine Party mit Kindern.

Mehr Backfails?

Diese Leute können mit ihren Backkünsten definitiv nicht angeben

1 / 26 Diese 23 Leute können mit ihren Backkünsten definitiv nicht angeben quelle: instagram/north_london_allotment

Hoffen wir mal, dass es für den ZSC und seine neue Arena besser läuft.

Ich weiss ja nicht, was dieser Engel gleich anstellen wird, aber ich finde, Kinder sollten nicht dabei zusehen.

Und du? Dabei? Fail-Dienstag Abonnieren Abonnieren

Endlich mal wieder IN die Natur fahren.

Ob diese rustikale «Holzkürbis-Verandadeko» noch zu haben ist, lässt sich leider nicht feststellen.

Weint sie oder lächelt sie? 😅

Die Mühe war dann wohl umsonst.

Wir sind uns nicht sicher, ob es ein Unfall ist, oder ein wütender Ehepartner, der nach der Scheidung die Aufteilung selbst in die Hände genommen hat.

Eine neue Sportart?

Leider nein, Wasserleitungen, die unter dem Feld gebrochen sind.

Ein Doppel-Fail, wenn du mitten beim Coiffeur-Besuch verhaftet wirst.

Passend dazu: 26 der fiesesten Frisuren, die das Internet zu bieten hat

1 / 28 26 der fiesesten Frisuren, die das Internet zu bieten hat quelle: reddit

«Du, Chef … ähm, sorry, gell!»

Er wollte wissen, was in dem Loch ist. Nun weiss er es ...

Scheiss auf die Umwelt!

«Grüezi, ich han es Päckli für Sie!»

Wenn du schon beim Frühstück weisst, dass es nicht dein Tag wird.

Also ich glaube ja nicht, dass man da parkieren darf.

Du hattest einen Job …

Noch mehr davon?

1 / 45 Ihr hattet einen Job! 🙄 quelle: reddit

«Wir bringen Sie bis ins Flugzeug.»

Wenn eine überflutete Wohnung nicht das Schlimmste ist, was dir passiert ist.

Werde Stalker oder Stalkerin!

Einer dieser Tage ...

Das war dann wohl doch schneller als erwartet.

Da hat wohl jemand den falschen Cheat-Code eingegeben.

Was nicht passt, wird passend gemacht?

Viel Glück beim Verkaufen. 👁️👁️

Es sieht zum Glück dramatischer aus, als es ist.

… denn er trifft nur den Shake und die Dame zieht lachend von dannen.

Könnte auch als Win gelten, weil aber so viel Dummheit, ein Fail!

Kennt ihr den Witz: «Ein Pferd läuft in eine Bar ...» ?

Wenn du lachst, kommst du leider in die Hölle.

BONUS WIN:

Kein klassischer Win, aber es ist schon sehr geil! 😍