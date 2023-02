Was verschenkst du? Schreib es uns in die Kommentare!

Warum das System in «Harry Potter» korrupt ist – in 5 Punkten

Du denkst, in der Schweiz ist es kalt? Dann schau dir mal diese 24 Bilder an!

Von einem schönen, schneereichen Winter sind wir in vielen Teilen der Schweiz noch weit entfernt. Was aber aktuell sehr winterlich ist, sind die Temperaturen. Auch wenn das Thermostat nicht so tief geht wie auch schon, fühlt es sich aktuell unglaublich kalt an.