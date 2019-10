Spass

Heidi Klum: Nächste Details für Kostüm zu Halloween-Party enthüllt



Kleber im Gesicht und Füssen: Heidi Klum zeigt neue Details ihres Halloween-Kostüms

Die Frau ist clever! Bis zur letzten Stunde hält uns Heidi Klum hin, zeigt immer wieder Details und kleine Ausschnitte ihres Halloween-Kostüms. Ohne zu verraten, als was sie sich in diesem Jahr verkleiden wird.



Heidi Klums Halloween-Party am 31. Oktober in New York hat mittlerweile Kult-Status erreicht. Jedes Jahr legt sich die Deutsche verkleidungstechnisch mächtig ins Zeug und präsentiert in der Schauernacht eine atemberaubende Transformation. Mal als Person, bei der nur die roten, offenen Muskelstränge zu sehen sind, mal eine Oma oder im letzten Jahr, zusammen mit Mann Tom, als Shrek und Fiona. Und dieses Jahr?

Heidi Klum zeigt immer ein bisschen mehr

Ihre Fans lässt Heidi Klum, wie sonst in ihrem Leben auch, an der Verwandlung teilhaben. Ohne jedoch zu viel zu verraten. Jetzt hat sie einen weiteren Ausschnitt ihres Kostüms gezeigt.

In einer Story bei Instagram zoomt Klum aus etwas heraus, das zunächst aussieht wie ein tiefer, grüner Graben. Von weiter weg könnte es aber auch eine Toilettenschüssel sein. Versehen ist der Bottich mit ihrem Namen und der Jahreszahl. Was mag das sein?

Ein wenig konkreter sieht das Video in ihrem Feed aus. Ein grüner Gesichtsabdruck von innen, das in einem Schlauch endet. Das Kostüm ist nur schwer zu erraten.

Halloween ist fast da. Wenn ihr in NYC seid, schaut mir zu, wie ich in ein... transformiert werde?

Heidi heizt die Spekulationen weiter an und fragt, was es wohl werden könnte. Und ihre Fans raten fleissig mit: «Königin der Verdammten», «Alien», «Trump» oder eine «Medusa».

In einem weiteren Video sehen ihre Fans dann, wie zwei Männer Heidi, die in einem Atelier auf einem Stuhl sitzt, eine cremefarbene Maske aufs Gesicht auftragen. Vorher erklärt einer der Künstler, dass er das Model gerade mit Kleber an Füssen und im Gesicht beschmiert. Es ist die letzte Anprobe, so Heidi.

Wer weiss, was das für ein Kostüm wird. Wir müssen uns alle bis Donnerstagabend gedulden, bis La Klum, Meisterin der Verkleidungen, in ihrem Kostüm verschwindet – und kostümiert auftaucht. Heidi Klum ist auf jeden Fall in Halloween-Stimmung.

(lin)

