West Ham United gewinnt die Conference League

Fiorentina-Captain Cristiano Biraghi im Kampf um den Ball mit West Hams Vladimir Coufal. Bild: keystone

West Ham United gewinnt die Conference League. Die Engländer setzten sich am Donnerstagabend im Final von Prag gegen Fiorentina 2:1 durch und holten damit den zweiten europäischen Titel nach 1965. Zum Matchwinner für das Team von David Moyes avancierte Jarrod Bowen, der einen Konter in der 90. Minute erfolgreich abschloss. Zuvor hatte Said Benrahma die «Hammers» nach einer Stunde in Führung gebracht, ehe die Italiener fünf Minuten später ausgleichen konnten. (sda)