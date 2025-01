Devils-Captain Hischier muss verletzt vom Eis. Bild: www.imago-images.de

Hischier bucht und verletzt sich bei Sieg – Predators-Siegesserie endet

Die New Jersey Devils kommen in der NHL zum zweiten Sieg in Folge. Das Team mit der Schweizer Dreier-Fraktion gewinnt bei den Montreal Canadiens 4:3 nach Verlängerung. Hischier beendet die Partie aber mit einer Verletzung.

Devils – Canadiens 4:3 n.V.

Nico Hischier machte das zweite Dutzend Tore in der laufenden Meisterschaft voll. Der Walliser eröffnete in Montreal im ersten Drittel für die Devils das Skore. Hischier ist mit seinen 24 Treffern und insgesamt 43 Skorerpunkten weiterhin der mit Abstand produktivste Schweizer in dieser Regular Season.

Die Devils führten nach dem ersten Abschnitt 2:0 und Mitte des zweiten Drittels 3:1, mussten aber trotzdem den Umweg über die Verlängerung gehen. 54 Sekunden vor dem Ende der zusätzlichen Spielzeit sorgte der Amerikaner Jack Hughes, teamintern der Skorerpunkte-Sammler Nummer 1, auf Vorarbeit von Timo Meier für die Entscheidung.

Capitals – Canucks 1:2

Zu den Gewinnern des Abends gehörten auch die Vancouver Canucks. Die Kanadier mit Pius Suter setzten sich gegen die Washington Capitals, die Nummer 1 der Liga, 2:1 durch. Die Mannschaft aus der Hauptstadt hatte zuletzt sechs Siege aneinandergereiht.

Stars – Blues 2:0

Auch die Dallas Stars gestalteten ihre Partie siegreich. Die Texaner, bei denen Lian Bichsel erneut zum Zuge kam, bezwangen die St. Louis Blues auswärts 2:0.

Predators – Ducks 2:5

Die Nashville Predators dagegen mussten als Verlierer vom Eis. Für die Predators endete mit dem 2:5 bei den Anaheim Ducks eine Serie von fünf Siegen. Die Niederlage bedeutete für das Team mit Captain Roman Josi auch einen weiteren Dämpfer bei der Aufholjagd, die trotz vieler Enttäuschungen doch noch zu einem Platz in den Playoffs führen soll.

Kings – Blue Jackets 2:3

Besser sind bezüglich Playoffs Kevin Fialas Los Angeles Kings unterwegs. Allerdings mussten auch die Kalifornier heute Nacht als Verlierer vom Eis. Sie unterlagen Columbus nach Verlängerung. Fiala konnte aber auftrumpfen. Er bereitete beide Kings-Tore vor.

(con/sda)