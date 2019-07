Spass

«Scooter-Girl» crasht Hochzeitsfoto – und wird im Netz dafür gefeiert



Die wirklich guten Hochzeitsbilder enthalten meist ein spontanes Element. Das zeigt nicht zuletzt der Erfolg des Fotografen Ian Weldon, der die Feiern fern von jeglicher Perfektion zeigt:

Ebenfalls einen ziemlich legendären Moment eingefangen hat die amerikanische Fotografin Molly Giangreco. Zusammen mit ihrem Mann arbeitet sie als professionelle Hochzeitsfotografin im US-Bundesstaat Nebraska.

Als Giangreco einen Teil der Hochzeitsgesellschaft einfangen wollte, fuhr plötzlich eine Frau mit einem E-Scooter durchs Bild. Die Frau hatte sichtlich Freude beim Crashen des Fotos und peppte nicht zuletzt mit ihrem bunt gemusterten Kleid das ganze Bild auf.

Matt Reilly, Bräutigam des Tages, war begeistert vom Schnappschuss und suchte kurz nach der Feier nach der Frau auf dem E-Scooter. Denn diese fuhr nach den Schnappschüssen einfach weiter.

Mithilfe von Facebook wurde er fündig. Das «Scooter-Girl» war Kenyatta Jefferson, die zusammen mit ihrem Mann zum ersten Mal die neuen E-Scooter in Ohama ausprobierte. «Ich liebe es spontan Dinge zu tun und Leute zum Lachen zu bringen», so Jefferson gegenüber «Yahoo». Der frisch vermählte Reilly bedankte sich bei Jefferson mit den Worten: «Ich liebe dieses Foto! Was für eine grossartige Erinnerung an einen besonderen Tag.»

Nicht nur Reilly war begeistert vom Foto. Sondern auch ziemlich viele Facebook-User. (ohe)

