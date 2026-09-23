Thierry Paterlini – ein Trainer blick in den Abgrund einer Krise

Thierry Paterlini ist mit seinen SCL Tigers nicht gut in die Saison gestartet. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Thierry Paterlini – ein Trainer blickt in den Abgrund einer Krise

Die SCL Tigers haben nur noch eines der letzten 15 Spiele nach 60 Minuten gewonnen und sind auf den letzten Platz abgerutscht. Es ist eine Krise ohne Krisenstimmung und deshalb so gefährlich. Dazu passt ein Song von Frank Sinatra.

Klaus Zaugg Folge mir

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Für eine Polemik ist es noch zu früh. Nur Fakten: Saisonübergreifend ein einziger Sieg mit drei Punkten nach 60 Minuten in den letzten 15 Spielen. Kein Schelm, wer von einer schweren Resultatkrise spricht.

Warum funktioniert es auch in der neuen Saison (erst ein Penalty-Sieg in Biel) nicht so recht? Auch dazu nur Fakten. Für eine Polemik ist es noch viel zu früh.

Fangquote Robin Meyer in Davos (1:4) 88,46 %.

Fangquote Luca Boltshauser gegen die ZSC Lions (3:4) 89,47 %.

Fangquote Robin Meyer in Biel (4:3 n.P.) 92,86 %.

Fangquote Robin Meyer gegen Lausanne (3:5) 83,33 %.

Ein Team wie Langnau gewinnt in der Regel nur dann, wenn der Torhüter mindestens 90 % der Schüsse pariert. Kein Schelm, wer sagt: Langnau hat ein Goalieproblem.

Die Frage, die niemand beantworten kann: Was ist in der Kabine in der Schlussphase der letzten Saison passiert? Fast einen Monat lang konnte das Team während der Olympiapause ungestört trainieren. Kein Spieler war fürs Olympiaturnier aufgeboten worden. Hat womöglich die am 3. Februar offiziell verkündete Trennung von Captain und Leitwolf Harri Pesonen die Chemie in der Kabine doch nachhaltig verändert? Aber das ist wohl Nostalgie. Es heisst nicht zu Unrecht, Namen seien nur auf das Leibchen genähte Buchstaben, und der Finne ist im August schon 38 geworden.

Die Frage, die auch noch niemand beantworten kann: Was ist mit Langnau im Sommer passiert? In einem Sommer ohne Sorgen. So ruhig war es im Emmental zwischen März und September noch selten. Stabile wirtschaftliche und sportliche Verhältnisse. Am 25. Juni hat Thierry Paterlini, ohnehin schon der dienstälteste Trainer der Liga, vorzeitig bis 2029 verlängert. So viel Stabilität auf der Trainerposition hat es an der Ilfis in diesem Jahrhundert noch gar nie gegeben. Und obendrauf die Vorfreude auf den Spengler Cup.

Paterlini und die sieben Ausländer

Aber inzwischen ist Langnau Schlusslicht und Lausanne war das schlimmste Heimspiel unter Thierry Paterlini (3:5). Keine Intensität, keine Energie und ein miserabler Robin Meyer. Auf die Frage, ob er in der zweiten Pause beim Stande von 0:4 in der Kabine laut geworden sei, sagt Thierry Paterlini:

«Das war so erbärmlich, es wusste jeder, was es nun geschlagen hat.»

Erbärmlich. Das hat in diesem Jahrhundert noch kein Trainer in Langnau über die Leistung seiner Männer gesagt. Was ist da los?

Ein Elefant steht im Raum, den alle sehen. Aber niemand spricht darüber: sieben Ausländer. Der Entscheid, erstmals bereits beim Saisonstart sieben Ausländer unter Vertrag zu nehmen (Juuso Riikola, Santtu Kinnunen, André Petersson, Saku Mänealanen, Hannes Björninen sowie neu Emil Pettersson und Jonathan Dahlen), ist richtig. Auch wegen der Zusatzbelastung Spengler Cup. Aber nun ist die Situation unerwartet delikat geworden.

Jonathan Dahlen und Emil Pettersson sind die neuen ausländischen Stürmer. Letzte Saison stürmten sie gemeinsam bei Timra und waren eines der besten Offensiv-Duos in der höchsten schwedischen Liga. Sie sind befreundet. Logisch also, dass sie bisher alle vier Partien bestreiten durften. Jonathan Dahlen hat die Erwartungen ungefähr erfüllt (2 Tore/1 Assist). Emil Pettersson nicht ganz (kein Tor(4 Assists).. André Petersson war letzte Saison mit 24 Treffern Langnaus bester Torschütze und der zweitbeste der ganzen Liga. Nach zwei Spielen (0 Tore) musste er auf die Tribüne und Verteidiger Santtu Kinnunen Platz machen. Nie zuvor in der Geschichte hat Langnaus Trainer einen ausländischen 24-Tore-Stürmer ohne Not durch einen ausländischen Verteidiger ersetzt.

Eine so delikate Ausländer-Situation hatte ein Trainer in Langnau in diesem Jahrhundert noch nie. Soll Thierry Paterlini nun Emil Pettersson am Freitag gegen Zug erstmals auf die Tribüne setzen und André Petersson wieder einsetzen? Aber wie wird dann Jonathan Dahlen reagieren, wenn sein Kumpel und Linienpartner erstmals auf der Tribüne sitzt? Oder mit fünf ausländischen Stürmern antreten und mit Santtu Kinnunen den produktivsten Verteidiger auf die Tribüne verbannen? Thierry Paterlini sagt: «Es wird fürs nächste Spiel Änderungen geben.» Und zu seinem letztjährigen Topskorer André Petersson: «Die vergangene Saison zählt nicht mehr.»

Frank Sinatra weiss Rat

Eine saisonübergreifend schier unfassbare Negativ-Bilanz, ein Torhüter- und ein Ausländerproblem: Der letzte Platz ist logisch. Trotzdem keine Krisenstimmung und Windstille im Tal der heulenden Winde. Das hat es in diesem Jahrhundert noch nie gegeben.

Es sind erst 4 von 52 Qualifikationspartien gespielt. Kein Grund zur Panik oder zur Polemik. Aber ein Grund zur Sorge. Wenn Biel, die Lakers, Kloten, Ambri oder gar Ajoie erst einmal fünf oder sechs Punkte mehr haben, dann wird es sehr, sehr schwierig, auch nur das Minimalziel (Platz 10) zu erreichen. Erfolgt nun keine heftige Reaktion, dann zieht in Langnau eine Krise herauf, die alle Gewissheiten in der Trainerfrage in den Grundfesten erschüttert und Sportchef Pascal Müller ein … Trainerproblem beschert. Thierry Paterlini steckt noch nicht in einer Krise. Aber er blickt zum ersten Mal in den Abgrund einer Krise. Das Lied «September Song» des grossen Frank Sinatra passt wunderbar zur aktuellen Lage in Langnau.

«Oh, it's a long, long time from May to December. But the days grow short when you reach September. When the autumn weather turns the leaves to flame. One hasn't got time for the waiting game.»

«Oh, es ist eine lange, lange Zeit von Mai bis Dezember, doch die Tage werden kürzer, wenn der September anbricht. Wenn das Herbstwetter die Blätter in Flammen taucht, bleibt keine Zeit mehr fürs Warten.»

Genau so ist es: Wenn das Herbstwetter die Blätter im Emmental in Flammen taucht, bleibt keine Zeit mehr fürs Warten auf Siege und Punkte. Punkt.