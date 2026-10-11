25 lustige Geschichts-Memes

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25 Memes für Geschichts-Nerds

Caroline Mettler Folge mir

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Die vielseitigen Desaster der Geschichte laden für einmal zum Lachen ein. Denn: Selbst aus den grössten historischen Katastrophen, Kriegen und politischen Fehlentscheidungen wird irgendwann ein Meme. Hoch lebe die Internet-Nerd-Kultur!

Hier kommen 25 Geschichts-Memes – und vielleicht lernst du dabei sogar noch was!

Wozu Schnee nicht alles nützlich ist.

Die UdSSR, als Finnland den Schnee zu seinem Vorteil nutzte:

Du wagst es, meine eigenen Zaubersprüche gegen mich einzusetzen?

Eine Überdosis ist nie gut.

Deshalb hier ein bisschen Philosophie.

«Dude, bist du real?» «Dude... Ich denke schon?» «Das ist tatsächlich ein ziemlich solider Beweis.» «René Descartes??!»

Der Typ auf dem Bild ist der russische Schauspieler Yul Brynner. Zufall?

Der Pharao, wie er zusieht, wie wir wegen einer einzigen Pest völlig ausflippen.

Und wenn wir schon bei den Krankheiten sind:

Die Spanische Grippe. Leute im Jahr 1918. Der Erste Weltkrieg.

Wenn dein Lieblingsort gar nicht mehr existiert.

Fun Fact: Der Teddybär wurde nach Theodore Roosevelt benannt.

Theodore Roosevelt, nachdem ihm in die Brust geschossen wurde.

Das Leben ist nicht fair.

Alan Turing: *Erfindet den Computer und gewinnt den Ersten Weltkrieg fast im Alleingang, indem er den Enigma-Code knackt*

Britische Regierung: Cool, immer noch schwul.



Auch zu ihr nicht. Ruhe in Frieden, kleine Félicette.🐱

… / Die erste und einzige Katze, die ins Weltall geschickt wurde. / Hat es sicher nach Hause geschafft und half, Frankreich in den Wettlauf ins All zu bringen. / Umgebracht, damit Wissenschaftler ihr Gehirn obduzieren konnten.

Wir sind die Guten, oder?

Europäer diskutieren die Gräueltaten der USA.

Europäische Geschichte

1000 Jahre voller Kaiser und Krisen...

Apropos Kaiser: Wer war schon mal im Mausoleum des ersten Qin-Kaisers? Bild: reddit

Egal, wie gross dein Haus, wie neu dein Auto, wie voll dein Bankkonto ist: Unsere Gräber sind alle gleich. Bleib bescheiden!

Sprich für dich, Bauer.

Ein Artefakt.

Das erste bekannte 9/11-Meme, das eine Stunde nachdem das erste Flugzeug in den Nordturm geflogen war, und 43 Minuten, nachdem das zweite Flugzeug in den Südturm geflogen war. Gepostet auf Something Awful.

Wenn du eine Höhlenmalerei in einem Geschichtsbuch siehst und sie irgendwie gut ist.



Gibt mir Type A, Type B Vibes.

Alexander der Grosse for the win.

Und ich dachte, modernes Dating sei kompliziert.

Habe nicht realisiert, dass sich unser Sexleben seit den 1800er-Jahren nicht verändert hat.

10. Oktober 1877: Ich bin verliebt! Sie heisst Drusilla MacAvoy.

15. Oktober 1877: Viel zu voreilig! Die MacAvoy-Frau war nicht für mich. Ich habe vor, mir das Leben zu nehmen, und wenn die restlichen Seiten dieses Tagebuchs leer sind, wird jeder, der darauf stösst, wissen, dass es mir gelungen ist.







Wer ihn nicht kennt, muss von der Planke springen.

Das fasst es ziemlich gut zusammen.

Da war der Wüstenfuchs not amused.

Könnt ihr uns etwas Artillerie und Lebensmittel schicken? Wir sind mitten in Frankreich.

Deutscher General: Ihr seid WAS?​

Rate mal, wo sich die fünfte der vier Karyatidenstatuen im Akropolismuseum befindet. 😭

So viel dazu.

Liebe kennt keine Grenzen. Grossbritannien auch nicht.

Niemand ist perfekt.

Ich: Ich verspreche, ich werde nicht politisch werden.

*0 Brotlaibe später*

Retter in Not.

Amerika ist den Unabhängigkeitskrieg am Verlieren

Frankreich

No Risk, no Fun oder so.

Wissenschaftler: Wir sollten vorsichtig sein mit diesem Zeug mit Strahlung.

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Zum Schluss: Was wären Geschichts-Memes ohne ein Napoleon-Meme?

Wie Napoleon vor dem Sitzungssaal des Rats der Fünfhundert darauf wartet, herauszufinden, ob er zum Landesverräter verurteilt wird, weil er einen Staatsstreich angeführt hat.

Was ist dein Lieblings- Geschichts-Meme? Poste es in die Kommentare!

Dieser Mann hat am Murtenlauf teilgenommen – mit einer 34-Kilo-Rüstung Video: watson/lucas zollinger