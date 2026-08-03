Von Z zu Z: Vinzenz Rohrer schliesst sich dem EV Zug an. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

«Big money on the lake» – Vinzenz Rohrer nach Zug

Zug ist in Zeiten des Chaos der erhoffte Prestige-Transfer gelungen: Powerstürmer Vinzenz Rohrer hat für drei Jahre unterschrieben.

Klaus Zaugg Folge mir

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Vinzenz Rohrer steht zwar noch für zwei weitere Jahre bei der NHL-Organisation der Montréal Canadiens unter Vertrag. Letzte Saison haben ihn die Kanadier im ersten Vertragsjahr nach Zürich ausgeliehen und nun werden sie ihn mindestens für ein Jahr leihweise den Zugern überlassen. Das bedeutet: In der kommenden Saison stürmt Vinzenz Rohrer in jedem Fall für Zug. Dann muss wieder verhandelt werden. Immerhin steht fest: Wenn nicht in Montréal, dann stürmt der Österreicher mit Schweizer Lizenz die nächsten drei Jahre für Zug.



Am Wochenende hat er Davos und den ZSC Lions abgesagt und in Zug unterschrieben. Die offizielle Begründung: Die Suche nach einer neuen Herausforderung. Die inoffizielle: «Crazy Money on the lake». Zug hat ganz einfach am meisten offeriert. Logisch: Geld spielt in Zug keine Rolle.

Am Morgen gab es noch Gerüchte, dass der Österreich-Stürmer nach Davos wechseln könnte. Bild: keystone

Was kann Vinzenz Rohrer bringen? Im Laufe des Camps mit den Montreal Canadiens ist er Ende September zu den ZSC Lions zurückgekehrt. Er hat keine NHL-Postur (178 cm) und wird deshalb gerne unterschätzt. Aber er erzielt mit einer Kombination aus Intensität, Mut, Geradlinigkeit und guter Stocktechnik grössere als Wirkung, als es die reinen Skorerwerte vermuten lassen. Er kam letzte Saison bei den ZSC Lions in der Qualifikation in 41 Partien auf 12 Punkte und in 9 Playoff-Spielen auf einen Punkt.

Das Genie zum Topskorer fehlt ihm. Aber mit seiner Intensität kann er Spielen eine andere Richtung geben oder gar entscheiden und eine ähnliche Wirkung erzielen wie ein Ausländer. Das, was Zug braucht und seine Skorerwerte dürften in Zug besser sein als zuletzt in Zürich. Weil er eine prominentere Rolle bekommen wird. Bei der WM hat er für Österreich in 6 Partien 4 Punkte beigesteuert.

Die NHL-Scouts, die ihn im Hinblick auf den Draft von 2022 intensiv beobachtet haben, waren in ihren Rapporten des Lobes voll:

«Rohrer's style of play is very North American; he is often seen playing along the wall and in traffic. He is much stronger than his listed size would indicate…he does not hesitate to finish his hits and drive to the net. He wins a lot of battles. He is a battler and and has a strong core, which makes him efficient in one-on-one battles. He can score ugly goals too, and loves to attack the net off the rush with the puck on his stick. There are a lot of net drives from him, but he is also often seen around the net tipping pucks or looking for rebounds. We also like his shot; his release is quick and the velocity on his wrist shot is above average. Rohrer is a versatile forward who can play center or on the wing … on the penalty killing unit, he is effective because of his anticipation and quick stick that helps him intercept passes and create turnovers.»

Das tönt ja alles gar nicht so schlecht.

P.S: Sein Vater Stefan Lochbihler war Tennisprofi und brachte es im Juli 1989 bis auf Position 141 der Weltrangliste.