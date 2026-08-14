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Langjähriger NHL-Stürmer wechselt zum EHC Biel +++ Zug bestätigt Rohrer-Zuzug

Die National-League-Saison nähert sich. Hier findest du alle bekannten Transfers für die Spielzeit 2026/27.

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Ein prominenter Stürmer für den EHC Biel

Der EHC Biel verpflichtet den langjährigen NHL-Stürmer Jeff Skinner. Wie der Verein der National League mitteilt, unterschrieb der 34-jährige Kanadier einen Vertrag bis Ende der kommenden Saison.

Skinner ist ein NHL-Veteran mit 1105 Spielen in der besten Liga der Welt. Letzte Saison kam er mit den San Jose Sharks jedoch nur noch auf 32 Einsätze (6 Tore, 7 Assists). Mit Kanada gewann er 2017 die WM-Silbermedaille. (riz/sda)

Bild: keystone

Vinzenz Rohrer neu in Zug

Vinzenz Rohrer wechselt – wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt – für die kommende Saison auf Leihbasis zum EV Zug, wie der Verein am Sonntag mitteilt. Der 21-jährige Österreicher, der 2022 von Montreal an der 75. Stelle gedraftet wurde, bleibt der Schweiz damit erhalten. (abu/sda)

Daniel Carr wechselt in die Ajoie

Der HC Ajoie verpflichtete mit Daniel Carr seinen sechsten Ausländer für die kommende Saison. Der Klub aus Pruntrut stattete den kanadischen Stürmer mit einem Einjahresvertrag aus.

Der 34-Jährige spielte zuletzt für die Milwaukee Admirals in der AHL. Zuvor stand der Angreifer während fünf Jahren für den HC Lugano im Einsatz. (abu/sda)

Biel verpflichtet Vermin und gibt Kneubühler an Servette ab

Joël Vermin hat einen neuen Klub gefunden. Der beim SC Bern nicht mehr erwünschte 34-jährige Stürmer wechselt per 1. September zum Kantonsrivalen EHC Biel. Im Seeland unterschrieb der 40-fache Internationale, der auf die Erfahrung von 24 NHL-Spielen zurückblicken kann, einen für die kommende Saison gültigen Vertrag.

Gleichzeitig lassen die Bieler Johnny Kneubühler ziehen. Der noch bis Saisonende gültige Vertrag mit dem 30-jährigen Stürmer wurde aufgelöst. Kneubühler wechselt per sofort zu Genève-Servette, wo er ab der Saison 2027/28 seine Zukunft sah. (riz/sda)

Verteidiger aus der NHL für den EVZ

Der EV Zug sichert sich die Dienste des Schweden Jacob Moverare. Der 27-jährige Verteidiger wechselt von den Los Angeles Kings in die Innerschweiz, wo er gemäss Klubangabe einen Zweijahresvertrag erhält.

Moverare wurde mit Frölunda 2019 schwedischer Meister und feierte mit dem Klub zweimal den Gewinn der Champions Hockey League. 2022 debütierte er in der NHL, wo er seither für die LA Kings, von denen er 2016 in der vierten Runde gedraftet wurde, über 100 Spiele bestritt. (nih/sda)

Bild: keystone

Amerikanischer Stürmer für Lugano

Der HC Lugano verpflichtet den US-amerikanischen Stürmer Nick Shore bis Ende Oktober. Der Vertrag sieht zudem eine Option bis zum Ende der Saison 2026/27 vor.

Shore, hier noch im Dress des HC Ambri-Piotta. (Saison 22/23) Bild: keystone

Der 33-jährige Shore bestritt die letzten zwei Saisons in Schweden, davor spielte er auch für Zug und Ambri-Piotta. Mit den Zentralschweizern gewann er 2021 den Meistertitel. (cpf/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

kommt von Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Joshua Fahrni (Stürmer, 23)

kommt von den SCL Tigers



Abgänge ❌

🇨🇭Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

geht zu den SCRJ Lakers

🇨🇭Dario Trutmann (Verteidiger, 33)

geht zum EHC Biel

🇩🇪🇺🇸 Harrison Schreiber (Stürmer, 24)

geht zum HC Davos

🇮🇹 Alessandro Segafredo (Stürmer, 21)

geht zu den SCRJ Lakers

🇦🇹 Vinzenz Rohrer (Stürmer, 21)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Denis Hollenstein (Stürmer, 36)

offen



Gerüchte 💬

…

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Romain Loeffel (Verteidiger, 35)

kommt vom SC Bern

🇨🇭🇫🇷 Ewan Huet (Goalie, 21)

kommt von Kloten

🇨🇦 Colin Miller (Verteidiger, 33)

kommt von den Winnipeg Jets​

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭🇨🇦 Théo Rochette (Stürmer, 24)

wechselt zu den Detroit Red Wings

🇨🇦🇨🇭 Connor Hughes (Torhüter, 29)

wechselt zum SC Bern

🇩🇪 Dominik Kahun (Stürmer, 31)

wechselt zum EHC München



Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Joel Grossniklaus (Stürmer, 19)

kommt von Malmö U20

🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)

kommt von Ilves Tampere

🇨🇦 Ian Mitchell (Verteidiger, 27)

kommt von Syracuse Crunch (AHL)

🇺🇸 Sonny Milano (Stürmer, 29)

kommt von den Washington Capitals

🇨🇭🇨🇦 Connor Hughes (Torhüter, 29)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Rodwin Dionicio (Verteidiger, 22)

kommt vom EHC Biel

🇱🇻 Rodrigo Abols (Center, 30)

kommt von den Philadelphia Flyers​

Abgänge ❌

🇨🇭 Simon Moser (Stürmer, 37)

tritt zurück

🇸🇪 Victor Ejdsell (Stürmer, 30)

geht zu Färjestad (SWE)

🇨🇭Ramon Untersander (Verteidiger, 35)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Joël Vermin (Stürmer, 34)

wechselt zum EHC Biel

🇸🇪 Hardy Häman Aktell (Verteidiger, 27)

offen

🇷🇺🇰🇿 Aleksandr Iakovenko (Verteidiger, 28)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Andri Henauer (Torhüter, 24)

wechselt zum EHC Basel

🇸🇪 Victor Ejdsell (Flügel, 30)

wechselt zu Färjestadmi

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Center, 33)

wechselt zu den Texas Stars (AHL)

🇨🇭Noah Fuss (Flügel, 24)

wechselt zum EHC Basel

🇨🇭 Romain Loeffel (Verteidiger, 35)

wechselt zu Lausanne

🇸🇪 Adam Reideborn (Torhüter, 34)

offen



Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

kommt vom HC Davos

🇸🇪 Jacob Moverare (Verteidiger, 27)

kommt von den Los Angeles Kings

🇦🇹 Vinzenz Rohrer (Stürmer, 21)

kommt von den ZSC Lions​

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

geht zu den SCL Tigers

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Dominik Schlumpf (Verteidiger, 35)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇿 Daniel Vozenilek (Stürmer, 30)

wechselt zu Ocelari Trinec

🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 34)

wechselt zum HC Ajoie



Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda

🇨🇭 Lars Steiner (Stürmer, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇭🇳🇱 Guus Van der Kaaij (Verteidiger, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇦 Frédéric Allard (Verteidiger, 28)

kommt von Lulea

🇩🇪🇺🇸 Harrison Schreiber (Stürmer, 24)

kommt von den ZSC Lions



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

wechselt zum EV Zug

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇿 Matej Stransky (Stürmer, 33)

wechselt zu Pardubice

🇸🇪 Klas Dahlbeck (Verteidiger, 35)

wechselt zu Malmö Redhawks



Gerüchte 💬

…

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇦 Anthony Richard (Stürmer, 29)

kommt von den Philadelphia Flyers



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Julien Sprunger (Stürmer, 40)

tritt zurück

🇸🇪 Lucas Wallmark (Stürmer, 30)

wechselt nach Björklöven (SWE)

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Attilio Biasca (Stürmer, 23)

wechselt zu den Boston Bruins (NHL)

🇨🇦 Ty Rattie (Stürmer, 33)

offen

🇺🇸 Kyle Rau (Stürmer, 33)

offen

🇫🇮 Juuso Arola (Verteidiger, 27)

wechselt zu Jyp Jyväskylä (FIN)



Gerüchte 💬

…

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Raphael Prassl (Stürmer, 27)

kommt von Lausanne

🇸🇪 Simon Johansson (Verteidiger, 26)

kommt von Ilves Tampere

🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer, 28)

kommt von Frölunda

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Schlumpf (Verteidiger, 35)

kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭🇫🇷 Ewan Huet (Goalie, 21)

wechselt zu Lausanne

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

wechselt zu Lausanne

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Steve Kellenberger (Verteidiger, 39)

tritt zurück

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇿 Lukas Klok (Verteidiger, 31)

wechselt zum EHC München

🇨🇦 Tyler Morley (Stürmer, 34)

wechselt zu den Grizzlys Wolfsburg

🇫🇮 Robert Leino (Stürmer, 33)

wechselt zu Kometa Brno (CZE)



Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)

kommt von Timra IK

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Emil Pettersson (Stürmer, 32)

kommt von Timra IK

🇨🇭Arno Nussbaumer (Verteidiger, 22)

kommt von Ajoie

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Harri Pesonen (Stürmer, 37)

wechselt zu JYP Jyväskylä

🇨🇭 Joshua Fahrni (Stürmer, 23)

geht zu den ZSC Lions

🇨🇿 Jiri Felcman (Stürmer, 21)

wechselt zu Rockford (AHL)

🇨🇭 Claude-Curdin Paschoud (Verteidiger, 32)

offen



Gerüchte 💬



...

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)

kommt vom EV Zug

🇮🇹 Alessandro Segafredo (Stürmer, 21)

kommt von den ZSC Lions

🇺🇸 Kevin Labanc (Stürmer, 30)

kommt von den Shanghai Dragons



Abgänge ❌

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

geht zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

geht zu Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

geht zu den ZSC Lions

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Ajoie

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇦 Philippe Maillet (Stürmer, 33)

offen



Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇿 Petr Kodytek (Stürmer, 28)

kommt von Helsinki IFK

🇨🇦 Nate Schnarr (Stürmer, 27)

kommt von den Kölner Haien

🇫🇮 Roby Järventie (Stürmer, 23)

kommt von den Bakersfield Condors (AHL)

🇨🇭🇨🇦 Jordan Forget (Stürmer, 20)

kommt von den Victioriaville Tigers (QMJHL)

🇮🇹 Jacopo De Luca (Stürmer, 19)

kommt von Baie-Comeau Drakkar (QMJHL)

🇨🇭 David Bosson (Stürmer, 20)

kommt von den Drummondville Voltigeurs (QMJHL



Abgänge ❌

🇦🇹 Dominic Zwerger (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 37)

wechselt zu Björklöven (SWE)

🇨🇦 Chris Tierney (Stürmer, 32)

wechselt zu Dinamo Minsk (KHL)

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 33)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Dario Bürgler (Stürmer, 38)

tritt zurück

🇨🇦 Nic Petan (Stürmer, 31)

wechselt zu den Shanghai Dragons (KHL)



Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Dominic Zwerger (Stürmer, 29)

kommt von Ambri

🇸🇪🇨🇭 Viktor Östlund (Goalie, 31)

kommt von La Chaux-de-Fonds

🇨🇭 Dario Truttmann (Verteidiger, 33)

kommt von den ZSC Lions

🇸🇪 Victor Söderström (Verteidiger, 25)

kommt von den Providence Bruins (AHL)

🇷🇺 Alexander Iakovenko (Verteidiger, 27)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Joël Vermin (Stürmer, 34)

kommt vom SC Bern

🇨🇦 Jeff Skinner (Stürmer, 34)

kommt von den San Jose Sharks​

Abgänge ❌

🇫🇮 Jere Sallinen (Flügel, 35)

wechselt zu Kiekko-Espoo (FIN)

🇨🇭 Luis Janett (Goalie, 25)

wechselt nach Nürnberg

🇨🇭 Nicolas Müller (Stürmer, 26)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Rodwin Dionicio (Verteidiger, 22)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Johnny Kneubühler (Stürmer, 30)

wechselt zu Genf-Servette

🇸🇪 Linus Hultström (Verteidiger, 33)

wechselt zu Linköping (SWE)

🇫🇮 Nikko Huuhtanen (Stürmer, 23)

wechselt zu Helsinki IFK (FIN)



Gerüchte 💬

...





Genf-Servette HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Nicolas Müller (Stürmer, 26)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Johnny Kneubühler (Stürmer, 30)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Ramon Untersander (Verteidiger, 35)

kommt vom SC Bern

🇨🇦🇨🇭 Tristan Lemyre (Stürmer, 25)

kommt von der Minnesota State University (NCAA)

🇨🇦🇨🇭 Jérémie Bucheler (Verteidiger, 26)

kommt von Indie Fuel (ECHL)



Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

🇱🇹🇨🇭 Simas Ignatavicius (Stürmer, 18)

wechselt zu den Florida Panthers

🇨🇭 Eric Schneller (Verteidiger, 21)

wechselt zum EV Zug

Gerüchte 💬

…

HC Lugano

Zugänge ✅

🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)

kommt von Lulea

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Davos

🇫🇮 Jere Innala (Stürmer, 28)

kommt von Frölunda

🇸🇪 Olle Lycksell (Stürmer, 26)

kommt von Ottawa Senators

🇫🇮 Lassi Thomson (Verteidiger, 25)

kommt von Ottawa Senators

🇺🇸 Nick Shore (Stürmer, 33)

kommt von Linköping



Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 33)

wechselt zu den Texas Stars (AHL)

🇨🇦 Connor Carrick (Verteidiger, 31)

unbekannt

🇸🇪 Einar Emanuelsson (Stürmer, 29)

wechselt zu SaiPa Lappeenranta

🇨🇿 Jiri Sekac (Stürmer, 34)

wechselt zu Sparta Prag

🇨🇦 Brendan Perlini (Stürmer, 30)

offen



Gerüchte 💬

...

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

kommt vom EHC Kloten

🇫🇮 Kristian Tanus (Stürmer, 25)

kommt von Tappara Tampere

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 30)

kommt von Rapperswil

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 27)

kommt von EHC Kloten

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇦 Daniel Carr (Stürmer, 34)

kommt von den Milwaukee Admirals (AHL)

🇨🇭 Tim Horak (Verteidiger, 21)

kommt von der U20 von KalPa Kuopio (FIN)

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 33)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 34)

kommt vom EV Zug



Abgänge ❌

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 35)

tritt zurück

🇨🇭 Arno Nussbaumer (Verteidiger, 22)

geht zu den SCL Tigers

🇨🇭 Matteo Romanenghi (Stürmer, 31)

wechselt zum EHC Visp

🇨🇭 Elvis Schläper (Stürmer, 25)

wechselt zum EHC Basel

🇨🇭 Benjamin Conz (Goalie, 34)

tritt zurück

🇨🇦 Jonathan Hazen (Stürmer, 36)

offen

🇫🇷🇨🇭 Thomas Thiry (Verteidiger, 28)

offen

🇨🇦 Frédérik Gauthier (Stürmer, 31)

offen

🇨🇭 Damiano Ciaccio (Goalie, 37)

offen



Gerüchte 💬

...