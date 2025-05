Stützle lässt seinen Frust an Schmid raus – und nimmt auf der Strafbank Platz

Im restlichen ersten Drittel spielte Andres Ambühl mit Kevin Fiala und Tyler Moy in der ersten Linie. Im zweiten Drittel stellte Nationaltrainer Fischer dann die Linien gezwungenermassen komplett um. Über den Gesundheitszustand von Hischier ist nichts Genaueres bekannt, der Verband sprach nur von einer Verletzung am Unterkörper. Das Spiel ist aktuell noch im Gange. (riz)

Auf den Bildern ist zu sehen, wie Hischier im Zweikampf mit Samanski auf den Rücken fällt. Wo sich der Captain genau verletzt hat, ist allerdings nicht klar ersichtlich. Der Stürmer versuchte nach der Szene aufzustehen, brach diesen Versuch aber sofort wieder ab. Als er es vom Eis schaffte, verschwand er mit einem ernüchternden Kopfschütteln in der Garderobe.

Grosser Schock für die Schweizer Hockey-Nati: Captain und Leader Nico Hischier verletzt sich in der 15. Minute im Spiel gegen Deutschland bei einem Zweikampf mit Joshua Samanski und ist seither nicht mehr auf das Eis zurückgekehrt.

Nati-Star Ndoye schiesst Bologna zum 1. Titel seit 51 Jahren

Dan Ndoye schiesst den FC Bologna zum ersten Titelgewinn seit mehr als einem halben Jahrhundert. Der Schweizer Nationalspieler erzielt beim 1:0-Sieg im Cupfinal gegen die AC Milan den einzigen Treffer der Partie.

Ndoye, der die letzten vier Spiele seines Teams verpasst und sich gerade rechtzeitig für den Final in Rom von einer Oberschenkelverletzung erholt hatte, kam in der 53. Minute nach einem kurzen Durcheinander im Milan Strafraum an den Ball, legte sich diesen gedankenschnell zweimal zurecht und vollendete schliesslich wuchtig.