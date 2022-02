Die Resultate

Harter Kampf im Signal Iduna Park – mit dem besseren Ende für die Gäste aus Schottland. Bild: keystone

Heimdebakel für Borussia Dortmund +++ Napoli rettet Remis bei Barça über die Zeit

Dortmund – Glasgow 2:4

Borussia Dortmund droht das frühe Ausscheiden in der Europa League.

Der Bundesligist verliert das Playoff-Hinspiel daheim gegen die Glasgow Rangers mit 2:4 und benötigt damit nächste Woche im Rückspiel einen deutlichen Sieg für den Vorstoss in den Achtelfinal.

Der Rangers-Doppelschlag kurz vor der Pause. Video: SRF

Speziell für Manuel Akanji war es ein Europacup-Abend zum Vergessen. Der Schweizer Innenverteidiger der Dortmunder musste in der 55. Minute angeschlagen ausgewechselt werden, Sekunden nachdem Verteidiger-Kollege Dan-Axel Zagadou mit einem Eigentor den Treffer zum 4:1 der Schotten erzielt hatte. Akanji sah vor dem 0:3 nicht gut aus; Goalie Gregor Kobel war bei allen Gegentreffern machtlos.

Bedient: Die Schweizer Kobel und Akanji nach der bitteren Pleite. Bild: IMAGO / Horstmüller

Dank den beiden Toren in der zweiten Halbzeit durch Jude Bellingham (51.) und Raphaël Guerrero (82.) bleibt ein Vorstoss in den Achtelfinal möglich. Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Out in der Champions League hat sich die Mannschaft von Marco Rose den Sieg in der Europa League zum Ziel gesetzt.

Dortmund - Glasgow Rangers 2:4 (0:2)

SR Turpin (FRA)

Tore: 38. Tavernier (Handspenalty) 0:1. 41. Morelos 0:2. 49. Lundstram 0:3. 51. Bellingham 1:3. 54. Zagadou (Eigentor) 1:4. 82. Guerrero 2:4.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel und Akanji (bis 55.), ohne Hitz (Ersatz) und Bürki (nicht im Aufgebot). Glasgow Rangers ohne Itten (nicht im Europa-League-Aufgebot der Rangers).

Barcelona – Napoli 1:1

Der FC Barcelona strebt gleiches an. Die Katalanen gehen nach dem 1:1 daheim aber auch nicht mit idealer Ausgangslage ins Rückspiel gegen Napoli. Ferran Torres gelang nach einer knappen Stunde mittels Handspenalty der Ausgleich.

Der Führungstreffer für Napoli durch Zielinski (29.) Video: streamja

Barcelona - Napoli 1:1 (0:1)

SR Kovacs (ROU)

Tore: 29. Zielinski 0:1. 58. Torres (Handspenalty) 1:1.

(bal/sda)