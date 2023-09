Sainz siegt in Singapur – Verstappen bei Ende der Rekordserie nicht auf dem Podest

Carlos Sainz junior siegte verdientermassen. Er dominierte in Singapur das Rennwochenende. Er erwies sich schon im Qualifying als überlegen. Dann kontrollierte Ferrari mit taktischen Kniffs das Rennen über weite Strecken. Eine virtuelle Safety-Car-Phase stellte in der Schlussphase den Sieg von Sainz nochmals in Frage.

Carlos Sainz im Ferrari, aus der Pole-Position gestartet, gewinnt in Singapur zum zweiten Mal in seiner Karriere nach Silverstone im Juli 2022 einen Formel-1-Grand-Prix. Der 29-jährige Spanier beendet damit die Rekordserien von Red Bull (15 Siege hintereinander) und Max Verstappen (10 Siege).

Aufbruchstimmung in der Frauenliga – aber auch grosse Unsicherheit bei Lugano

Parallel zur National League beginnt am Wochenende auch die Meisterschaft der Women's League – mit weiteren Grossklubs und einem altbekannten Favoriten.

Seit mehr als 40 Jahren prägt das Frauenteam der ZSC Lions die Eishockey-Landschaft der Schweiz. Im vergangenen Frühjahr feierte die Vorzeigeorganisation aus Zürich den elften Meistertitel, den achten in den letzten zwölf Jahren. In den letzten 15 Jahren teilten sich die ZSC Lions, die auch in dieser Saison in der Favoritenrolle sind, und die Ladies Lugano die Titel unter sich auf.