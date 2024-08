Die Breaking-«Künste» dieser australischen Olympiateilnehmerin erobern das Internet

Die Olympischen Spiele in Paris waren pures Meme-Gold. Nach Snoop Dog und dem türkischen Schützen muss nun die Australische Breakerin Rachel Gunn daran glauben.

Gunn wurde in den Jahren 2020 und 2021 als Australiens bestes B-Girl, der umgangssprachlichen Bezeichnung für eine Breakerin, eingestuft. Im Jahr 2023 gewann sie die Ozeanischen Meisterschaften im Breaking. Gunn hat einen Doktortitel in kultureller Bewegung und hat ihre Dissertation über Breaking geschrieben.

Doch bei den Olympischen Spielen in Paris hatte sie keine Chance. Sie verlor alle drei Runden gegen ihre Gegnerin und erhielt 0 Punkte von der Jury. Trotzdem bleibt sie bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern in Erinnerung. Denn die 36-Jährige ging nach ihrem Auftritt viral – weil ihr Auftritt sehr unterhaltsam war.

Gib mir zwei Tequila-Shots und schickt mich an die Olympischen Spiele.

Was mein Neffe macht, nachdem er uns sagt «schaut euch das an».

Ich: «Ja, ich bin qualifiziert für diesen Job».

Ich, bei der Arbeit:



Liebe Welt

Es tut uns so leid.



Es fühlt sich surreal an, Breakdancing an Olympia zu schauen.

Diese Australische Breakdancerin hat anscheinend einen PhD in Breakdancing, aber sie erinnert mich an das:



Antike olympische Sportarten, die es seit Jahrhunderten gibt.

Olympisches Breakdancing.

Olympische Teamsportarten.

Wie Australier im Club tanzen.

Wer hat es besser gemacht?

Meine Frau um drei Uhr morgens:

«Ich glaube, ich habe eines der Kinder gehört.»

Ich:

«Keine Chance, sie schlafen.»

*Ich schaue auf die Babyüberwachungskamera*



NHL-Torhüter, wenn sie nicht wissen, wo der Puck ist.

Sinngemäss: Das australische B-Girl Raygun, das als Sportlehrerin mit Mütze gekleidet ist, während alle anderen in flippigen Breakdance-Outfits auftreten, hat mich bestens unterhalten.



Es sieht so aus, als ob sie ihr Nachsitzen für unangemessene Kleidung in der Schule gibt.

Ich möchte Raygun persönlich dafür danken, dass sie Millionen von Menschen weltweit denken lässt: «Hm, vielleicht kann ich es auch zu den Olympischen Spielen schaffen.»

Ich, wenn ich nach einer Reihe von Streichen und einer Identitätsverwechslung an der Breakdance-Olympiade teilnehme.

Ich weiss, dass niemand Olympia-Breakdance ernst nimmt, aber die Australier haben gerade eine betrunkene Frau von einem Barhocker geholt, um mitzumachen.

Hast du auch noch lustige Memes zur Australischen Breakdancerin gesehen? Teile sie in den Kommentaren!

(cmu)

