Dieser Fotograf zeigt Hochzeiten – so wie sie wirklich sind

Braut und Bräutigam lächeln sich den ganzen Abend über verträumt an, dem Brautvater kullert eine Träne über die Wange, der Mutters des Bräutigams ebenso. Alle Gäste sehen den ganzen Abend über unglaublich gut aus. Nichts geht schief. Und natürlich ist auch niemand betrunken. So sehen Hochzeiten auf den meisten Hochzeitsfotos aus. Die meisten anderen Erinnerungen sind für viele Gäste am nächsten Tag verschwommen. Aber diese Fotos: gestochen scharf. Einfach perfekt. Der schönste Tag des Lebens.

Der Fotograf Ian Weldon zeigt Hochzeiten anders. So nämlich, wie sie wirklich sind. Und das sieht dann ungefähr so aus.

