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Dortmund und Elversberg siegen nach Zweitore-Rückstand

epa13214096 Ozan Kabak of Hoffenheim (R) and Serhou Guirassy of Dortmund (L) in action during the German Bundesliga soccer match between TSG 1899 Hoffenheim and Borussia Dortmund in Sinsheim, Germany, ...
Dortmund schlägt Hoffenheim knapp.Bild: keystone

Dortmund und Elversberg siegen nach Zweitore-Rückstand – Klatsche für Union

05.09.2026, 18:0805.09.2026, 18:15
Inhaltsverzeichnis
Bundesliga
Premier League
Serie A
La Liga
Ligue 1

Bundesliga

Hoffenheim – Borussia Dortmund 2:3

Gregor Kobel kam mit Borussia Dortmund angesichts des Spielszenarios unverhofft zu einem 3:2-Auswärtssieg gegen Hoffenheim. Der BVB drehte in der letzten halben Stunde das Spiel nach einem 0:2-Rückstand. Serhou Guirassy erzielte das 1:2 und bereitete das 2:2 des kurz zuvor eingewechselten Fabio Silva herrlich vor.

Den dritten Treffer steuerte der frühere Schweizer Junioren-Internationale Albian Hajdari unglücklich mit einem Eigentor bei. Hoffenheim war durch den ehemaligen Basler Leon Avdullahu kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung gegangen und schien nach dem 2:0 in der 54. Minute die Partie im Griff zu haben.

epa13214428 Players of Dortmund celebrate with their fans after winning the German Bundesliga soccer match between TSG 1899 Hoffenheim and Borussia Dortmund in Sinsheim, Germany, 05 September 2026. EP ...
Die Dortmunder feiern nach dem Spiel mit ihren Fans.Bild: keystone

Gladbach – Elversberg 3:4

Neben Dortmund und Freiburg, das in Paderborn 1:0 gewann, hat nach den frühen Samstagsspielen der 2. Runde nur noch Elversberg (4:3 in Mönchengladbach) sechs Zähler auf dem Konto. Der erstaunliche Aufsteiger machte in Mönchengladbach einen 1:3-Rückstand wett und traf in der Nachspielzeit sogar noch zum Sieg. Der von Hertha Berlin gekommene 21-Jährige Maurice Krattenmacher erzielte das 4:3, nachdem er in der 66. Minute schon das 2:3 geschossen hatte.

Fussball Bundesliga, Borussia M�nchengladbach vs. SV Elversberg, 05.09.2026 Riesenjubel bei den Elversbergern nach dem 3:4 -- Fussball Bundesliga, Borussia M�nchengladbach vs. SV Elversberg, 05.09.202 ...
Elversberg gewinnt auch das zweite Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte.Bild: www.imago-images.de

Bayer Leverkusen – Union Berlin 4:0

Der Thuner Meistertrainer Mauro Lustrinelli ging mit Union in Leverkusen chancenlos mit 0:4 unter. Nach 43 Sekunden lagen die Gäste schon mit 0:1 zurück. Auf den Treffer von Ezequiel Fernandez liess das in allen Belangen hoch überlegene Leverkusen weitere drei Tore folgen: Facundo Medina, Patrick Schick und Ibrahim Maza waren erfolgreich.

Trainer Mauro Lustrinelli 1.FC Union Berlin gestikuliert, Gestik waehrend des Spiels der 1. Bundesliga zwischen Bayer 04 Leverkusen und 1. FC Union Berlin, BayArena am 05. September 2026 in Leverkusen ...
Mauro Lustrinelli erlebt einen Nachmittag zum Vergessen.Bild: www.imago-images.de

Leverkusen gelang damit eine eindrückliche Antwort auf die Niederlage von letzter Woche gegen Elversberg. Bei Union spielte Michel Aebischer durch, während der vor kurzem verpflichtete Kastriot Imeri verletzt noch nicht zur Verfügung stand.

Werder Bremen – RB Leipzig 3:1

Eine grosse Überraschung gab es am Samstagnachmittag in Bremen. Werder, das katastrophal in die neue Saison startete, konnte gegen RB Leipzig überraschend mit 3:1 gewinnen. Rückkehrer Niclas Füllkrug konnte dabei das 2:0 erzielen.

Premier League

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Ligue 1

(riz/sda)

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