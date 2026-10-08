Fliegender Wechsel

Balestra jetzt doch per sofort zum SCB +++ Lausanne reagiert auf Verletzungen

Während die National-League-Saison wieder läuft, gibt es bereits die ersten News für nächstes Jahr. Hier findest du alle bekannten Transfers für die Spielzeit 2027/28.

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Lausanne verstärkt seine Verteidigung

Der Lausanne HC reagiert auf das Lazarett in der eigenen Verteidigung und verpflichtet Connor Carrick. Der amerikanische Verteidiger, der letzte Saison bei Lugano spielte (49 Spiele, 10 Tore, 13 Assists), unterschreibt einen Vertrag bis zum 24. Dezember. Bei den Waadtländern fallen dezeitderzeit die Verteidiger Erik Brännström, Michael Fora, Aurélien Marti und Colin Miller allesamt verletzt aus. (abu)

Nic Balestra per sofort zum SCB

Der 21-jährige Nic Balestra, welcher beim SC Bern einen Vertrag ab der nächsten Saison unterschrieben hat, wechselt nun per sofort von Zug zum SCB. Bereits Ende September schrieb watson-Eismeister Klaus Zaugg davon, dass Balestra bei Zug auf Abstellgleis geraten sei und ein sofortige Wechsel nach Bern eine Option sei. Balestras Vertrag in Bern läuft bis im Sommer 2030. (abu)

Österreicher Wolf ab nächster Saison beim EV Zug

Der EV Zug vermeldet einen Zuzug für die nächste Saison. Der österreichische Internationale Bernd Wolf verpflichtet sich für drei Jahre.

Der 29-jährige Verteidiger sammelte schon reichlich Erfahrung im Schweizer Eishockey. Die Nachwuchsstufen durchlief er beim SC Bern, mit dem er 2017 auch in der National League debütierte. Nach einem zweijährigen Abstecher in seine Heimat zum Villacher SC kehrte Wolf 2020 in die Schweiz zurück und spielte vier Saisons beim HC Lugano.Im Sommer 2024 folgte der Wechsel zum EHC Kloten, bei dem Wolf auch in der laufenden Meisterschaft noch unter Vertrag steht. (abu/sda)

Borgström und Dorthe verlängern bei Fribourg

Fribourg-Gottéron verlängert weitere Verträge mit wichtigen Spielern. Wie der Meister mitteilte, unterschrieb der Finne Henrik Borgström, Topskorer der Meistersaison, für zwei weitere Jahre. Ebenso Jan Dorthe aus dem eigenen Nachwuchs.

Vergangene Woche hatten bereits die Schweden Marcus Sörensen und Jacob de la Rose ihre Verträge bei den Freiburgern verlängert. (riz/sda)

Kostner verlässt Ambri-Piotta nach zehn Jahren

Diego Kostner verlässt Ambri-Piotta nach zehn Jahren, Der 34-jährige Italiener mit Schweizer Lizenz löste seinen Vertrag auf und wechselt zum Milano Hockey Club, wie die Leventiner mitteilten. Kostner kam in dieser Saison nur noch in drei Spielen zum Einsatz und passt nicht mehr ins Konzept des verjüngten Teams.

Da wollte der Verein dem verdienten Stürmer keine Steine in den Weg legen. In 432 National-League-Spielen für Ambri verbuchte Kostner 52 Tore und 77 Assists. (riz/sda)

Bild: keystone

Kurashev will sich dieser Tage entscheiden

Wer schnappt sich Philipp Kurashev? Der Schweizer Nationalstürmer hat nach sechs Jahren in der NHL keinen neuen Vertrag erhalten, weshalb eine Rückkehr in die Schweiz im Fokus steht. Seine Berater sollen den interessierten Klubs gemäss der NZZ signalisiert haben, dass sich Kurashev noch in dieser Woche entscheiden werde.

Hoffnungen darf sich laut dem Bericht vor allem ein Quartett machen: Bern, Davos, Lausanne und Zug. Der 26-jährige Stürmer habe weiter die NHL im Kopf: Sein Ziel soll es sein, nach einer finanziell lukrativen Saison in der Schweiz wieder nach Nordamerika wechseln zu können. (ram)

Bild: keystone

ZSC Lions

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Lausanne HC

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SC Bern

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🇨🇭 Nic Balestra (Verteidiger, 21)

kommt vom EV Zug

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Gerüchte 💬

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EV Zug

Zugänge ✅

🇦🇹 Bernd Wolf (Verteidiger, 29)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Nic Balestra (Verteidiger, 21)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

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HC Davos

Zugänge ✅



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Abgänge ❌

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Gerüchte 💬

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Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

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Abgänge ❌

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Gerüchte 💬

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EHC Kloten

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Abgänge ❌

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Gerüchte 💬

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SCL Tigers

Zugänge ✅

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Gerüchte 💬



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SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

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Abgänge ❌

🇦🇹 Bernd Wolf (Verteidiger, 29)

wechselt zum EV Zug

Gerüchte 💬

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Ambri-Piotta

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Gerüchte 💬

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EHC Biel

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Genf-Servette HC

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Gerüchte 💬

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HC Lugano

Zugänge ✅

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HC Ajoie

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Gerüchte 💬

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