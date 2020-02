Liverpool marschiert unaufhaltsam weiter +++ Chelsea holt Punkt in Leicester

Sport

Fussball

Premier League: Liverpool marschiert weiter, Chelsea-Remis in Leicester



Liverpool – Southampton 4:0

Liverpool zeigt in der Premier League weiterhin keine Schwäche. Dank dem 4:0-Heimsieg gegen Southampton in der 25. Runde bauen die Reds den Vorsprung an der Spitze vorübergehend auf 22 Punkte aus.

Alex Oxlade-Chamberlain (74.), Captain Jordan Henderson (61.) und Mohamed Salah (72./91.) schossen die Tore auf Liverpools Weg zum 24. Sieg im 25. Meisterschaftsspiel. Das Resultat täuschte allerdings darüber hinweg, dass Southampton dem Team von Jürgen Klopp lange Zeit alles abverlangt hatte. Besonders in der ersten Halbzeit standen die Gäste dem ersten Tor der Partie näher. Der Schweizer Internationale Xherdan Shaqiri stand Liverpool aufgrund seiner Wadenverletzung erneut nicht zur Verfügung.

Liverpool - Southampton 4:0 (0:0)

Tore: 47. Oxlade-Chamberlain 1:0. 60. Henderson 2:0. 72. Salah 3:0. 91. Salah 4:0. -

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (verletzt).

Leicester – Chelsea 2:2

Nach vier Niederlagen in den letzten sieben Spielen hat Leicester City in der Premier League weitere Punkte eingebüsst. Im Duell mit dem Tabellennachbarn Chelsea remisierte Leicester daheim 2:2.

Die drittplatzierten Mittelengländer, die eine Zeitlang ein echter Verfolger Liverpools gewesen waren, liessen den Rückstand auf den souveränen Leader auf 24 Punkte anwachsen.

Alle Tore in Leicester fielen in der zweiten Halbzeit. Als Doppeltorschütze für Chelsea zeichnete sich der deutsche Verteidiger Antonio Rüdiger aus.

Leicester City - Chelsea 2:2 (0:0)

32'186 Zuschauer. -

Tore: 46. Rüdiger 0:1. 54. Barnes 1:1. 64. Chilwell 2:1. 71. Rüdiger 2:2. (sda)

Die Tabelle

