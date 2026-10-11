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25 lustige Geschichts-Memes

Teaserbild Geschichtsmemes
Bild: reddit/watson

25 Memes für Geschichts-Nerds

11.10.2026, 04:4311.10.2026, 04:43
Caroline Mettler

Die vielseitigen Desaster der Geschichte laden für einmal zum Lachen ein. Denn: Selbst aus den grössten historischen Katastrophen, Kriegen und politischen Fehlentscheidungen wird irgendwann ein Meme. Hoch lebe die Internet-Nerd-Kultur!

Hier kommen 25 Geschichts-Memes – und vielleicht lernst du dabei sogar noch was!

Wozu Schnee nicht alles nützlich ist.

Finnland Schnee Meme WWII
Bild: boredpanda

Die UdSSR, als Finnland den Schnee zu seinem Vorteil nutzte:
Du wagst es, meine eigenen Zaubersprüche gegen mich einzusetzen?

Eine Überdosis ist nie gut.

Überdosis Kriegs-Memes-Meme https://preview.redd.it/wait-there-are-other-themes-v0-ve3c7mc0e2ig1.jpeg?auto=webp&amp;s=aa36e7afcdd48b75af6c6468d2757984891fe702
Bild: reddit

Deshalb hier ein bisschen Philosophie.

Descartes Meme https://preview.redd.it/i-love-silly-memes-where-historical-figures-or-real-people-v0-fafc6gkzeaoh1.jpg?width=640&amp;crop=smart&amp;auto=webp&amp;s=edf0862b7ae149dae31f0e85ca6ed59b90a ...
Bild: reddit

«Dude, bist du real?» «Dude... Ich denke schon?» «Das ist tatsächlich ein ziemlich solider Beweis.» «René Descartes??!»

Der Typ auf dem Bild ist der russische Schauspieler Yul Brynner. Zufall?

Pharao Plague Meme https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2026/05/historic-memes-35-6a02c00c86833__700.jpg
Bild: reddit

Der Pharao, wie er zusieht, wie wir wegen einer einzigen Pest völlig ausflippen.

Und wenn wir schon bei den Krankheiten sind:

Spansiche Influenza Meme https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2026/05/69fdd7ae75b65_historic-memes__700.jpg
Bild: reddit

Die Spanische Grippe. Leute im Jahr 1918. Der Erste Weltkrieg.

Wenn dein Lieblingsort gar nicht mehr existiert.

The Real City Meme https://www.instagram.com/p/Da0Fvizs294/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;stkn=MzRlODBiNWFlZA==
Bild: instagram

Fun Fact: Der Teddybär wurde nach Theodore Roosevelt benannt.

Theodore Roosevelt Attentat Meme https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2026/05/historic-memes-37-6a02c0b83552c__700.jpg
Bild: boredpanda/reddit

Theodore Roosevelt, nachdem ihm in die Brust geschossen wurde.

Das Leben ist nicht fair.

Alan Turig Meme
Bild: AOL

Alan Turing: *Erfindet den Computer und gewinnt den Ersten Weltkrieg fast im Alleingang, indem er den Enigma-Code knackt*
Britische Regierung: Cool, immer noch schwul.

Auch zu ihr nicht. Ruhe in Frieden, kleine Félicette.🐱

Félicette Katzen Meme https://preview.redd.it/are-we-not-going-to-talk-about-her-v0-b3vf01jhmhzf1.jpeg?auto=webp&amp;s=349a2e747b7a6a290197ec2e9e6467f9ab0322d1
Bild: reddit

… / Die erste und einzige Katze, die ins Weltall geschickt wurde. / Hat es sicher nach Hause geschafft und half, Frankreich in den Wettlauf ins All zu bringen. / Umgebracht, damit Wissenschaftler ihr Gehirn obduzieren konnten.

Wir sind die Guten, oder?

Europa vs. USA Meme https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2026/05/historic-memes-2-69fdae525ae3c__700.jpg
Bild: reddit

Europäer diskutieren die Gräueltaten der USA.
Europäische Geschichte

1000 Jahre voller Kaiser und Krisen...

Byzantinisches Reich Meme https://www.instagram.com/p/DdCt2CqTHIB/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;stkn=MzRlODBiNWFlZA==
Bild: instagram

Apropos Kaiser: Wer war schon mal im Mausoleum des ersten Qin-Kaisers?

Grabstätten Meme https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2026/05/historic-memes-36-6a02c06a6f20d__700.jpg
Bild: reddit

Egal, wie gross dein Haus, wie neu dein Auto, wie voll dein Bankkonto ist: Unsere Gräber sind alle gleich. Bleib bescheiden!
Sprich für dich, Bauer.

Ein Artefakt.

9/11 Meme https://preview.redd.it/the-ancient-texts-v0-028k8i5qaiph1.jpeg?width=1080&amp;crop=smart&amp;auto=webp&amp;s=ac2972653385d14227f48c79157f2b89bcff3ad7
Bild: reddit

Das erste bekannte 9/11-Meme, das eine Stunde nachdem das erste Flugzeug in den Nordturm geflogen war, und 43 Minuten, nachdem das zweite Flugzeug in den Südturm geflogen war. Gepostet auf Something Awful.
Wenn du eine Höhlenmalerei in einem Geschichtsbuch siehst und sie irgendwie gut ist.

Picdump 206 – wer Memes liebt, ist hier genau richtig
Picdump
Picdump 206 – wer Memes liebt, ist hier genau richtig

Gibt mir Type A, Type B Vibes.

Griechische vs. römische Kultur Meme
Bild: reddit

Alexander der Grosse for the win.

Alexander Meme Israel Palästina https://www.instagram.com/p/DYe2wzVMu3D/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;stkn=MzRlODBiNWFlZA==
Bild: instagram

Und ich dachte, modernes Dating sei kompliziert.

Liebesleben 1800 Meme https://www.instagram.com/p/CMvIxspnd9P/?stkn=MTh1NDBia2MxdGlrMw==
Bild: instagram

Habe nicht realisiert, dass sich unser Sexleben seit den 1800er-Jahren nicht verändert hat.
10. Oktober 1877: Ich bin verliebt! Sie heisst Drusilla MacAvoy.
15. Oktober 1877: Viel zu voreilig! Die MacAvoy-Frau war nicht für mich. Ich habe vor, mir das Leben zu nehmen, und wenn die restlichen Seiten dieses Tagebuchs leer sind, wird jeder, der darauf stösst, wissen, dass es mir gelungen ist.


Wer ihn nicht kennt, muss von der Planke springen.

Piraten Meme https://preview.redd.it/a-pirate-meme-enjoy-it-v0-t69ntznytkv41.jpg?auto=webp&amp;s=691601dacdaa27614defbcea33f8a0caf3a09152
Bild: reddit

Das fasst es ziemlich gut zusammen.

Japan China Meme https://preview.redd.it/oof-sino-japanese-war-v0-v1slfyyk76g51.jpg?auto=webp&amp;s=f7930d840f9ca23f35f05000c648595a74418f85
Bild: reddit

Da war der Wüstenfuchs not amused.

Rommel Zweiter Weltkrieg Meme (Wüstenfuchs) https://www.instagram.com/p/DZH3hRDIn_6/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;stkn=MzRlODBiNWFlZA==
Bild: instagram

Könnt ihr uns etwas Artillerie und Lebensmittel schicken? Wir sind mitten in Frankreich.
Deutscher General: Ihr seid WAS?​

Rate mal, wo sich die fünfte der vier Karyatidenstatuen im Akropolismuseum befindet. 😭

UK Meme Kunstraub https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2026/05/historic-memes-1-69fdadd645bcf__700.jpg
Bild: aol

So viel dazu.

UK knows no boarders Meme https://www.instagram.com/p/DVPBgGuEq9u/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;stkn=MzRlODBiNWFlZA==
Bild: instagram

Liebe kennt keine Grenzen. Grossbritannien auch nicht.

Brosche von Napoleon für rund 3,5 Millionen Franken versteigert
Brosche von Napoleon für rund 3,5 Millionen Franken versteigert

Niemand ist perfekt.

Sturm auf die Bastille Meme https://www.instagram.com/p/Day_7WWKzZf/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;stkn=MzRlODBiNWFlZA==
Bild: instagram

Ich: Ich verspreche, ich werde nicht politisch werden.
*0 Brotlaibe später*

Retter in Not.

Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg Meme https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2026/05/historic-memes-40-6a02c1790a365__700.jpg
Bild: reddit

Amerika ist den Unabhängigkeitskrieg am Verlieren
Frankreich

No Risk, no Fun oder so.

Marie Curie Meme https://www.reddit.com/r/HistoryMemes/comments/k2kmqg/unlimited_power/
Bild: reddit

Wissenschaftler: Wir sollten vorsichtig sein mit diesem Zeug mit Strahlung.

Zum Schluss: Was wären Geschichts-Memes ohne ein Napoleon-Meme?

Napoleon Meme https://www.instagram.com/p/DYr6ovQtljk/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;stkn=MzRlODBiNWFlZA==
Bild: instagram

Wie Napoleon vor dem Sitzungssaal des Rats der Fünfhundert darauf wartet, herauszufinden, ob er zum Landesverräter verurteilt wird, weil er einen Staatsstreich angeführt hat.

Was ist dein Lieblings- Geschichts-Meme? Poste es in die Kommentare!

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