Europa League: Luzern entgeht Blamage gegen Klaksvik nur knapp



Europa Leauge, 2. Quali-Runde, ausgewählte Resultate Luzern – Klaksvik 1:0 (0:0) Fehervar – Vaduz 1:0 (1:0) Flora Tallinn – Frankfurt 1:2 (1:1) Haugesund – Sturm Graz 2:0 (0:0) Gent – Constanta 6:3 (5:1) Wolverhampton – Crusaders 2:0 (1:0) Glasgow Rangers – Niederkorn 2:0 (1:0) Torino – Debrecen 3:0 (2:0) Espanyol – Stjarnan 4:0 (0:0)

Bild: KEYSTONE

«Hauptsache das Tor ist noch gekommen» – Luzern entgeht Blamage gegen Klaksvik nur knapp

Der FC Luzern ist zum Auftakt in die europäische Kampagne knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. Das Team von Thomas Häberli siegte im Hinspiel der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation gegen KI Klaksvik von den Färöern nach einem Treffer in der 93. Minute 1:0.

Christian Schneuwly erlöste in der Nachspielzeit sein Team und die gut 6000 Zuschauer und verhinderte damit einen peinlichen Start des FCL in das europäische Abenteuer. Schneuwly traf mit Wucht aus kurzer Distanz, nachdem die zwei Abschlussversuche von Marvin Schulz geblockt worden waren. «Es hat Geduld gebraucht», sagte Torschütze Schneuwly im Interview mit SRF. «Aber Hauptsache das Tor ist noch gekommen.»

Der Sieg der Luzerner war verdient, drückten sie doch in der Schlussphase, als die Gäste mit ihren Kräften am Ende waren, mit Vehemenz auf den Siegtreffer. Lange fehlte das nötige Fortune. Weder Idriz Voca mit zwei Weitschüssen – derjenige in der 76. Minute prallte an den Pfosten – noch der eingewechselte Blessing Eleke (78.), Otar Kakabadse (83.), der ebenfalls nur den Pfosten traf, oder Schneuwly (90.) schafften es, den färingischen Abwehrriegel zu knacken.

Christan Schneuwly: «Ich glaube, das war ein sehr schwieriges Spiel. Wir hatten wohl noch nie einen Gegner, der so mit 11 Mann verteidigt hat. Es war extrem schwierig Löcher zu finden. Hauptsache das Tor ist noch gekommen. Es könnte Gold wert sein, aber wir müssen spielerisch sicher noch eine Schippe drauflegen. Am Ende müssen Tore her, wir hätten genug Chancen gehabt.»

bild: screenshot srf

Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Luzerner zweimal nur die Torumrandung getroffen. In der 5. Minute landete der Kopfball von Pascal Schürpf an der Latte, zwölf Minuten später lenkte ein Gäste-Verteidiger eine Flanke von Schulz an den Pfosten.

Auch wenn der FCL in der Schlussphase einen Sturmlauf hinlegte und seine Pflicht erfüllte, muss er sich Vorwürfe gefallen lassen. Eine Stunde lang spielten die Luzerner zu behäbig, um gegen die kampfstarken, spielerisch aber sehr limitierten Färinger eine klare Differenz für das Rückspiel am 1. August zu schaffen.

Keeper Müller wieder Matchwinner

Kurz vor der Pause bekundeten die Luzerner sogar Glück. In der 40. Minute lenkte Keeper Marius Müller, der Matchwinner beim Auftaktsieg der Luzerner in der Super League gegen St. Gallen, den Kopfball von Pall Klettskard mirakulös über das Tor. Im Anschluss traf Joannes Danielsen aus kurzer Distanz mit einem wuchtigen Kopfball nur die Latte.

bild: screenshot srf

Keine gute Figur machte bei dieser Aktion Voca, der einen Schritt zu spät kam. Der 22-jährige Mittelfeldspieler gehörte nach der Pause aber zu den auffälligsten Akteuren beim Heimteam. Der Schweiz-Kosovare hat das Interesse von Bundesliga-Klubs geweckt und wurde von Scouts auf der Tribüne beobachtet. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund fünf Millionen Franken.

Vaduz gerät in Ungarn in Rücklage

Der FC Vaduz steigt mit einem kleinen Handicap in das Rückspiel der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation gegen den ungarischen Vertreter Fehervar. Die Liechtensteiner verloren das Hinspiel in Felcsut 0:1. Der einzige Treffer des Abends fiel bereits in der 5. Minute, als Ianique Dos Santos von den Kapverden per Kopf zum 1:0 traf.

Schafft Vaduz in einer Woche die Wende, könnte es in der 3. Runde zum Duell mit Eintracht Frankfurt kommen. Der Halbfinalist der letzten Saison setzte sich in seinem Hinspiel der 2. Runde ohne die verletzten Djibril Sow und Gelson Fernandes bei Flora Tallinn 2:1 durch.

Telegramme:

Luzern - KI Klaksvik 1:0 (0:0)

6344 Zuschauer. - SR Özkahya (TUR).

Tor: 93. Schneuwly 1:0.

Luzern: Müller; Kakabadse, Knezevic, Cirkovic, Sidler; Voca, Schulz; Tia (55. Eleke), Schneuwly, Schürpf; Demhasaj (55. Margiotta).

KI Klaksvik: Joensen; Danielsen, Brinck, Pavlovic, Simonsen, Johannesen; Andreasen; Bjartalid (71. Dosljak), Hadzibulic (82. Olsen), Sandmael; Klettskard (66. Grytten).

Bemerkungen: Luzern ohne Burch (verletzt). 4. Kopfball von Schürpf an die Latte. 18. Brinck lenkt Ball mit dem Kopf an den eigenen Pfosten. 40. Kopfball von Danielsen an die Latte. 76. Pfostenschuss Voca. 83. Pfostenschuss Kakabadse. Verwarnungen: 41. Simonsen (Foul). 75. Joensen (Spielverzögerung). 94. Schulz (Foul).

Fehervar - Vaduz 1:0 (1:0)

2200 Zuschauer (in Felcsut). - SR Stehen (NOR).

Tor: 5. Dos Santos 1:0.

Vaduz: Büchel; Sülüngöz, Schmid, Simani; Dorn, Wieser, Prokopic (70. Gajic), Antoniazzi (84. Göppel); Schwizer, Cicek; Sutter (66. Coulibaly).

Bemerkungen: Vaduz ohne Lüchinger, Mikus, Drazan, Milinceanu, Hofer (verletzt) und Dossou (Ferien). Verwarnungen: 43. Prokopic (Reklamieren). 45. Sutter (Foul). 62. Dorn (Foul). (pre/sda)

Ticker: 25.07.19: Luzern – Klaksvik

