Dortmund schlägt Hoffenheim knapp. Bild: keystone

Dortmund und Elversberg siegen nach Zweitore-Rückstand – Klatsche für Union

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Bundesliga

Hoffenheim – Borussia Dortmund 2:3

Gregor Kobel kam mit Borussia Dortmund angesichts des Spielszenarios unverhofft zu einem 3:2-Auswärtssieg gegen Hoffenheim. Der BVB drehte in der letzten halben Stunde das Spiel nach einem 0:2-Rückstand. Serhou Guirassy erzielte das 1:2 und bereitete das 2:2 des kurz zuvor eingewechselten Fabio Silva herrlich vor.

Den dritten Treffer steuerte der frühere Schweizer Junioren-Internationale Albian Hajdari unglücklich mit einem Eigentor bei. Hoffenheim war durch den ehemaligen Basler Leon Avdullahu kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung gegangen und schien nach dem 2:0 in der 54. Minute die Partie im Griff zu haben.

Die Dortmunder feiern nach dem Spiel mit ihren Fans. Bild: keystone

Gladbach – Elversberg 3:4

Neben Dortmund und Freiburg, das in Paderborn 1:0 gewann, hat nach den frühen Samstagsspielen der 2. Runde nur noch Elversberg (4:3 in Mönchengladbach) sechs Zähler auf dem Konto. Der erstaunliche Aufsteiger machte in Mönchengladbach einen 1:3-Rückstand wett und traf in der Nachspielzeit sogar noch zum Sieg. Der von Hertha Berlin gekommene 21-Jährige Maurice Krattenmacher erzielte das 4:3, nachdem er in der 66. Minute schon das 2:3 geschossen hatte.

Elversberg gewinnt auch das zweite Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte. Bild: www.imago-images.de

Bayer Leverkusen – Union Berlin 4:0

Der Thuner Meistertrainer Mauro Lustrinelli ging mit Union in Leverkusen chancenlos mit 0:4 unter. Nach 43 Sekunden lagen die Gäste schon mit 0:1 zurück. Auf den Treffer von Ezequiel Fernandez liess das in allen Belangen hoch überlegene Leverkusen weitere drei Tore folgen: Facundo Medina, Patrick Schick und Ibrahim Maza waren erfolgreich.

Mauro Lustrinelli erlebt einen Nachmittag zum Vergessen. Bild: www.imago-images.de

Leverkusen gelang damit eine eindrückliche Antwort auf die Niederlage von letzter Woche gegen Elversberg. Bei Union spielte Michel Aebischer durch, während der vor kurzem verpflichtete Kastriot Imeri verletzt noch nicht zur Verfügung stand.

Werder Bremen – RB Leipzig 3:1

Eine grosse Überraschung gab es am Samstagnachmittag in Bremen. Werder, das katastrophal in die neue Saison startete, konnte gegen RB Leipzig überraschend mit 3:1 gewinnen. Rückkehrer Niclas Füllkrug konnte dabei das 2:0 erzielen.

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(riz/sda)