So heisst die NHL-Franchise aus Utah nun definitiv

So sieht das neue Logo der Utah Mammoth aus. Bild: keystone

Jetzt ist es fix – so heisst das NHL-Team aus Utah künftig

Die NHL-Franchise aus Salt Lake City hat nach einer Saison als Utah Hockey Club einen neuen dauerhaften Namen. Es heisst Utah Mammoth.

Lange wurde gerätselt, nun hat die NHL-Franchise aus Utah einen definitiven Namen. Zu Ehren der Mammuts, welche in der letzten Eiszeit im US-Bundesstaat Utah lebten, heisst das Team nun Utah Mammoth.

Dies wurde am Mittwoch von der Franchise, die ihren Standort vor der laufenden Saison in Arizona hatte, bekannt gegeben. Die Eigentümer Ryan und Ashley Smith teilten mit: «Von Anfang an haben wir uns dazu verpflichtet, dieses Team mit und für die Menschen in Utah aufzubauen, und wir freuen uns, den heutigen Start mit dem gesamten Bundesstaat zu feiern.»

Der Name wurde von den Fans gewählt und setzte sich gegen die beiden anderen Finalisten, Utah Hockey Club und Utah Outlaws, durch. «Die Gemeinde hat sich für den Namen Utah Mammoth entschieden, der ein Symbol dafür ist, wer wir sind, woher wir kommen und welche unaufhaltsame Kraft wir gemeinsam aufbauen», erklärten die beiden Eigentümer.

Wie auf der offiziellen NHL-Website mitgeteilt wird, zeigt das neue Logo mit dem Namen «Mountain Mammoth» die schneebedeckten Wasatch Mountains, die Umrisse des Bundesstaates Utah in einem der Gipfel und die nach oben gebogenen Stosszähne, die ein «U» bilden. Der neue Schlachtruf heisst: «Tusks Up!» Auf Deutsch: «Stosszähne hoch!» (riz)