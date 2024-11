Frankfurt bringt den Sieg in Stuttgart irgendwie über die Zeit. Bild: www.imago-images.de

Barças Lauf gestoppt +++ Inter und Napoli teilen Punkte +++ Chelsea und Arsenal auch

Mehr «Sport»

Bundesliga

Augsburg – Hoffenheim 0:0

Ein Remis, das niemandem wirklich hilft. Augsburg (ohne den verletzten Vargas) und Hoffenheim trennen sich mit einer müden Nullnummer. Die Augsburger verpassen es so, einen Schritt Richtung europäische Plätze zu machen und Hoffenheim kann sich nicht weiter von den Abstiegsplätzen absetzen.

Augsburg - Hoffenheim 0:0

28'300 Zuschauer.

Bemerkungen: Augsburg ohne Vargas (verletzt).

Stuttgart – Frankfurt 2:3

Der VfB Stuttgart tut sich in dieser Saison weiterhin schwer. In der 10. Bundesliga-Runde verliert er daheim gegen die Eintracht Frankfurt unglücklich mit 2:3.

Der ehemalige St.Galler Ermedin Demirovic war der grösste Pechvogel auf Seiten der Stuttgarter. Der Bosnier traf zweimal die Torumrandung und scheiterte in der 22. Minute mit einem Penalty an Frankfurts Goalie Kevin Trapp. Erst ab der 86. Minute, als Fabian Rieder schon seit einer Weile ausgewechselt war, klappte es beim Zweiten der letzten Saison mit dem Toreschiessen. Josha Vagnoman und Nick Woltemade verkürzten auf 2:3. Der vermeintliche Ausgleich von Chris Führich in der 97. Minute hielt dann der Überprüfung des Videoschiedsrichters nicht stand.

Die Eintracht Frankfurt, die ohne Aurèle Amenda spielte, war deutlich effizienter. Hugo Ekitiké, Nathaniel Brown und Omar Marmoush sorgten mit ihren Toren für die 3:0-Führung. Die Frankfurter belegen den 3. Platz, Stuttgart ist nur Elfter.

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2:3 (0:1)

60'000 Zuschauer.

Tore: 45. Ekitiké 0:1. 55. Brown 0:2. 62. Omar Marmoush 0:3. 86. Vagnoman 1:3. 90. Woltemade 2:3.

Bemerkungen: 22. Trapp (Eintracht Frankfurt) hält Penalty von Demirovic. VfB Stuttgart mit Rieder (bis 61.), ohne Stergiou (verletzt). Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Premier League

ManUnited – Leicester 3:0

Manchester United feiert seinen ersten Premier-League-Sieg seit der Entlassung von Trainer Erik ten Hag. Die Red Devils kamen zuhause zu einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Leicester City. Bruno Fernandes brachte United schon nach 17 Minuten in die richtige Bahn. Auch bei den anderen zwei Treffern hatte der Portugiese seinen Fuss im Spiel.

Bruno Fernandes zeigte ein starkes Spiel. Bild: keystone

Manchester United - Leicester 3:0 (2:0)

Tore: 17. Fernandes 1:0. 38. Kristiansen (Eigentor) 2:0. 82. Garnacho 3:0.

Nottingham – Newcastle 1:3

Newcastle United mit dem ehemaligen Schweizer Nationalspieler Fabian Schär drehte das Auswärtsspiel bei Nottingham Forest. Alexander Isak, Joelinton und Harvey Barnes sorgten nach der Pause für die Wende.

Bild: keystone

Nottingham - Newcastle 1:3 (1:0)

Tore: 21. Murillo 1:0. 54. Isak 1:1. 72. Joelinton 1:2. 83. Barnes 1:3.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Chelsea – Arsenal 1:1

Kein Sieger im London-Derby zwischen Chelsea und Arsenal. In einem Spiel auf Augenhöhe brachte Gabriel Martinelli die Gäste in Führung. Nur zehn Minuten später glich Pedro Neto für Chelsea aus.

Bild: keystone

Chelsea - Arsenal 1:1 (0:0)

Tore: 60. Martinelli 0:1. 70. Neto 1:1. (abu/sda)

Serie A

AS Rom – Bologna 2:3

Der FC Bologna kommt der Auswärtssieg bei der AS Rom aus Schweizer Sicht teuer zu stehen. Nach 23 Minuten kollidiert Nati-Angreifer Dan Ndoye mit dem Pfosten und verletzt sich dabei am Bein. Der 24-Jährige musste vom Feld getragen werden, ein Einsatz in der Nations League nächste Woche ist mehr als fraglich. Zum Matchwinner avanciert der schwedische Stürmer Jesper Karlsson.

AS Roma - Bologna 2:3 (0:1)

Tore: 25. Castro 0:1. 63. El Shaarawy 1:1. 66. Orsolini 1:2. 77. Karlsson 1:3. 82. El Shaarawy 2:3.

Bemerkungen: Bologna mit Freuler und Ndoye (bis 23./verletzt ausgewechselt), ohne Aebischer (verletzt). (abu/sda)

Inter Mailand – Napoli 1:1

Yann Sommer verpasst mit Inter Mailand in der Serie A den Sprung an die Tabellenspitze. Der Meister spielt im Spitzenspiel daheim gegen Leader Napoli 1:1 unentschieden. Scott McTominay brachte die Gäste aus Neapel nach einem Eckball in der 23. Minute in Führung. Sommer war beim Abschluss des Schotten aus kurzer Distanz machtlos.

Doch Inter glich die Partie noch vor der Pause durch ein sehenswertes Weitschusstor von Hakan Çalhanoğlu aus rund 25 Metern wieder aus. Der in Mannheim geborene Captain der türkischen Nationalmannschaft besass in der zweiten Halbzeit die grösste Chancen zum Siegtor, scheiterte mit seinem Penalty in der 74. Minute jedoch am linken Pfosten.

Durch die Punkteteilung im Topspiel der 12. Runde bleibt es in der Rangliste spannend. Napoli behauptet sich mit 25 Punkten an der Spitze, dahinter folgt mit einem Zähler Rückstand ein Quartett um Inter Mailand, Fiorentina, Atalanta Bergamo und Lazio Rom. Auch Juventus Turin auf Platz 6 liegt nur zwei Punkte hinter Napoli zurück.

Inter Mailand - Napoli 1:1 (1:1)

Tore: 23. McTominay 0:1. 43. Calhanoglu 1:1.

Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer. 74. Çalhanoğlu schiesst Foulpenalty an den Pfosten.

La Liga

Real Sociedad – Barcelona 1:0

Der gute Lauf des FC Barcelona findet im Baskenland ein Ende. Der spanische Leader muss sich Real Sociedad in der 13. Runde auswärts 0:1 geschlagen geben. Trotz der zweiten Niederlage in der laufenden Meisterschaft führt Barcelona die Tabelle weiterhin mit sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Real Madrid an.

Die Katalanen gingen im Auswärtsspiel durch Robert Lewandowski nach 13 Minuten vermeintlich in Führung, doch der Treffer des Polen wurde wegen Offside zurückgenommen. Anschliessend fand Real Sociedad besser ins Spiel und belohnte sich nach gut einer halben Stunde mit dem 1:0 durch den früheren Bundesliga-Stürmer Sheraldo Becker (Union Berlin). Die Führung der Gastgeber hielt bis zum Schluss Bestand.

Für Barça war es die erste Niederlage seit Ende September. Zuletzt bewies das Team von Trainer Hansi Flick einen starken Lauf, schenkten Real Madrid im Clásico vier Tore ein, Roter Stern Belgrad in der Champions League sogar deren fünf.

Real Sociedad - Barcelona 1:0 (1:0)

Tor: 33. Becker 1:0.