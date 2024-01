Bernhard Heusler sagt zum Transfer: «Einmal mehr zeigt dieser Transfer die Attraktivität der Schweizer Liga und des FCB.» Bild: Twitter/@FC_Basel

Wálter Samuels beste Szenen

Ein Verteidiger, der mit allen Wassern gewaschen ist: Worauf die FCB-Fans sich freuen dürfen

Mit Wálter Samuel holt sich der FCB ein gerüttelt Mass an Erfahrung in die Innenverteidigung. Das Palmarès des 36-jährigen Argentiniers ist beeindruckend. Warum die Fans ihn «The Wall» nennen? Wir zeigen es Ihnen.

Wálter Samuel in die Super League – diese Meldung gleicht schon einer mittleren Sensation. Natürlich, mögen Skeptiker argwöhnen, der argentinische Ex-Internationale streifte sich zuletzt 2010 das Trikot der «Albiceleste» über. Und natürlich, mit 36 Jahren befindet sich der Abwehrrecke im Spätherbst seiner fabulösen Laufbahn.

2004 gegen gegen Erzrivale Brasilien: Samuel zieht Superstar Ronaldo das Fell ... äääh ... das Trikot über die Ohren. gif: youtube

Aber ansonsten? Wenige Berufskollegen gehen so kompromisslos zur Sache wie der Neo-Bebbi, keinen anderen haben die italienischen Fussballfans kraft ihrer Wahrnehmung aus über 300 Liga-Spielen zu «The Wall» erkoren. Wálter Samuel, das ist 1,83 Meter geballte Erfahrung, Abgebrühtheit und ein Spieler, der, als für ihn die Karrieresonne am höchsten stand, 2004 von der AS Roma zu Real Madrid wechselte und den Römern einen Transfererlös von damals umgerechnet über 38 Millionen Franken bescherte.

Voller Einsatz gegen David Beckham: Wálter Samuel setzt dem englischen Sunnyboy in einem Länderspiel rustikale Kompromisslosigkeit entgegen. gif: youtube

Samuels Glück aber war in Italien. Nach einer Saison bei den Galaktischen ging es zurück an den Stiefel. Zu Inter Mailand, genauer gesagt.

«The Wall» knackt auch mal einen gegnerischen Abwehrriegel: Hier schiesst Samuel 2010 gegen Siena in der Nachspielzeit das spielentscheidende 4:3. gif: youtube

Mit den Nerazzurri gewann Samuel Titel, elf insgesamt und alleine in der Saison 2009/2010 drei Stück: das Triple. Den Scudetto, die Coppa d'Italia und als Krönung die Champions League. Die Ehrung zum besten Verteidiger der Serie A im Folgejahr war nur logisch.

Grosse Ehre: Zusammen mit Giorgio Chiellini wird Samuel 2011 zum «Verteidiger des Jahres» der Serie A gewählt. Video: YouTube/michool82

Jetzt also hat der FCB, namentlich Präsident Heusler und Trainer Sousa, der, so heisst es, seine glänzenden Beziehungen hat spielen lassen, die Konkurrenz im Ringen um den Routinier ausgestochen. «The Wall» ans Rheinknie – das kann der Super League nur guttun.