Nico Hischier (13), Center der New Jersey Devils, erzielt ein Tor gegen den Torhüter der Vancouver Canucks, Leevi Merilainen. Bild: keystone

Hischier schiesst die Devils zum Sieg – Josi setzt Punkteserie fort

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Im vierten Spiel der Saison gewinnen die New Jersey Devils erstmals nach 60 Minuten. Beim 4:1-Sieg gegen die Vancouver Canucks glänzt Nico Hischier mit drei Skorerpunkten.

Das Heimteam geriet zunächst in Rückstand, ehe Nico Hischier im Powerplay ausglich – sein 200. Tor in der Regular Season. Der Walliser, der in den ersten drei Spielen ohne Skorerpunkt geblieben war, traf zudem zum 4:1-Schlussstand und bereitete ein weiteres Tor vor. Alle Treffer mit Beteiligung Hischiers fielen in Überzahl. Damit besserten die Devils ihre magere Powerplay-Ausbeute aus den ersten drei Partien (1 Tor aus 14 Überzahlspielen) markant auf.

Timo Meier gab wie Hischier vier Schüsse aufs Tor ab, blieb jedoch ohne Skorerpunkt. Der Schweizer mit der längsten Eiszeit bei den Devils war derweil Verteidiger Jonas Siegenthaler.

Bei den Nashville Predators führte Roman Josi seine Punkteserie fort: Mit seinem Assist zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen die Ottawa Senators holte sich der Schweizer Verteidiger auch im fünften Spiel der Saison einen Skorerpunkt. Allerdings musste sein Team gut eineinhalb Minuten vor Schluss noch den Ausgleich hinnehmen und verlor schliesslich im Penaltyschiessen.

Knappe Niederlagen setzte es auch für Lian Bichsel und Kevin Fiala: Die Dallas Stars mussten sich den Pittsburgh Penguins ebenfalls im Penaltyschiessen beugen, während die Los Angeles Kings gegen die Vegas Golden Knights 1:2 nach Verlängerung verloren und damit nach vier Spielen weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Zu den Gewinnern des Abends gehörte Janis Moser, der mit den Tampa Bay Lightning beim 5:3 gegen die New York Islanders den vierten Sieg in Folge feierte. Auch Pius Suter ging mit den St. Louis Blues als Sieger vom Eis. Sein Team gewann gegen die Columbus Blue Jackets ebenfalls 5:3. (sda)