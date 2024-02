Der neue Sauber-Bolide wurde nicht in Hinwil, sondern in London enthüllt. Bild: keystone

Giftiges Grün: So sieht das neue Formel-1-Auto von Sauber aus

Der Schweizer Formel-1-Rennstall Sauber hat am Montagabend sein neues Auto für die Saison 2024 vorgestellt. Der Bolide C44 strahlt in giftigem Grün.

Bottas und Zhou enthüllen den C44. Video: SRF

Der Farbwechsel – zuletzt war Sauber noch in den rot-schwarzen Farben des abgesprungenen Hauptsponsors Alfa Romeo unterwegs – soll ein klarer Schnitt nach der enttäuschenden letzten Saison darstellen.

Die Sauber-Fahrer Bottas und Zhou schauen sich ihr neues Auto genau an. Bild: keystone

Der Hinwiler Rennstall erhofft zudem Vorteile von einer neuen Vorderrad-Aufhängung und einem neuen aerodynamischen Konzept. Am Freitag wird der neue C44 in Barcelona ein erstes Mal auf einer richtigen Strecke getestet. Die neue Formel-1-Saison startet dann am 2. März in Bahrain. (abu)