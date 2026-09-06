Fabian Rieder gelang mit dem FC Augsburg ein perfekter Saisonstart. Bild: www.imago-images.de

Rieder trifft für Leader Augsburg + Barça marschiert weiter + Arsenal schlägt Chelsea

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Bundesliga

Frankfurt – Augsburg 4:1

Fabian Rieder ist mit Augsburg stark in die Bundesliga-Saison gestartet. Der Berner trifft in Frankfurt zum 4:1-Schlussstand und führt mit seinem Team die Tabelle nach zwei Runden an.

In seiner vierten Saison seit seinem Wechsel von den Young Boys ins Ausland hat Fabian Rieder eine tragende Rolle inne. Als Captain führt er das ambitionierte Augsburg an, das auf das 3:0 gegen Schalke vor einer Woche einen überzeugenden Auftritt bei Eintracht Frankfurt folgen liess.

Die Augsburger gerieten zwar gegen das von Adi Hütter trainierte Team früh in Rückstand, kehrten die Partie nach der Pause aber dank zweier Tore innerhalb von 60 Sekunden. Alexis Claude-Maurice und Rieder erhöhten danach noch auf 4:1. Der Schweizer Nationalspieler war mit einem Freistoss aus 20 Metern erfolgreich.

Eintracht Frankfurt - Augsburg 1:4 (1:0).

Tore: 6. Burkardt 1:0. 46. Baum (Eigentor) 1:1. 47. Fellhauer 1:2. 65. Claude-Maurice 1:3. 89. Rieder 1:4.

Bemerkungen: Augsburg mit Rieder.

Mainz – Hamburg 5:0

Mainz feiert eine Woche nach dem enttäuschenden torlosen Remis gegen Paderborn einen deutlichen Auswärtssieg. In der 2. Bundesliga-Runde gewinnt das Team von Urs Fischer beim Hamburger SV mit 5:0.

Sheraldo Becker, der schon im letzten Halbjahr für viele entscheidende Aktionen verantwortlich gewesen war, gelangen in Hamburg drei Skorerpunkte. Der Nationalspieler von Suriname erzielte in der 19. Minute das 1:0 und bereitete später die Treffer von Phillipp Mwene (41.) und Phillip Tietz (48.) vor.

In der Schlussphase erhöhten Tietz mit seinem zweiten Treffer und der auf diese Saison hin zu Mainz gewechselte langjährige HSV-Spieler Ransford Königsdörffer auf 5:0. Beim HSV fehlte der Schweizer Nationalspieler Miro Muheim verletzt.

Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05 0:5 (0:2).

Tore: 19. Becker 0:1. 41. Mwene 0:2. 48. Tietz 0:3. 83. Tietz 0:4. 91. Königsdörffer 0:5.

Bemerkungen: Hamburger SV ohne Muheim (verletzt). 1. FSV Mainz 05 ohne Widmer (verletzt).

Premier League

Everton – Manchester United 2:2

Im dritten Saisonspiel lässt Manchester United bereits zum zweiten Mal Punkte liegen. Bei Everton gingen die Red Devils noch in der 88. Minute durch einen Treffer von Benjamin Sesko mit 2:1 in Führung und waren dem Dreier ganz nah. In der 96. Minute erzielte Ainsley Maitland-Niles doch noch den viel umjubelten Ausgleichstreffer für das Heimteam. Everton bleibt ohne Niederlage.

Arsenal – Chelsea 2:1

Arsenal kommt in der Premier League im dritten Spiel zum dritten Sieg und führt nach dem 2:1-Heimerfolg im Londoner Derby gegen Chelsea die Tabelle zusammen mit Manchester City an.

Der Titelverteidiger liess sich durch einen frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Nach dem Volleytor von Chelseas Neuzugang Morgan Rogers in der 2. Minute dominierte Arsenal die Partie mehrheitlich und schoss durch Kai Havertz (25.) und Martin Ödegaard (50.) die Tore zum verdienten Sieg.

Vor dem Duell der beiden baskischen Trainer, Arsenals Mikel Arteta und Chelseas Xabi Alonso, waren auch die «Blues» noch ohne Punktverluste. Diese belegen hinter dem Führungsduo und dem erstaunlichen Aufsteiger Hull City den 4. Platz.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/Arsenal

Serie A

Juventus – Milan 1:1

Im Topspiel der Serie A trennten sich Juventus Turin und die AC Milan 1:1-Unentschieden. Im Duell der zuvor ohne Punktverlust gebliebenen Spitzenklubs gingen die Gäste in der 68. Minute durch Alphadjo Cissé in Führung, Federico Gatti gelang in der Nachspielzeit dann noch der Ausgleich. Damit haben nach drei Spieltagen in der italienischen Liga nur noch die AS Roma und Meister Inter Mailand das Punktemaximum.

La Liga

Valencia – Barcelona 0:5

Der FC Barcelona lässt auch in der 4. Runde der spanischen Meisterschaft nichts anbrennen. Die Katalanen feiern mit 5:0 in Valencia den vierten deutlichen Sieg.

Fünf Gegentore sind für die Gegner von Barça in diesen Tagen der Normaltarif. Elche (0:5) und Rayo Vallecano (2:5) mussten sich wie Valencia mit fünf kassierten Treffern geschlagen geben. Nur Athletic Bilbao hielt den Schaden mit dem 0:2 im Rahmen.

Gegen Valencia, das mit nur einem Punkt am Tabellenende klassiert ist, schoss Lamine Yamal in der 6. Minute das erste und in der 84. Minute das letzte Tor. Dazwischen waren Fermin, Raphinha und Pedri erfolgreich. Bei Valencia spielte Filip Ugrinic durch. (riz/nih/sda)