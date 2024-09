Im Leben des brasilianischen Fussballers folgt derzeit ein Highlight auf das andere. Erst im Juli wurde Endrick 18 Jahre alt, womit er endlich zu Real Madrid wechseln durfte. Dort ist er bisher nur Joker, doch traf er gleich in seinem ersten Kurzeinsatz im Santiago Bernabeu. Und nun hat der Stürmer auch noch geheiratet. Dies gaben er und das drei Jahre ältere brasilianische Model Gabriely Miranda, mit dem Endrick erst seit vergangenem Oktober liiert ist, am Montagabend bekannt.Kurz nach der Hochzeit könnte der 11-fache Nationalspieler bereits am heutigen Dienstag ein nächstes Highlight erleben. Mit Real Madrid trifft er in der Champions League auf den VfB Stuttgart.