Goalie Daniel Kral erlebt beim Testspiel gegen Ambri einen Schock-Moment. Bild: IMAGO / CTK Photo

Tschechischer Goalie kommt bei Testspiel in der Schweiz mit dem Schrecken davon

Glück im Unglück für den tschechischen Nachwuchs-Goalie Daniel Kral. Bei einem Testspiel zwischen seinem Klub Bili Tygri Liberec und dem HC Ambri-Piotta in Yverdon, fliegt dem 20-Jährigen ein Puck mitten ins Gesicht.

«Moment», sagst jetzt du vielleicht, «ein Goalie im Eishockey hat ja wohl eine Maske an?» Hat er. Leider hatte das Gitter von Krals Maske einen so grossen Abstand, dass die Hartgummischeibe mit einem Durchmesser von 7,62 Zentimetern hindurch passte und den Tschechen im Gesicht verletzte. Der Goalie erklärte: «Es war ein grosser Zufall. Der Puck hat die breiteste Stelle auf den Millimeter getroffen.»

Kral wurde sogar einen Moment bewusstlos. «Ich war völlig weggetreten. Ich dachte, jemand hätte mich geschlagen», erzählt er auf der Vereinswebseite. Als er wieder aufwachte, sah er auf dem rechten Auge nichts mehr. Doch der 20-Jährige hat Glück: Untersuchungen im Spital zeigen, dass mit dem Auge soweit alles in Ordnung ist. In Tschechien sollen weitere Untersuchungen folgen, um herauszufinden, ob und wie stark die Knochen der Augenhöhle verletzt worden sind. Kral gibt sich kämpferisch: «Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich zurückkehren kann.»

Der Klub aus Liberec erhielt indes Hilfe von einem anderen Team aus der National League. Für das nächste Testspiel einen Tag später gegen Lausanne, liehen die Waadtländer einen ihrer eigenen Torhüter den Tschechen als Ersatzgoalie aus. (abu)