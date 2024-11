Verrücktes Beinahe-Comeback von Stuttgart +++ Kein Sieger zwischen Chelsea und Arsenal

Der FC Bologna kommt der Auswärtssieg bei der AS Rom aus Schweizer Sicht teuer zu stehen. Nach 23 Minuten kollidiert Nati-Angreifer Dan Ndoye mit dem Pfosten und verletzt sich dabei am Bein. Der 24-Jährige musste vom Feld getragen werden, ein Einsatz in der Nations League nächste Woche ist mehr als fraglich. Zum Matchwinner avanciert der schwedische Stürmer Jesper Karlsson.

Kein Sieger im London-Derby zwischen Chelsea und Arsenal. In einem Spiel auf Augenhöhe brachte Gabriel Martinelli die Gäste in Führung. Nur zehn Minuten später glich Pedro Neto für Chelsea aus.

Der ehemalige St. Galler Ermedin Demirovic war der grösste Pechvogel auf Seiten der Stuttgarter. Der Bosnier traf zweimal die Torumrandung und scheiterte in der 22. Minute mit einem Penalty an Frankfurts Goalie Kevin Trapp. Erst ab der 86. Minute, als Fabian Rieder schon seit einer Weile ausgewechselt war, klappte es beim Zweiten der letzten Saison mit dem Toreschiessen. Josha Vagnoman und Nick Woltemade verkürzten auf 2:3. Der vermeintliche Ausgleich von Chris Führich in der 97. Minute hielt dann der Überprüfung des Videoschiedsrichters nicht stand.

Der VfB Stuttgart tut sich in dieser Saison weiterhin schwer. In der 10. Bundesliga-Runde verliert er daheim gegen die Eintracht Frankfurt unglücklich mit 2:3.

«Basel hat sich sehr um mich bemüht » – Rechtsverteidiger Joe Mendes im Porträt

Am 2. September 2024 wechselte der 21-jährige Rechtsverteidiger Josafat Mendes auf den letzten Drücker vom SC Braga per Leihe mit Kaufoption zum FC Basel. Ein Porträt über einen jungen aus Schweden, der in der Schweiz schnell Stammspieler und heimisch geworden ist und der mit dem FCB Grosses vorhat.

«Kein Aufgebot» steht auf dem Matchblatt hinter dem Namen Joe Mendes, als der FC Basel am 26. August 2021 bei Hammarby IF gastiert. Es sollte ein denkwürdiges Spiel werden, in dem Arthur Cabral den FCB per Elfmeter ins Elfmeterschiessen rettet, wo dann tatsächlich trotz zwischenzeitlichen 0:3-Rückstands noch der Einzug in die Gruppenphase der Conference League gelingt. Mendes hatte einen Monat zuvor gegen Maribor für die erste Mannschaft debütiert und erinnert sich: «Das gegen Basel war ein hartes Spiel. Ich war damals in der Kabine und das Ausscheiden in extremis tat weh.»