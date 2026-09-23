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Picdump 206 – wer Memes liebt, ist hier genau richtig!

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Picdump 206 – wer Memes liebt, ist hier genau richtig

23.09.2026, 04:57
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Ditzmal en chline Tipp: Je langsamer ebri scrollsch, umso länger hesch eppis vam PiDi. Aber natirlich macht mu das nit während der Arbeitszit, sondern vorbildlich iner Pause.
Also, gaaaaanz laaaaangsam.

So, und jetzt zum besten Teil des Picdump. Du hast die Wahl: Wirf zuerst einen Blick auf die besten Kommentare der letzten Woche oder tauche direkt in die lustigsten Memes dieser Woche ein.

Wohin soll die Reise für dich gehen?
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Nirantali
Leser-Kommentar von Nirantali
16.09.2026 07:42
🍊🍊
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
16.09.2026 07:45
Zu: Picdump 205 – mögen Memes euch glücklich machen
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
16.09.2026 09:00
Was stimmt, das stimmt....
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Picdump 205 – mögen Memes euch glücklich machen\nWas stimmt, das stimmt....
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
16.09.2026 06:49
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Picdump 205 – mögen Memes euch glücklich machen\n
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
16.09.2026 06:56
🙈🙈🙈
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
16.09.2026 08:59
Da nun nie Zeit kommt....
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Picdump 205 – mögen Memes euch glücklich machen\nDa nun nie Zeit kommt....
Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
16.09.2026 08:48
Uff 😩 Und dann noch in allen 4 Landessprachen.
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Nirantali
Leser-Kommentar von Nirantali
16.09.2026 07:44
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Picdump 205 – mögen Memes euch glücklich machen\n
Oeg
Leser-Kommentar von Oeg
16.09.2026 10:59
Ein etwas anderes Pflegeetikett....
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Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
16.09.2026 06:39
Wo er recht hat....
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
16.09.2026 07:50
Wenn sich Milliardäre keine 3% Reichtumssteuer leisten können … Dann sollten sie vielleicht: - sich einen Zweitjob suchen - Kaffee zuhause machen - aufhören, Avocado-Toast zu kaufen - ein paar Abos kündigen - lernen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu leben - sich ein wenig am Riemen zu reissen
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Nirantali
Leser-Kommentar von Nirantali
16.09.2026 07:42
🍊
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
16.09.2026 06:25
Jetzt kommt wieder diese Zeit des Jahres. 🤧
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Picdump 205 вЂ“ mГ¶gen Memes euch glГјcklich machen\nJetzt kommt wieder diese Zeit des Jahres. рџ¤§
sapnu puas
Leser-Kommentar von sapnu puas
16.09.2026 09:37
bitz black 🙈
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
16.09.2026 07:44
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
16.09.2026 06:50
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Picdump 205 – mögen Memes euch glücklich machen\n
Miss Geschick
Leser-Kommentar von Miss Geschick
16.09.2026 08:34
Das waren noch Zeiten....
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Macrönli
Leser-Kommentar von Macrönli
16.09.2026 06:38
Das ist doch eine klare Regel?
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Picdump 205 – mögen Memes euch glücklich machen\nDas ist doch eine klare Regel?
Amateurschreiber
Leser-Kommentar von Amateurschreiber
16.09.2026 10:17
Ich fand's witzig! KI ist wie Photoshop: Untalentierte, wie ich, können dank KI einen alten Witz nehmen und daraus ein Comic basteln, ohne zeichnen zu können. Wie z.B. das hier, dass ich letzte Woche gebastelt (und gepostet) hatte:
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Picdump 205 – mögen Memes euch glücklich machen\nIch fand&#039;s witzig! KI ist wie Photoshop: Untalentierte, wie ich, können dank KI einen alten Witz nehmen und daraus ein Comic basteln, ohne zeichn ...
sapnu puas
Leser-Kommentar von sapnu puas
16.09.2026 08:53
old but gold
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sowhat
Leser-Kommentar von sowhat
16.09.2026 09:09
Das erinnert mich an was...
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Picdump 205 – mögen Memes euch glücklich machen\nDas erinnert mich an was...
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
16.09.2026 06:24
Achtung der kommt flach 😂
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Picdump 205 – mögen Memes euch glücklich machen\nAchtung der kommt flach 😂
Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
16.09.2026 08:45
Ich sehe jetzt schon die ⚡️
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Biko
Leser-Kommentar von Biko
16.09.2026 06:42
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Endlich wieder Mittwoch!

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Bild: Internet

Das wäre fast schiefgegangen.

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Bild: instagram

Dürfen wir, ich meine, ich, euer Badezimmer benutzen?

Nur anschauen, wenn du «Game of Thrones» gesehen hast.

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Bild: instagram

Funktioniert nur auf Englisch.

Und ich dachte, das mache nur ich.

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Bild: imgur

Wenn du die Temperatur beim Duschen schrittweise erhöhst, um zu sehen, wie viel dein Körper verträgt.

An was Vampire alles denken müssen.

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Bild: instagram

Er trägt eine Perücke …

Wer ist auch noch nicht erwachsen genug?

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Bild: imgur

*Kaufe Lebensmittel für zwei Wochen*
Erste Mahlzeit:

Ich hoffe jetzt mal, dass das an Halloween aufgenommen wurde.

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bild: imgur

Es-ist-zu-spät-Streichelzoo.

Immerhin da kann man mal der Held sein.

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Bild: imgur

Meine Grosseltern. Ich, der das HDMI-Kabel eingesteckt hat.

Welch wunderbare Ironie.

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Bild: imgur

Arztpraxis: Händewaschen ist wichtig.
Und noch ein Hinweis aus der Arztpraxis: Ihr Kind kann dieses Spielzeug ruhig 40 Minuten lang ablecken, während Sie warten.

Es sind schon erschwerte Bedigungen.

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Nicht-Lehrkräfte: Wieso bist du schon wieder krank geworden?
Alle Schüler in meiner Klasse:

Ah, krass, das passiert mir auch ständig.

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Bild: imgur

Aufgrund meines Alters werde ich oft für einen Erwachsenen gehalten.

Haben wir nicht alle diese eine Person im Freundeskreis?

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Bild: imgur

Freund: Ist doch nur ein Treffen, da muss man sich nicht schick machen.
Wie ich erscheine:

Mit viel Liebe zum Detail.

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Bild: instagram

Ich lache schon seit fünf Minuten, ich kriege keine Luft mehr! Schau dir das an!

Ui, sogar noch etwas Schmuddeldump.

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Bild: imgur

Die Frage erübrigt sich eigentlich.

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Bild: imgur

Wie läuft die Diät?
Ich:

Darüber habe ich so tatsächlich noch nie nachgedacht.

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Bild: imgur

Zuerst baden wir das Huhn in seinen Jungen.
Kochen ist irgendwie sadistisch, wenn man mal genauer darüber nachdenkt.

So ein Mist aber auch.

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bild: imgur

Spiegel bei Wish bestellt.

Und hoffen, dass dein Name nicht fällt.

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Bild: imgur

Wenn es im Gruppenchat Streit gab, du aber geschlafen hast:

Solange die Eltern es so sehen.

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Bild: imgur

Frischgebackene Eltern: Ihr müsst unbedingt unser Baby kennenlernen! Es ist einfach zuckersüss!
Das Baby:

Hätte auch super in den FailDi gepasst.

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Bild: imgur

Freunde, ihr werdet es nicht glauben.

Ah was!? 😮

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Bild: imgur

Ich bin zwar keine ausgebildete Innenarchitektin, aber ich habe gerade herausgefunden, dass ein Zimmer 30 % grösser wirkt, wenn man die 14 Wäscheladungen vom Boden wegräumt. Wow!

Sonst kann man doch ein Frappé gar nicht trinken?!

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Bild: imgur

Ich mit 8 Jahren, einfach so: Warum eigentlich nicht?

Ja, es ist kein Meme, aber es ist einfach zu gut, um nicht (nochmal) gezeigt zu werden.

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Bild: instagram

Das Logo der Pariser Tennisschule.

Das waren immer ganz lange Minuten.

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Bild: imgur

Wenn deine Mutter sich bei Walmart mit jemandem unterhält, den sie kennt, und du im Müsli-Regal stehst wie bestellt und nicht abgeholt.

Kann das jemand im Duden überprüfen?

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Bild: imgur

Arm (Adj.) Wenn du viel Monat am Ende des Geldes hast.

Solange du dich nicht verletzt.

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Bild: imgur

Wenn deine Kinder dich bitten, mit ihnen im Park zu spielen.

So läuft's im Leben.

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Bild: reddit

LinkedIn. Kontakte. Jobmessen.
Mein Vater kennt da jemanden.

Ein Sport, von dem alle etwas haben.

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Bild: imgur

Ich, wie ich die US Open schaue:
Wie mein Hund die US Open schaut:

Das kann nur eine Idee des Teufels gewesen sein.

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Bild: imgur

Bau das Alphabet in die Mathematik ein.

Genau so siehst du gleich aus.

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Bild: reddit

Englisch: Wasser.
Deutsch: Wasser.
Spanisch: Wasser.
Italienisch: Wasser.
Französisch:

Das war's für diese Woche. Nächste Woche bin ich nicht da, aber natürlich ist für Ersatz gesorgt. Ihr dürft gespannt sein!

Bis zum nächsten Mal
Sergio​
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/Imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung PiDi
Im Sommer 2023 n. Chr. entstand im Schatten der imposanten Hardbrücke, direkt am Fusse des majestätischen Prime Towers, eine geschichtsträchtige Nomenklatur. Das englische Wort «Picdump» vereint die Kraft zweier durch Memes geprägter Urbegriffe: Das prägnante «Pic» verschmilzt mit dem kraftvollen «Dump» zu einer monumentalen Einheit. Aus den Initialen dieser beiden Wörter wurde das «P» und das «D» geformt. Daraus erwacht die Bezeichnung durch die englische Phonetisierung als «Pi» und «Di» zu vollem Leben. So wurde an jenem legendären Tag die offizielle und unverrückbare Abkürzung «PiDi» für alle Zeiten in Stein gemeisselt. Seither hallt dieser epische Name durch die digitalen Hallen von watson und zeugt vom Geist der Popkultur.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

PiDi-Memes Teil 1:

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Die PiDi-Memes Teil 1
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PiDi-Memes Teil 2:

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Die PiDi-Memes Teil 2
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PiDi-Memes Teil 3:

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Die PiDi-Memes Teil 3
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

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