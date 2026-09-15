Feiert der HC Lugano seinen ersten Meistertitel seit 2006? Bild: PHOTOPRESS

Lugano wird Meister – 7 gewagte Thesen vor dem National-League-Start

Mit einer Vollrunde startet am Dienstagabend die National League in die neue Saison. Vor dem ersten Bully wagen wir uns an sieben steile Thesen zur kommenden Spielzeit.

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Lugano wird Meister

Ist die These gar zu steil? Schliesslich spielte Lugano mit einer ähnlichen Mannschaft vor zwei Jahren noch Playouts und war letzte Saison in den Playoff-Viertelfinals gegen die ZSC Lions absolut chancenlos (0:4). Warum soll es also dieses Jahr direkt mit dem Titel klappen?

Wir sind nun im zweiten Jahr des Trios um Sportchef Janick Steinmann, Cheftrainer Tomas Mitell und Assistenzcoach Stefan Hedlund. Die Automatismen sind nun eingespielt und die Visionen dürften besser umgesetzt werden. Der entscheidende Faktor sind im Sottoceneri dieses Jahr aber die ausländischen Spieler. Letzte Saison kamen bei Lugano zehn verschiedene Ausländer zum Einsatz. Ein Grossteil davon enttäuschte, während die meisten Schweizer Leistungsträger (Luca Fazzini, Calvin Thürkauf, Dario Simion, Lorenzo Canonica, David Aebischer oder Mirco Müller) überzeugten.

Wenn zu gleichbleibenden Leistungen der Schweizer nun also auch wieder gute bis sehr gute Auftritte der ausländischen Spieler addiert werden, dann ist Lugano ein Spitzenteam. Und das Potenzial ist durchaus vorhanden. Zach Sanford hat als einziger Import schon letzte Saison überzeugt. Rasmus Kupari war lange verletzt, hat aber sein Potenzial in den Playoffs angedeutet. Mit Verteidiger Lassi Thomson sowie den Stürmern Jere Innala und Olle Lycksell sind drei zusätzliche Hochkaräter dazugekommen, die Lugano – zumindest auf dem Papier zu einem Spitzenteam machen. Wenn dann auch noch die Goalies Niklas Schlegel und Joren van Pottelberghe gesund bleiben, ist vieles möglich.

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

Biel wird das grosse Überraschungsteam

Über drei Jahre ist es her, seit der EHC Biel sich für den Playoff-Final qualifizieren konnte und erst in der «Belle» an Meister Servette scheiterte. Seither konnten sich die Seeländer nur noch einmal für die Playoffs qualifizieren und blieben 2024 in der Post-Season gegen die ZSC Lions ohne Sieg.

Diese Saison wird Biel aber wieder das Potential haben, um die Playoff-Plätze zu kämpfen. Das noch immer junge Kader hat ein Jahr mehr an Erfahrung gewonnen und von Youngster Jonah Neuenschwander kann noch mehr erwartet werden. Zusätzlich haben die Bieler mit Jeff Skinner einen erfahrenen NHL-Spieler verpflichtet. Sobald Skinner in Topform sein wird, kann er in jeder Partie seinen Stempel draufsetzen. Mit Dominic Zwerger und Joel Vermin wurden zwei routinierte Spieler von direkten Ligakonkurrenten an Bord geholt, die mit ihrer Erfahrung dem EHC Biel weiterhelfen können.



Im letzten Jahr scheiterten die Bieler noch knapp in den Play-Ins am Kantonsrivalen Bern. In dieser Saison werden sie die Playoffs auf dem direkten Weg erreichen und somit für die Überraschung der Spielzeit sorgen.

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

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Hallam fliegt als Erster und wird durch Bayer ersetzt

Auf diese Saison hin stehen bei sieben Teams neue Trainer an der Bande. Einer davon ist Sam Hallam bei Genf-Servette. Der Schwede hatte bei der Nationalmannschaft der «Tre Kronor» zuletzt allerdings wenig Erfolg und wurde auch im eigenen Land immer wieder kritisiert.

Ist Sam Hallam der erste Trainer, der entlassen wird? Bild: keystone

Dafür war er zuvor als Vereinstrainer bei den Växjö Lakers erfolgreich und konnte dreimal die Meisterschaft gewinnen. Nun wagt er sein erstes Auslandsabenteuer und erhält mit Marco Bayer einen Assistenten, der ihm sicher weiterhelfen kann, aber auch ein Konkurrent werden könnte, wenn es unter Hallam nicht gut läuft. Es scheint ein durchaus realistisches Szenario zu sein, dass Bayer im Notfall für Hallam übernehmen könnte.

Schon vor eineinhalb Jahren übernahm Bayer bei den ZSC Lions das Traineramt, nachdem sich Marc Crawford aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hatte. Innerhalb weniger Monate gewann Bayer mit den Lions sowohl die Meisterschaft als auch die Champions Hockey League.

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

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Fribourg fällt zurück

Es wäre kein Novum: Servette wurde im Frühling 2023 auch Schweizer Meister, fiel in der Saison darauf auf den 10. Platz zurück und scheiterte in der ersten Runde der Pre-Playoffs an Biel. Einen ganz so extremen Absturz erwarten wir bei Fribourg-Gottéron nicht, aber ein Rückschritt würde uns nach den Emotionen des ersten Meistertitels der Klubgeschichte nicht überraschen.

Dafür gibt es auch rationale Argumente. Christoph Bertschy machte letzte Saison mit Regular Season, Playoffs, Spengler Cup, Olympischen Spielen und WM fast 100 Spiele. Auch Jacob de la Rose, Yannick Rathgeb oder Henrik Borgström spulten ein riesiges Programm ab. Diese Saison gibt es für Gottéron zwar keinen Spengler Cup, dafür kommt die Zusatzbelastung Champions Hockey League dazu. Es ist nicht auszuschliessen, dass den Drachen irgendwann die Energie fehlt oder es zu Verletzungen kommt.

Auf dem Eis hat Fribourg die Abgänge von Meisterschütze Lucas Wallmark sowie Energiespieler Attilio Biasca zu verkraften. Nach dem (glorreichen) Rücktritt von Julien Sprunger fehlen sicher auch die Emotionen, die das Team letzte Saison angetrieben haben. Die grösste Veränderung fand jedoch zwischen den Pfosten statt: Meisterhexer Reto Berra ist nach Kloten gewechselt, neu hütet Rückkehrer Ludovic Waeber das Tor. Dass der Freiburger auch die Fähigkeiten hat, um in der National League ein Spitzentorhüter zu sein, ist unbestritten. Aber er ist nicht so konstant, wie Berra es war, und auch verletzungsanfälliger. Wenn Waeber ausfällt oder eine längere Baisse hat, wird es kompliziert für Gottéron.

Stürmer

Verteidiger

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Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

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Kloten stellt eine Top-3-Defensive – aber die schwächste Offensive

Beim EHC Kloten steht in dieser Saison der Meistertorhüter und Silberheld Reto Berra zwischen den Pfosten. Im späten Herbst seiner Karriere hat sich der 39-Jährige dazu entschieden, zurück ins Zürcher Unterland zu ziehen. Damit erhält der EHC in der Defensive eine deutliche Verstärkung.

Berra wird seinen Vorderleuten die nötige Ruhe verleihen und mit Simon Johansson wurde ein ausländischer Verteidiger verpflichtet, welcher auch Skorerqualitäten hat. Diese wird es in dieser Saison brauchen, denn Kloten stellte bereits in der letzten Spielzeit gerade noch vor Ajoie die schwächste Offensive der Liga.

In dieser Saison wird sich zwar die Defensive dank Berra so stark verbessern, dass sie zu den besten der gesamten Liga gehören wird, aber offensiv wird es so sehr hapern, dass sogar Ajoie mehr Tore schiessen wird.

Stürmer

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Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

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Für alle, die den Kick suchen Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von 3+ Adrenalin findest du hier.

Bei Zug kehrt keine Ruhe ein

Der EV Zug erlebte seit dem Aus im Playoff-Viertelfinal gegen Davos eine turbulente Zeit. Zuerst ging der Trainertausch mit dem EHC Kloten über die Bühne. Michael Liniger, dessen Vertrag bei Zug nach der Freistellung noch weiterlief, ging zu den Zürchern. Im Gegenzug wechselte der Finne Lauri Marjamäki in die Zentralschweiz. Rund zwei Monate später trennte sich die Vereinsleitung auch von Sportchef Reto Kläy und wiederum nur kurz darauf musste auch Geschäftsführer Patrick Lengwiler gehen. Paolo Duca wurde als Nachfolger von Lengwiler vorgestellt.

Im Juli folgte eine Aussprache zwischen der EVZ-Führung mit Hans-Peter Strebel, den weiteren Verwaltungsräten sowie Duca und dem neuen Sportchef Ted Suihkonen. Gemäss watson-Eismeister Klaus Zaugg wurden nur wenige gemeinsame Nenner gefunden. Um die Gemüter weiter zu beruhigen, verpflichtete der EVZ den österreichischen Nationalstürmer Vinzenz Rohrer, zudem kommen Rico Gredig und Chris Egli aus Davos.

Auf dem Papier scheint Zug gut genug, um ein Spitzenteam zu sein. Doch das war in den letzten Jahren auch so und der sportliche Erfolg blieb trotzdem aus. Trainer Marjamäki steht jetzt schon unter Druck, weil er nicht von der aktuellen sportlichen Führung eingestellt wurde. Der EVZ war letzte Saison eine der offensiv harmlosesten Mannschaften und verwendet trotzdem drei Ausländerlizenzen für Verteidiger. Der Saisonstart wird für die Zuger zudem extrem kompliziert: Wegen Bauarbeiten im eigenen Stadion müssen sie zuerst acht Mal auswärts antreten. Die Chancen, dass der Klub wieder zur Ruhe kommt, stehen so sehr gering.

Stürmer

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Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

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Es gibt wieder eine Liga-Qualifikation

Seit die National League auf 14 Teams aufgestockt wurde, gab es bisher in jedem zweiten Jahr eine Ligaqualifikation zwischen Ajoie und einem Team aus der Swiss League. Nachdem diese im vergangenen Frühling ausfiel, weil Sierre keine Aufstiegsbewilligung hatte, wird es für ein Team aus der National League wieder einmal in der Ligaqualifikation um den Ligaerhalt gehen.

La Chaux-de-Fonds und Visp werden erneut ein Aufstiegsgesuch einreichen und wohl wie in den letzten Jahren eine Bewilligung erhalten. Dazu sei auch Sierre mit der National League in Gesprächen, damit ein Gesuch bewilligt wird.

Swiss-League-Meister Sierre darf aktuell nicht in die National League aufsteigen. Bild: keystone

Das Problem ist aber noch immer die Stadioninfrastruktur. Trotzdem wird in diesem Jahr ein Team Meister in der zweithöchsten Liga, welches auch aufsteigen darf. Bei Sierre ist der Titelhunger nach der letzten Saison ein wenig gestillt, sollte eine Aufstiegsbewilligung weiterhin fehlen. Dadurch können La Chaux-de-Fonds und Visp angreifen und um den Aufstieg spielen.