21 hässliche Häuser, in denen du nicht mal mietfrei wohnen würdest

Ja, ja, wir wissen: Geschmackssache. Dennoch sind wir uns sicher, dass einige dieser Häuser bei einem Grossteil der Menschen in Sachen Optik durchfallen würden.

Ob es Kunst, Selbstverwirklichung eines Architekten oder einer Architektin oder einfach nur Unvermögen ist, lässt sich nicht überall feststellen. Aber das muss ja auch nicht immer sein.

Warum sieht das Ding aus, als ob es beim kleinsten Windstoss umfällt?

Dieses Gebäude des slowakischen Rundfunks befindet sich in Bratislava. Es wurde 1983 fertiggestellt. Und steht noch.

Na ja, vielleicht sieht es ja immerhin von hinten besser aus.

Bild: shutterstock

Nein, doch nicht.

Bild: shutterstock

Das Strong National Museum of Play steht seit 1969 in New York.

Wie hier wohl die Adresse ist? «Schildkröte 1»?

Ein Touristencamp in der Wüste Gobi.

Sieht irgendwie wie ein Kinderspielzeug aus. Nur etwas grösser.

bild: shutterstock

Das nhow RAI-Hotel ist ein 4-Sterne-Hotel, welches sich in Amsterdam befindet.

Nein, das ist kein tragischer Unfall.

Bild: shutterstock

«WonderWorks» steht in Florida und ist eine touristische Attraktion mit wissenschaftlichen Exponaten, Lasertag, einem Seilgarten und einer 6D-Motorfahrt.

Bild: shutterstock

Falls du mal in Isla Mujeres, Mexiko, bist, kannst du auch gerne im «Seashell House» übernachten.

Sieht aus wie aus einer Filmkulisse … eines ganz schlechten Films.

Das «Rock the Casbah» steht in Curitiba, Brasilien, und hat bei Tripadvisor 4 von 5 Punkten. 👍

Ein Monster aus einer anderen Welt!

Das unübersehbare Kunsthaus von Graz fällt seit 2003 etwas aus dem Rahmen des Stadtbildes.

Da ist dieser «Würfel» durchaus weniger auffällig.

Wikipedia sagt: «Der San Cataldo Friedhof in Modena, Italien, gilt als eines der ersten und wichtigsten Gebäude der Postmoderne.» Wir sagen: «Okay.»

Sieht schon in der Theorie sehr speziell aus.

Und in der Realität wird's leider nicht besser.

Diese «Vase» steht in der Türkei.

Es sagt ja auch niemand, dass es pragmatisch sein muss.

Bild: shutterstock

Das Guggenheim Museum wurde 1959 eröffnet. Seither steht es in New York in Manhattan.

Ja, es ist Kunst. 🤷‍♀️🤷‍♂️

Die «House attack» steht in Wien. Es war eine architektonische Werbeaktion des Museums.

Dieser Klassiker darf in der Sammlung natürlich nicht fehlen:

Das Gebäude diente einem amerikanischen Hersteller und Vertreiber von Körben als Hauptsitz. Erbaut wurde es 1997 in Newarc., USA.

Achtung, Dad-Joke: «Denen ist wohl nach der Hälfte des Baus das Geld ausgegangen.»

Dieses Halbrund steht in Belgien.

Ist es die Arche Noah?

Nein, nur eine Kirche in Brasilien.

Dieses Gebäude erinnert uns irgendwie an die Simpsons.

Das «Yarra Building» steht in Melbourne, Australien. Darin befinden sich verschiedene Geschäfte und Restaurants.

Wie kamen denn die Container dort hin?

Der Broadcasting Tower ist ein Universitätsgebäude in Leeds, England. Darin befindet sich unter anderem die Fakultät für Kunst, Umwelt und Technologie und diverse Studentenwohnungen.

Schiff ahoi!

Dieses Schiff-ähnliche Gebäude soll anscheinend in Argentinien stehen.

Als ob jemand versucht hätte, es umzukippen.

In Oslo, Norwegen, steht das Munch-Museum. Es ist mit 26'000 Quadratmetern das weltweit grösste Museum, welches nur einem Künstler gewidmet ist, Edvard Munchs.

Ist drinnen bestimmt viel praktischer. *sarcasmoff*

Stehen tut dieses Ding übrigens in Vietnam.

Ein Ufo aus dem Weltall? 👽

Bild: shutterstock

Natürlich nicht. Es ist das Museum für zeitgenössische Kunst in Niterói, Brasilien. Es wurde zu einem der zehn einflussreichsten Werke der Architektur der letzten 50 Jahre gewählt.

In diesem Innenhof fühlst du dich bestimmt sehr beobachtet.

Bild: shutterstock

Die «Cube housese» stehen in Helmond und Rotterdam in den Niederlanden. Der Architekt sagt, sie basieren auf dem Konzept des «Wohnens als städtisches Dach».

(smi)