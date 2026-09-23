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Picdump 206 – wer Memes liebt, ist hier genau richtig

Sergio Minnig Folge mir

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Ditzmal en chline Tipp: Je langsamer ebri scrollsch, umso länger hesch eppis vam PiDi. Aber natirlich macht mu das nit während der Arbeitszit, sondern vorbildlich iner Pause.

Also, gaaaaanz laaaaangsam.

So, und jetzt zum besten Teil des Picdump. Du hast die Wahl: Wirf zuerst einen Blick auf die besten Kommentare der letzten Woche oder tauche direkt in die lustigsten Memes dieser Woche ein.

Wohin soll die Reise für dich gehen? Best-of-Kommentarspalte Picdump

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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: Internet

Das wäre fast schiefgegangen.

Dürfen wir, ich meine, ich, euer Badezimmer benutzen?

Nur anschauen, wenn du «Game of Thrones» gesehen hast.

Funktioniert nur auf Englisch.

Und ich dachte, das mache nur ich.

Wenn du die Temperatur beim Duschen schrittweise erhöhst, um zu sehen, wie viel dein Körper verträgt.

An was Vampire alles denken müssen.

Er trägt eine Perücke …

Wer ist auch noch nicht erwachsen genug?

*Kaufe Lebensmittel für zwei Wochen*

Erste Mahlzeit:

Ich hoffe jetzt mal, dass das an Halloween aufgenommen wurde.

Es-ist-zu-spät-Streichelzoo.

Immerhin da kann man mal der Held sein.

Meine Grosseltern. Ich, der das HDMI-Kabel eingesteckt hat.

Welch wunderbare Ironie.

Arztpraxis: Händewaschen ist wichtig.

Und noch ein Hinweis aus der Arztpraxis: Ihr Kind kann dieses Spielzeug ruhig 40 Minuten lang ablecken, während Sie warten.

Es sind schon erschwerte Bedigungen.

Nicht-Lehrkräfte: Wieso bist du schon wieder krank geworden?

Alle Schüler in meiner Klasse:

Ah, krass, das passiert mir auch ständig.

Aufgrund meines Alters werde ich oft für einen Erwachsenen gehalten.

Haben wir nicht alle diese eine Person im Freundeskreis?

Freund: Ist doch nur ein Treffen, da muss man sich nicht schick machen.

Wie ich erscheine:

Mit viel Liebe zum Detail.

Ich lache schon seit fünf Minuten, ich kriege keine Luft mehr! Schau dir das an!

Ui, sogar noch etwas Schmuddeldump.

Die Frage erübrigt sich eigentlich.

Wie läuft die Diät?

Ich:

Darüber habe ich so tatsächlich noch nie nachgedacht.

Zuerst baden wir das Huhn in seinen Jungen.

Kochen ist irgendwie sadistisch, wenn man mal genauer darüber nachdenkt.

So ein Mist aber auch.

Spiegel bei Wish bestellt.

Und hoffen, dass dein Name nicht fällt.

Wenn es im Gruppenchat Streit gab, du aber geschlafen hast:

Solange die Eltern es so sehen.

Frischgebackene Eltern: Ihr müsst unbedingt unser Baby kennenlernen! Es ist einfach zuckersüss!

Das Baby:

Hätte auch super in den FailDi gepasst.

Freunde, ihr werdet es nicht glauben.

Ah was!? 😮

Ich bin zwar keine ausgebildete Innenarchitektin, aber ich habe gerade herausgefunden, dass ein Zimmer 30 % grösser wirkt, wenn man die 14 Wäscheladungen vom Boden wegräumt. Wow!

Sonst kann man doch ein Frappé gar nicht trinken?!

Ich mit 8 Jahren, einfach so: Warum eigentlich nicht?

Ja, es ist kein Meme, aber es ist einfach zu gut, um nicht (nochmal) gezeigt zu werden.

Das Logo der Pariser Tennisschule.

Das waren immer ganz lange Minuten.

Wenn deine Mutter sich bei Walmart mit jemandem unterhält, den sie kennt, und du im Müsli-Regal stehst wie bestellt und nicht abgeholt.

Kann das jemand im Duden überprüfen?

Arm (Adj.) Wenn du viel Monat am Ende des Geldes hast.

Solange du dich nicht verletzt.

Wenn deine Kinder dich bitten, mit ihnen im Park zu spielen.

So läuft's im Leben.

LinkedIn. Kontakte. Jobmessen.

Mein Vater kennt da jemanden.

Ein Sport, von dem alle etwas haben.

Ich, wie ich die US Open schaue:

Wie mein Hund die US Open schaut:

Das kann nur eine Idee des Teufels gewesen sein.

Bau das Alphabet in die Mathematik ein.

Genau so siehst du gleich aus.

Englisch: Wasser.

Deutsch: Wasser.

Spanisch: Wasser.

Italienisch: Wasser.

Französisch:

Das war's für diese Woche. Nächste Woche bin ich nicht da, aber natürlich ist für Ersatz gesorgt. Ihr dürft gespannt sein!



Bis zum nächsten Mal

Sergio​

Bild: watson/Imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung PiDi Im Sommer 2023 n. Chr. entstand im Schatten der imposanten Hardbrücke, direkt am Fusse des majestätischen Prime Towers, eine geschichtsträchtige Nomenklatur. Das englische Wort «Picdump» vereint die Kraft zweier durch Memes geprägter Urbegriffe: Das prägnante «Pic» verschmilzt mit dem kraftvollen «Dump» zu einer monumentalen Einheit. Aus den Initialen dieser beiden Wörter wurde das «P» und das «D» geformt. Daraus erwacht die Bezeichnung durch die englische Phonetisierung als «Pi» und «Di» zu vollem Leben. So wurde an jenem legendären Tag die offizielle und unverrückbare Abkürzung «PiDi» für alle Zeiten in Stein gemeisselt. Seither hallt dieser epische Name durch die digitalen Hallen von watson und zeugt vom Geist der Popkultur. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild: watson

PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

PiDi-Memes Teil 2:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

PiDi-Memes Teil 3:

1 / 8 Die PiDi-Memes Teil 3 quelle: internet

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