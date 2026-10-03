ZSC siegt – lässt aber einen Punkt liegen + Biel gewinnt dank Last-Minute-Treffer



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ZSC Lions – Lausanne 3:2 nV

Dean Kukan schoss die ZSC Lions 40 Sekunden vor dem Ende der Overtime zum achten Sieg im achten Saisonspiel. Es war das 3:2 im Heimspiel gegen Lausanne. In der regulären Spielzeit hatten die Gäste zweimal einen Rückstand aufgeholt. Das 2:2 schoss Stefan Rüegsegger nach genau 44 Minuten mit seinem bereits dritten Saisontreffer.

Für die zweite Führung der Lions zeichnete Simon Knak verantwortlich. Der 24-jährige Powerstürmer war von Davos zu den ZSC Lions gewechselt, um den nächsten Schritt zu machen. Er darf an der Seite der renommierten Stürmer Sven Andrighetto und Denis Malgin auflaufen und zahlt dieses Vertrauen bisher mehr als zurück. Knak traf bereits zum siebenten Mal in dieser Spielzeit, womit er nun allein an der Spitze der Torschützenliste steht.

ZSC Lions - Lausanne 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) n.V.

10'556 Zuschauer. - SR Tscherrig/Ruprecht, Bürgy/Bichsel.

Tore: 22. Christian Marti (Andrighetto, Malgin) 1:0. 28. Baragano (Fuchs/Powerplaytor) 1:1. 30. Knak (Malgin, Frödén/Powerplaytor) 2:1. 44. Rüegsegger (Lazar) 2:2. 65. (64:20) Kukan (Strömwall, Malgin) 3:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 4mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Malgin; Fuchs.

ZSC Lions: Hrubec; Weber, Berni; Kukan, Christian Marti; Lehtonen, Geering; Schwendeler; Andrighetto, Malgin, Knak; Frödén, Lammikko, Riedi; Strömwall, Grant, Baechler; Bader, Sigrist, Gruber; Baltisberger.

Lausanne: Pasche; Heldner, Baragano; Loeffel, Aurélien Marti; Vouardoux, Sansonnens; Haas, Fiedler; Riat, Suomela, Oksanen; Rüegsegger, Lazar, Caggiula; Simic, Fuchs, Zehnder; Douay, Bougro, Fust.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Balcers (krank), Lausanne ohne Brännström, Czarnik, Fora und Miller (alle verletzt).

Biel – Davos 4:3

Biel kehrte nach drei Niederlagen zum Siegen zurück. 33 Sekunden vor dem Ende gingen die Seeländer im Heimspiel gegen Davos mit 4:3 zum dritten Mal in dieser Partie in Führung, und darauf fanden die Bündner keine Antwort mehr. Den entscheidenden Treffer erzielte Dominic Zwerger im Powerplay.

Das 2:1 für Biel schoss Jeff Skinner (36.). Damit trug sich der Stürmer mit der Erfahrung von über 1000 NHL-Partien auch in seinem fünften Spiel für seinen neuen Arbeitgeber in die Skorerliste ein. Der HCD hatte zuvor dreimal hintereinander gewonnen.



Die Bieler freuen sich über den Sieg. Bild: keystone

Biel - Davos 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

6293 Zuschauer. - SR MacFarlane (USA)/Stolc (SVK), Humair/Meusy.

Tore: 5. Zadina (Nussbaumer) 0:1. 10. Hofer (Stampfli, Haas) 1:1. 36. Skinner 2:1. 46. Schreiber (Frehner, Nussbaumer) 2:2. 51. Iakovenko (Lias Andersson, Zwerger) 3:2. 56. Nussbaumer (Jung) 3:3. 60. (59:27) Hofer (Haas/Powerplaytor) 4:3.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Biel, 4mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Sylvegard; Tambellini.

Biel: Östlund; Söderström, Aeschbach; Trutmann, Iakovenko; Christen, Stampfli; Burren; Sylvegard, Lias Andersson, Skinner; Hofer, Haas, Zwerger; Sever, Neuenschwander, Rajala; Sablatnig, Cajka, Vermin; Bärtschi.

Davos: Aeschlimann; Calle Andersson, Jung; Allard, Frick; Egli, Gernat; Bächler; Lemieux, Corvi, Tambellini; Kessler, Waidacher, Parrée; Frehner, Nussbaumer, Schreiber; Steiner, Jäger, Zadina; Aebli.

Bemerkungen: Biel ohne Grossmann (verletzt) und Säteri (überzähliger Ausländer), Davos ohne Asplund, Gross, Ryfors und Van der Kaaij (alle verletzt). Davos ab 59:52 ohne Torhüter.

SCL Tigers – Kloten 6:2

Das von argen Verletzungssorgen geplagte Kloten erlitt mit dem 2:6 bei den SCL Tigers die siebente Niederlage in Serie, und dies mit einem Torverhältnis von 9:31. Die Langnauer legten die Basis zum Erfolg in den ersten 15 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt führten sie 3:0.

Den zweiten und dritten Treffer erzielten Saku Mäenalanen und Emil Pettersson innert 28 Sekunden. Letzterer hatte bereits das 1:0 (8.) geschossen. Dank dem fünften Sieg in den letzten sieben Partien ist das Team von Trainer Thierry Paterlini nun erster Verfolger des Leaders ZSC Lions - allerdings mit einem Rückstand von acht Punkten.

SCL Tigers - Kloten 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)

6000 Zuschauer. - SR Lemelin (USA)/Weber, Cattaneo/Steenstra (CAN).

Tore: 8. Pettersson (Petersson) 1:0. 15. (14:18) Mäenalanen 2:0. 15. (14:46) Pettersson (Bachofner, Petersson) 3:0. 25. Salzgeber (Lehmann, Petersson) 4:0. 41. (40:31) Luoto (Johansson, Puhakka) 4:1. 44. Flavio Schmutz (Gian Meier, Salzgeber) 5:1. 46. Puhakka (Luoto) 5:2. 56. Petersson (Wagner, Pettersson) 6:2.

Strafen: 3mal 2 plus 5 Minuten (Bachofner) plus Spieldauer (Bachofner) gegen SCL Tigers, 5mal 2 Minuten gegen Kloten.

PostFinance-Topskorer: Pettersson; Ruotsalainen.

SCL Tigers: Robin Meyer; Noah Meier, Riikola; Kinnunen, Lehmann; Gian Meier, Baltisberger; Nussbaumer; Allenspach, Björninen, Mäenalanen; Petersson, Pettersson, Bachofner; Julian Schmutz, Flavio Schmutz, Eggenberger; Petrini, Salzgeber, Lapinskis; Wagner.

Kloten: Fadani; Sidler, Lindroth; Johansson, Delémont; Schlumpf, Wolf; Profico; Puhakka, Ruotsalainen, Luoto; Dario Meyer, Prassl, Rafael Meier; Liniger, Schäppi, Ramel; Körbler, Derungs, Weibel; Keller.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Erni (verletzt), Mathys (krank) und Dahlen (überzähliger Ausländer), Kloten ohne Berra (krank), Aberg, Gignac, Hausheer, Henry, Hügli und Simon Meier (alle verletzt).

Rapperswil-Jona – Bern 4:3 nV

Dominic Lammer machte sich zu seinem 34. Geburtstag gleich selbst das schönste Geschenk. Dem Stürmer der Rapperswil-Jona Lakers gelangen beim 4:3-Heimsieg nach Verlängerung gegen Bern erstmals in der höchsten Liga drei Tore in einem Spiel. Den Siegtreffer erzielte allerdings Tyler Moy in der 64. Minute mit einem fantastischen Schuss. Während die Rapperswiler nach zwei Niederlagen eine Reaktion zeigten, verlor der SCB zum vierten Mal hintereinander.

Rapperswil setzt sich in der Verlängerung gegen Bern durch. Bild: keystone

Rapperswil-Jona Lakers - Bern 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) n.V.

4922 Zuschauer. - SR Ströbel/Neva (FIN), Bachelut/Kovanen (FIN).

Tore: 22. (21:14) Rohrbach (Milano/Powerplaytor) 0:1. 23. (22:32) Lammer (Fritz, Rask/Powerplaytor) 1:1. 30. Lammer (Segafredo) 2:1. 35. Aaltonen (Milano, Merelä/Powerplaytor) 2:2. 45. Lammer (Wetter, Larsson) 3:2. 47. Bemström (Milano, Kreis) 3:3. 64. Moy (Fritz, Larsson) 4:3.

Strafen: 10mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 6mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Larsson; Rohrbach.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Capaul, Larsson; Maier, Pilut; Jelovac, Dufner; Quinn; Labanc, Rask, Fritz; Wetter, Dünner, Lammer; Hofer, Moy, Herzog; Marlon Graf, Hornecker, Segafredo; Albrecht.

Bern: Hughes; Mitchell, Barandun; Dionicio, Lindholm; Rhyn, Kreis; Kindschi, Füllemann; Rohrbach, Aaltonen, Milano; Bemström, Baumgartner, Lehmann; Merelä, Müller, Marchon; Schild, Ritzmann, Alge.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Jensen, Ustinkov und Zangger (alle verletzt), Bern ohne Abols (überzähliger Ausländer) und Scherwey (verletzt).

Fribourg – Ambri 1:2

Ambri-Piotta hat heissblütige Fans, doch aktuell läuft es den Leventinern besser, wenn sie auf fremdem Eis antreten. Sie bezwangen Fribourg-Gottéron 2:1. Miles Müller (13.) und Nathan Schnarr (56.) brachten die Gäste 2:0 in Führung, worauf dem Titelverteidiger nur noch der Anschlusstreffer durch Jacob de la Rose (59.) gelang.

Fribourg hatte zuvor sämtliche drei Heimspiele in der laufenden Meisterschaft und auch die vorangegangenen drei Partien für sich entschieden. Derweil siegte Ambri im fünften Auswärtsspiel zum vierten Mal. Zu Hause hat es die letzten drei Begegnungen verloren.



Ambri überrascht beim Meister. Bild: keystone

Fribourg-Gottéron - Ambri-Piotta 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

9620 Zuschauer. - SR Piechaczek (GER)/Arpagaus, Francey/Gnemmi.

Tore: 13. Müller 0:1. 56. Schnarr (Järventie, Muggli) 0:2. 59. De la Rose (Schmid, Reber) 1:2 (ohne Torhüter).

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 2mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.

PostFinance-Topskorer: Sörensen; Järventie.

Fribourg-Gottéron: Galley; Rathgeb, Jecker; Seiler, Streule; Grossniklaus, Nemeth; Grangier; Bertschy, De la Rose, Richard; Sörensen, Schmid, Dorthe; Taibel, Borgström, Reber; Etter, Walser, Marchon; Hedlund.

Ambri-Piotta: Philip Wüthrich; Dario Wüthrich, Pezzullo; Terraneo, Worge Kreü; Zaccheo Dotti, Isacco Dotti; Muggli, Heim, Müller; De Luca, Schnarr, Järventie; Joly, Kodytek, Pestoni; Grassi, Manix Landry, Lukas Landry; Forget.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Glauser, Johnson, Kapla und Nicolet (alle verletzt), Ambri-Piotta ohne Bachmann, Heed, Häfliger, Virtanen (alle verletzt) und Borradori (gesperrt). Fribourg-Gottéron von 55:58 bis 58:12 und ab 59:02 ohne Torhüter. (riz/sda)

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