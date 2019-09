Sport

Fussball

EM-Qualifikation 2020: Italien und Spanien weiter ohne Punktverlust



Qualifikation für die EM 2020 D: Irland – Schweiz 1:1

D: Gibraltar – Dänemark 0:6 F: Färöer – Schweden 0:4

F: Norwegen – Malta 2:0

F: Rumänien – Spanien 1:2 G: Israel – Nordmazedonien 1:1 J: Armenien – Italien 1:3

J: Bosnien – Liechtenstein 5:0

J: Finnland – Griechenland 1:0



Spanien und Italien weiter makellos – Finnlands nächster «Big Point»

Gruppe D

Irland – Schweiz 1:1

Gibraltar – Dänemark 0:6

Dänemark kam ohne Mühe auswärts zum Pflichtsieg gegen Gibraltar, das am Sonntag in Sitten gegen die Schweiz spielt. Gibraltar zeigte nur zwischen den ersten zwei Gegentoren, wieso etwa Irland im letzten März so viel Mühe bekundet und nur 1:0 gewonnen hatte. Die Mannschaft war gut organisiert und bestrebt, den Ball mit gepflegtem Spiel in die gegnerische Hälfte zu bringen. Nach der Pause war der Widerstand nur noch gering, und es resultierte die höchste Niederlage seit fast zwei Jahren.

Die Tabelle der Gruppe D tabellen: srf

Die Telegramme

Irland - Schweiz 1:1 (0:0)

Dublin. - 40'000 Zuschauer. - SR Del Cerro Grande (ESP).

Tore: 74. Schär (Embolo) 0:1. 85. McGoldrick (McClean) 1:1.

Irland: Randolph; Coleman, Duffy, Keogh, Stevens; Whelan, Hourihane (82. Hogan); Robinson (58. Judge), Hendrick, McClean; McGoldrick (92. Browne).

Schweiz: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Xhaka; Mbabu (94. Fernandes), Zakaria, Freuler (90. Mehmedi), Rodriguez; Embolo (86. Ajeti), Seferovic.

Bemerkungen: Irland ohne Doherty, Maguire und Westwood (verletzt), Schweiz ohne Drmic, Lang, Lichtsteiner, Shaqiri (nicht im Aufgebot), Klose, Sow und Zuber (verletzt). 85. Lattenschuss Whelan. Verwarnungen: 15. Stevens (Foul). 76. Mbabu (Foul). 91. Judge (Foul). 97. Schär (Unsportlichkeit). 97. Browne (Unsportlichkeit).

Gibraltar - Dänemark 0:6 (0:2)

Gibraltar. - SR Lardot (BEL).

Tore: 6. Skov 0:1. 34. Eriksen (Foulpenalty) 0:2. 50. Eriksen (Foulpenalty) 0:3. 69. Delaney 0:4. 73. Gytkjaer 0:5. 78. Gytkjaer 0:6.

Gibraltar: Coleing; Sergeant (83. Jolley), Roy Chipolina, Joseph Chipolina, Olivero; Britto (46. Pons), Andrew Hernandez, Annesley (46. Barnett), Walker, Anthony Hernandez; De Barr.

Dänemark: Schmeichel; Wass, Kjaer (63. Jörgensen), Christensen, Jens Larsen; Höjberg; Skov, Delaney (77. Schöne); Eriksen; Poulsen (63. Braithwaite), Gytkjaer.

Bemerkungen: Verwarnungen: 42. Kjaer (Foul). 50. Andrew Hernandez. (sda)

Gruppe F

Rumänien – Spanien 1:2

Spanien gab eine Stunde lang deutlich den Ton an. Viele Chancen vereitelte Goalie Ciprian Tatarusanu, doch alle Angriffe des Weltmeisters von 2010 konnte er nicht stoppen. In der 29. Minute verwertete Sergio Ramos einen Penalty und kurz nach der Pause doppelte der Dortmunder Paco Alcacer mit dem 2:0 nach. Für Alcacer war es im 16. Länderspiel der 10. Treffer, für Ramos im 166. Länderspiel das 21. Tor.

Rumänien verkürzte nach einer knappen Stunde wie aus dem Nichts und konnte in den Schlussminuten in Überzahl auf den Ausgleich drängen, weil Innenverteidiger Diego Llorente für eine Notbremse mit Rot bestraft worden war.

Färöer – Schweden 0:4

Norwegen – Malta 2:0

Die Tabelle der Gruppe F

Die Telegramme

Rumänien - Spanien 1:2 (0:1)

Bukarest. - SR Aytekin (GER).

Tore: 29. Ramos (Foulpenalty) 0:1. 47. Alcacer 0:2. 59. Andone 1:2.

Bemerkungen: 79. Rote Karte gegen Llorente (Spanien).

Spanien: Kepa; Navas, Llorente, Ramos, Alba; Ruiz, Busquets, Niguez; Rodrigo (71. Oyarzabal), Alcacer (85. Hermoso), Ceballos (76. Sarabia).

Norwegen - Malta 2:0 (2:0)

Oslo. - SR Muntean (MDA). - Tore: 34. Berge 1:0. 45. King (Penalty) 2:0.

Färöer - Schweden 0:4 (0:4)

Torshavn. - SR Martin (POR). - Tore: 12. Isak 0:1. 15. Isak 0:2. 23. Lindelöf 0:3. Quaison 0:4. (sda)

Gruppe G

Israel – Nordmazedonien 1:1

Die Tabelle der Gruppe G

Das Telegramm

Israel - Nordmazedonien 1:1 (0:0)

Beer Sheva. - Zuschauer. - SR Ekberg (SWE). - Tore: 55. Zahavi 1:0. 64. Ademi 1:1. (sda)

Gruppe J

Armenien – Italien 1:3

Italien tat sich in Jerewan lange schwer. Erst ein Doppelschlag zu Beginn der Schlussviertelstunde sorgte für die Entscheidung. Dabei konnte der vierfache Weltmeister die gesamte zweite Halbzeit mit einem Mann mehr bestreiten. Aleksandr Karapetjan, in Deutschland aufgewachsener Torschütze des Führungstreffers, sah Gelb-Rot.

Dank dem Erfolg bleibt Italien makellos an der Spitze der Gruppe J. Die «Squadra Azzurra» kann fest mit der Teilnahme an der EM 2020 planen. (ram)

Finnland – Griechenland 1:0

Bosnien-Herzegowina – Liechtenstein 5:0

Die Tabelle der Gruppe J

Die Telegramme

Armenien - Italien 1:3 (1:1)

Jerewan. - SR Siebert (GER).

Tore: 11. Karapetian 1:0. 28. Belotti 1:1. 77. Lorenzo Pellegrini 1:2. 80. Belotti 1:3.

Bemerkungen: 45. Gelb-Rote Karte gegen Karapetian (Armenien).

Italien: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella (69. Sensi); Chiesa (61. Lorenzo Pellegrini), Belotti, Bernardeschi (83. Lasagna).

Finnland - Griechenland 1:0 (0:0)

Tampere. - SR Munuera (ESP).

Tor: 52. Pukki (Foulpenalty) 1:0.

Bosnien - Liechtenstein 5:0 (1:0)

Zenica. - 3700 Zuschauer. - SR Nyberg (SWE).

Tore: 11. Gojak 1:0. 80. Malin (Eigentor) 2:0. 85. Dzeko 3:0. 88. Visca 4:0. 89. Gojak 5:0.

Liechtenstein: Benjamin Büchel; Rechsteiner, Malin, Kaufmann, Göppel; Martin Büchel; Meier (64. Wolfinger), Nicolas Hasler, Wieser, Salanovic; Gubser (74. Sele).

Bemerkungen: Bosnien komplett. Liechtenstein ohne Erne, Polverino, Yanik Frick und Quintans (verletzt). (sda)

