Dortmund lässt wieder Punkte liegen

Kann's nicht fassen: Dortmund-Captain Marco Reus Bild: keystone

Borussia Dortmund lässt in Bochum im Kampf um die deutsche Meisterschaft Punkte liegen. Der BVB kommt gegen den Tabellen-15. nicht über ein 1:1 hinaus und eröffnet somit Bayern München den Weg zurück an die Spitze.

Für die Dortmunder begann der Abend denkbar schlecht, denn in der fünften Minute traf Anthony Losilla mit einem sehenswerten Distanzschuss zur Führung für den Aussenseiter. Gregor Kobel im Tor Dortmunds blieb chancenlos. Doch die Equipe von Edin Terzic brauchte nicht lange für eine Reaktion. Karim Adeyemi glich das Geschehen nur zwei Minuten später aus. Die ersten zwei Schüsse der Partie waren beide drin, es sollten aber die letzten erfolgreichen Abschlüsse sein.

Zwar hatte der BVB in der Folge deutlich mehr vom Spiel, doch trotz 22 Versuchen liess sich Manuel Riemann im Gehäuse Bochums nicht mehr bezwingen und zeigte dabei einige sehenswerte Paraden. Bochum musste indes auch das Glück beanspruchen, dass Schiedsrichter Sascha Stegemann in strittigen Situationen nicht auf Penalty für die Dortmunder entschied. In der Nachspielzeit setzte Jude Bellingham einen letzten Kopfball neben das Tor.

Damit hat Bayern München die Möglichkeit im Meisterrennen wieder an den Schwarz-Gelben vorbeizuziehen. Der Titelverteidiger, der derzeit zwei Punkte Rückstand aufweist, empfängt am Sonntag Schlusslicht Hertha Berlin. (bal/sda)