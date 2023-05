Red Bull ist auch in Miami nicht zu schlagen. Bild: keystone

Verstappen siegt vor Perez in Miami – Alfa-Fahrer bleiben ohne Punkte

Max Verstappen gewinnt wie bei der Premiere im Vorjahr den Grand Prix von Miami. Der Weltmeister siegt im Red Bull vor seinem aus der Pole-Position gestarteten Teamkollegen Sergio Perez.

Für Red Bull war es im fünften Rennen der Saison der vierte Doppelsieg. Dank seinem dritten Sieg in diesem Jahr, dem 38. insgesamt in der Formel 1, hält der nach einem Fahrfehler im Qualifying lediglich von Startplatz 9 losgefahrene Verstappen Perez auch in der WM-Wertung auf Distanz. Der Niederländer liegt nun mit 14 Punkten Vorsprung auf den Mexikaner an der Spitze.

Dahinter folgt auf Rang 3 mit einem Rückstand von bereits 44 Punkten auf Verstappen Fernando Alonso. Der 41-jährige Spanier fuhr in Miami zum vierten Mal in dieser Saison als Dritter aufs Podest. Für Ferrari setzte es mit den Rängen 5 und 7 von Carlos Sainz und Charles Leclerc eine neuerliche Enttäuschung ab. George Russell und Lewis Hamilton in den beiden Mercedes belegten die Plätze 4 und 6.

Die Zuschauer an der temporär errichteten Strecke rund um das NFL-Stadion der Miami Dolphins – unter ihnen auch Roger Federer samt Familie –, erlebten ein Rennen ohne grosse Aufreger. Alle 20 Fahrer erreichten das Ziel.

Verstappens starke Aufholjagd

Für die grosse Show war mit seiner starken Aufholjagd Max Verstappen besorgt. Das Handicap der hinteren Startposition hatte der Weltmeister der letzten beiden Jahre bald einmal wettgemacht. Nach 14 Runden war er bereits erster Verfolger des zu jenem Zeitpunkt führenden Perez, der sich nach dem Start ohne grosse Mühe Alonso und Sainz vom Leib halten konnte. Als der Südamerikaner nach einem Drittel der Renndistanz zum Reifenwechsel an die Boxengasse abbog, übernahm Verstappen die Führung.

Der Niederländer zögerte seinen einzigen Boxenstopp bis zwölf Runden vor Schluss heraus. Er kehrte zwar knapp hinter Perez auf die Strecke zurück, hatte mit den frischen Pneus gegenüber seinem Teamkollegen aber deutliche Vorteile. Nur zwei Runden später zog Verstappen mit deutlichem Geschwindigkeitsüberschuss nach der Start-Ziel-Passage an seinem ärgsten WM-Rivalen vorbei.

Bottas kann gute Ausgangslage nicht nutzen

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo blieben im ersten von drei Rennen in den USA in diesem Jahr ohne Punkte. Valtteri Bottas zog am Start zwar an Verstappen und Esteban Ocon im Alpine vorbei und war zwischenzeitlich Achter, im Ziel verpasste der Finne die Top 10 als Dreizehnter aber um fast zehn Sekunden. Der Chinese Zhou Guanyu im anderen Auto des Zürcher Rennstalls klassierte sich als Sechzehnter.

Der Tross reist nun zurück nach Europa. Am 21. Mai steht in Imola der Grand Prix der Emilia Romagna im Programm. (abu/sda)