Mainz 05 gewinnt beim HSV mit 5:0 + Manchester United lässt in Everton Punkte liegen
Bundesliga
Mainz 05 – Hamburger SV 5:0
Mainz feiert eine Woche nach dem enttäuschenden torlosen Remis gegen Paderborn einen deutlichen Auswärtssieg. In der 2. Bundesliga-Runde gewinnt das Team von Urs Fischer beim Hamburger SV mit 5:0.
Sheraldo Becker, der schon im letzten Halbjahr für viele entscheidende Aktionen verantwortlich gewesen war, gelangen in Hamburg drei Skorerpunkte. Der Nationalspieler von Suriname erzielte in der 19. Minute das 1:0 und bereitete später die Treffer von Phillipp Mwene (41.) und Phillip Tietz (48.) vor.
In der Schlussphase erhöhten Tietz mit seinem zweiten Treffer und der auf diese Saison hin zu Mainz gewechselte langjährige HSV-Spieler Ransford Königsdörffer auf 5:0. Beim HSV fehlte der Schweizer Nationalspieler Miro Muheim verletzt. (riz/sda)
Premier League
Everton – Manchester United 2:2
Im dritten Saisonspiel lässt Manchester United bereits zum zweiten Mal Punkte liegen. Bei Everton gingen die Red Devils noch in der 88. Minute durch einen Treffer von Benjamin Sesko mit 2:1 in Führung und waren dem Dreier ganz nah. In der 96. Minute erzielte Ainsley Maitland-Niles doch noch den viel umjubelten Ausgleichstreffer für das Heimteam. Everton bleibt ohne Niederlage.