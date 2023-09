Der neue SCB-Stürmer Corban Knight spielte zuletzt in der KHL. Bild: www.imago-images.de

Unnötiges Risiko beim Testspiel – der SCB zum Saisonstart ohne Corban Knight?

Der SC Bern im Verletzungspech: Der neue Kanadier Corban Knight (34) fällt für zwei bis vier Wochen aus. Der SCB und Langnau haben sich einem unnötigen Risiko ausgesetzt.

Corban Knight hat seine erste Partie für seinen neuen Arbeitgeber SC Bern nicht zu Ende gespielt. Beim emotionalen Folklore-Derby zwischen dem traditionellen «Bauernteam» SCL Tigers und dem neu von Marc Lüthi zum «Bauernteam» ernannten SC Bern (Langnau siegte 3:2) kehrte der Kanadier fürs zweite Drittel nicht mehr aufs Eis zurück. Sportchef Andrew Ebbett sagt, es sein ein Check in die Bande gewesen. «Am Montag sind weitere Untersuchungen erforderlich. Wir rechnen mit einem Ausfall von zwei bis vier Wochen.»



Der Check sei legal und auch nicht besonders hart gewesen. Aber in harte Banden. Er spricht von den «old steel boards» in Worb. Im chronisch von Geldmangel geplagten Wislepark zu Worb sind noch keine Flexbanden auf dem Stand der neusten Technik eingebaut, die das Verletzungsrisiko in solchen Fällen zwar keineswegs ausschliessen, aber doch erheblich mindern. Der Einbau solcher Banden kostet gut und gerne 200'000 Franken. Flexbanden sind nur in der National League vorgeschrieben.

Vorbereitungsspiele in der Provinz sind eine schöne Sache und in Worb ist ein tolles Hockeyfest gefeiert worden. Aber es gibt auch in der Provinz Eishallen mit modernen Banden (wie etwa in Huttwil, wo Langnau ein Vorbereitungsspiel gegen Biel ausgetragen hat), die das Verletzungsrisiko verringern. Zu einer professionellen Vorbereitung würde eigentlich gehören, Testspiele, wenn immer möglich, nur in Hallen mit Flexbanden auszutragen. Der SCB und Langnau haben sich so gesehen am letzten Freitag in Worb einem unnötigen Risiko ausgesetzt. Ein vertretbar geringes Risiko zwar. Aber wie nun der Fall Corban Knight zeigt, halt doch ein Risiko.

Bekommt Joshua Fahrni beim SCB eine echte Chance? Bild: imago

Der SCB startet mit dem Heimspiel gegen Lausanne am 15. September in die neue Saison. Hat Corban Knight Glück, ist er bis dahin wieder fit. Dauert die Genesungszeit vier Wochen, dann verpasst er bis zum 30. September die Partien gegen die Lakers (a), Kloten (h), Langnau (h), Zug (a), den ZSC (h), Ajoie (a) und Biel (h).

Das Glück eines Liga-Titanen entscheidet sich nicht im September. Aber der SCB kann sich nach turbulenten vier Jahren eigentlich keinen Fehlstart in die Saison erlauben. Corban Knight spielt bei der sportlichen Renaissance als Center der ersten Linie eine zentrale Rolle. Er begann die Partie in Worb als Mittelstürmer zwischen dem alten und neuen Captain Simon Moser und Dominik Kahun auf den Aussenbahnen.

Der neue Trainer Jussi Tapola kann im Falle eines Falles aus der Not eine Tugend machen und dem hochtalentierten Joshua Fahrni (20) eine Chance in einer Linie mit Simon Moser und Dominik Kahun geben. Bekommt Joshua Fahrni diese Saison keine echte Chance, wird er – wie vor ihm Marco Müller und André Heim – den SCB verlassen und anderorts sein Glück suchen. Sein Agent Sven Helfenstein sortiert bereits die Offerten. Handlungsbedarf für den SCB-Sportchef.