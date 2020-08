Quiz: Erkennst du den oder die Schweizer KomikerIn am Witz?

Quiz

6. «Schwimmen wirklich immer ‹Alli mini Entli› auf dem See? Was, wenn es ein unabhängiges gibt? Das keine Lust auf Schwimmen hat? Ein Independentli?»

10. «Ich werde nächste Woche 36 Jahre alt ... und zum ersten Mal in meinem Leben reflektiere ich. Wo stehe ich als Mensch? Was habe ich erreicht? Was haben andere Menschen in diesem Alter erreicht? Ja – ich vergleiche mich mit anderen Menschen. Und da habe ich eine Doku geschaut – über Mozart … und Mozart hat mit neun seine zweite Sonate geschrieben. Das Schlimmste daran ist nicht, dass Mozart seine zweite Sonate mit neun geschrieben hat. Das Schlimmste ist, dass ich googeln musste, was eine Sonate ist.»

Alain Frei

Zukkihund

zvg Yonni Meyer