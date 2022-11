Arsenal holt sich mit dem Sieg gegen Chelsea die Tabellenführung zurück. Bild: keystone

Arsenal gewinnt London-Derby – Fischers Union gerät in Leverkusen unter die Räder

Bundesliga

Leverkusen - Union Berlin 5:0

Union Berlin die Mannschaft von Coach Urs Fischer muss in Leverkusen eine klare 5:0 Niederlage hinnehmen. Zur Pause stand es noch torlos 0:0, doch in Halbzeit 2, drehte die Mannschaft von Xabi Alonso dann richtig auf.

Der ehemalige Berliner Robert Andrich traf gleich nach der Pause zum 1:0 für Leverkusen. Diaby erhöhte mit einem Doppelschlag auf 3:0. Adam Hlozek traf per Hacke und Mitchel Bakker setzte mit dem 5:0 den Schlusspunkt.

Leverkusen - Union Berlin 5:0 (0:0).

Tore: 46. Andrich 1:0. 56. Diaby 2:0. 58. Diaby 3:0. 68. Hlozek 4:0. 76. Bakker 5:0.

Premier League

Chelsea - Arsenal 0:1

Arsenal London behält im London-Derby gegen den FC Chelsea die Oberhand. Dank eines Treffers von Innenverteidiger Gabriel, nach einem Corner, besiegten die «Gunners» den Stadt-Rivalen mit 1:0. Das Team von Granit Xhaka holt sich damit die Tabellenführung zurück.

Chelsea - Arsenal 0:1 (0:0).

Tor: 63. Gabriel 0:1.

Bemerkungen: Chelsea ohne Zakaria (Ersatz). Arsenal mit Xhaka.

Aston Villa - Manchester United 3:1

Manchester United muss eine bittere Auswärtsniederlage in Birmingham bei Aston Villa hinnehmen. Die «Red Devils» lagen nach 10. Minuten durch Tore von Leon Bailey und einem tollen Freistoss von Digne bereits 2:0 im Rückstand. Am Ende hiess es dann 3:1 für Aston Villa. Unai Emery darf im ersten Spiel als Trainer von Aston Villa also gleich seinen ersten Sieg feiern.

Aston Villa - Manchester United 3:1 (2:1).

Tore: 7. Bailey 1:0. 11. Digne 2:0. 45. Ramsey (Eigentor) 2:1. 49. Ramsey 3:1.

Southampton - Newcastle 1:4

Newcastle United setzt seinen Aufwärtstrend in der Premier League weiter fort. Das Team von Fabian Schär gewinnt auch die Partie in Southampton souverän mit 4:1.

Southampton - Newcastle 1:4 (0:1).

Tore: 35. Almiron 0:1. 58. Wood 0:2. 62. Willock 0:3. 89. Perraud 1:3. 91. Guimarães 1:4.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Serie A

Bologna - Torino 2:1

Bologna schlägt den FC Torino mit 2:1, bei Bologna stand Aebischer dabei rund eine Stunde auf dem Feld. Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez musste mit seinem Team trotz Halbzeit-Führung eine bittere Niederlage hinnehmen.

Ricardo Rodriguez und der FC Turin verlieren mit 2:1 gegen Bologna. Bild: keystone

Bologna - Torino 2:1 (0:1).

Tore: 26. Lukic (Penalty) 0:1. 64. Orsolini 1:1. 73. Posch 2:1.

Bemerkungen: Bologna mit Aebischer (bis 58.). Torino mit Rodriguez (ab 81.).

Ligue 1

Lorient - PSG 1:2

Yvon Mvogo verletzt sich bei der 1:2-Niederlage von Lorient gegen Paris Saint-Germain und muss früh ausgewechselt werden.Lorient spielt in dieser Saison überraschend in der Spitzengruppe der Ligue 1 mit. Einen grossen Anteil am Erfolg der Bretonen hat auch Yvon Mvogo. Und mit jeder überzeugenden Leistung des Fribourger Torhüters wuchsen auch dessen Hoffnungen, sich einen Platz im Schweizer WM-Kader von Murat Yakin zu sichern. Nun erhalten diese Hoffnungen aber einen Dämpfer.

Bei der 1:2-Niederlage gegen Meister Paris Saint-Germain stand Mvogo am Ursprung des ersten Gegentores, als seine Spieleröffnung von Neymar geblockt wurde. Wenig später schob der Brasilianer zum 0:1 ein. Beim Versuch, seinen Fehler auszubügeln verletzte sich Mvogo, sodass er vier Minuten später ausgewechselt werden musste. Zwar kam Lorient nach der Pause zum Ausgleich, Danilo Pereira sicherte PSG indes in der Schlussphase den Sieg. Die ungeschlagenen Pariser führen die Tabelle fünf Punkte vor Lens an.

Lorient - Paris Saint-Germain 1:2 (0:1).

Tore: 8. Neymar 0:1. 53. Moffi 1:1. 81. Pereira 1:2.

Bemerkungen: Lorient mit Mvogo (bis 12./verletzt).

Clermont - Montpellier 1:1

Montpellier holt ohne den verletzten Jonas Omlin bei Clermont ein 1:1-Unentschieden. Kurios die Hausherren hatten dabei gleich drei Penaltys. Nur den ersten konnte Savanier verwandeln.

Clermont - Montpellier 1:1 (0:1).

Tore: 10. Savanier (Penalty) 0:1. 62. Andric 1:1.

Bemerkungen: Montpellier ohne Omlin (verletzt). 41. Andric (Clermont) verschiesst Penalty. 78. Kyei (Clermont) verschiesst Penalty.

Nizza - Brest 1:0

Beim 1:0-Sieg von Nizza gegen Brest stand Lotomba bei den Hausherren über 86. Minuten auf dem Feld. Den einzigen Treffer des Spiel markierte Laborde.

Nice - Brest 1:0 (0:0).

Tor: 54. Laborde 1:0.

Bemerkungen: Nice mit Lotomba (bis 86.).

Toulouse - Monaco 0:2

Das Team von Breel Embolo kann auswärts beim FC Toulouse mit 2:0 gewinnen. Der Nati-Stürmer erzielte dabei nach einer Stunde selbst den Treffer zum 2:0- Endstand.

Breel Embolo traf zum 2:0 für Monaco. Bild: www.imago-images.de

Toulouse - Monaco 0:2 (0:0).

Tore: 46. Golovin 0:1. 60. Embolo 0:2.

Bemerkungen: Monaco mit Embolo (bis 77.).

La Liga

Atletico Madrid - Espanyol 1:1

Atletico Madrid kann trotz Überzahl ab der 28. Minute im Heimspiel gegen Espanyol Barcelona keinen Sieg einfahren. Die Mannschaft von Diego Simeone kommt nur zu einem 1:1-Unentschieden. Den Treffer für die Gäste erzielte Darder, für Madrid traf Joao Felix zum Ausgleich.

Atletico Madrid - Espanyol Barcelona 1:1 (0:0).

Tore: 62. Darder 0:1. 79. João Félix 1:1.

Bemerkungen: 28. Rote Karte gegen Cabrera (Espanyol Barcelona).

(mom/sda)