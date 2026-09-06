Mainz 05 gewinnt beim HSV mit 5:0 + Manchester United lässt in Everton Punkte liegen

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Mainz 05 – Hamburger SV 5:0

Mainz feiert eine Woche nach dem enttäuschenden torlosen Remis gegen Paderborn einen deutlichen Auswärtssieg. In der 2. Bundesliga-Runde gewinnt das Team von Urs Fischer beim Hamburger SV mit 5:0.

Sheraldo Becker, der schon im letzten Halbjahr für viele entscheidende Aktionen verantwortlich gewesen war, gelangen in Hamburg drei Skorerpunkte. Der Nationalspieler von Suriname erzielte in der 19. Minute das 1:0 und bereitete später die Treffer von Phillipp Mwene (41.) und Phillip Tietz (48.) vor.

Mainz konnte sich über fünf Treffer freuen. Bild: www.imago-images.de

In der Schlussphase erhöhten Tietz mit seinem zweiten Treffer und der auf diese Saison hin zu Mainz gewechselte langjährige HSV-Spieler Ransford Königsdörffer auf 5:0. Beim HSV fehlte der Schweizer Nationalspieler Miro Muheim verletzt. (riz/sda)

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Everton – Manchester United 2:2

Im dritten Saisonspiel lässt Manchester United bereits zum zweiten Mal Punkte liegen. Bei Everton gingen die Red Devils noch in der 88. Minute durch einen Treffer von Benjamin Sesko mit 2:1 in Führung und waren dem Dreier ganz nah. In der 96. Minute erzielte Ainsley Maitland-Niles doch noch den viel umjubelten Ausgleichstreffer für das Heimteam. Everton bleibt ohne Niederlage.

Ainsley Maitland-Niles jubelt nach dem Ausgleichstreffer. Bild: keystone

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