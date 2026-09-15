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National League: Welches ist das schönste Trikot der Saison 26/27

Eine Auswahl der neuen Trikots.
Eine Auswahl der neuen Trikots.

Welches National-League-Team hat das schönste Trikot? Stimme jetzt ab

Am Dienstag startet endlich die neue National-League-Saison. Während die Teams noch immer die selben sind, werden dafür neue Trikots zu sehen sein. Du kannst bei unserem Duell entscheiden, welches Leibchen dir am besten gefällt.
15.09.2026, 14:5715.09.2026, 14:57
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Gleich mit einer Vollrunde startet am Dienstagabend die National League in die neue Saison. Eine neue Spielzeit bedeutet auch immer, dass es neue Trikots zu bestaunen gibt. Nun wollen wir natürlich von dir wissen, welches Schmuckstück du in diesem Jahr am besten findest. Stimme jetzt in unserem Duell ab.

RanglisteStand: 15.09.26 – 15:03

So sahen die Trikots in der letzten Saison aus:

Die Trikots der neuen National-League-Saison – wer hat die schönsten Leibchen?
Die Trikots der neuen National-League-Saison – wer hat die schönsten Leibchen?
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