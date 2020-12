Sport

Premier League: Das Traumpaar Kane/Son schlägt auch Arsenal



Das Traumpaar Kane/Son schlägt auch Arsenal – Vardy rettet Leicester in der 90. Minute

England

Tottenham – Arsenal 2:0

Arsenal ist so schlecht in die Premier League gestartet wie noch nie. Die «Gunners» kassierten mit Granit Xhaka in der 11. Runde die sechste Niederlage. Nach dem 0:2 bei Tottenham beträgt der Rückstand auf den führenden Erzrivalen elf Punkte.

Das Defensivkonzept von José Mourinho, das derzeit Tottenham von Erfolg zu Erfolg trägt, machte auch Arsenal ratlos. Mit zwei Kontern sorgte der Leader in der ersten Halbzeit für die 2:0-Führung. Beide erfolgreiche Angriffe waren Co-Produktionen von Harry Kane und Son Heung-Min. Das englisch-südkoreanische Sturmduo hat bei nunmehr 31 Premier-League-Toren die Skorerpunkte untereinander aufgeteilt.

Arsenal war nach der Pause bemüht, den Rückstand wettzumachen. Doch biss sich die Mannschaft von Mikel Arteta an der Defensive des Nordlondoner Rivalen die Zähne aus. Tottenhams Keeper Hugo Lloris war nur einmal richtig gefordert, bei einem Kopfball von Alexandre Lacazette.

Tottenham - Arsenal 2:0 (2:0).

Tore: 13. Son 1:0. 45. Kane 2:0. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

Sheffield – Leicester 1:2

Leicester City hält sich weiter hartnäckig in der Spitzengruppe der Premier League. Und einmal mehr war auf Torjäger Jamie Vardy Verlass. Der Stürmer traf nach einem schellen Umschalten in der 90. Minute zum 2:1-Sieg.

Liverpool – Wolverhampton

Spielbeginn um 20:15 Uhr.

Deutschland

Bremen – Stuttgart 1:2

Der VfB Stuttgart zeigt sich nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga weiterhin gefestigt. Die Schwaben siegten auswärts gegen Werder Bremen 2:1.

Der junge kongolesische Stürmer Silas Wamangituka erzielte das 1:0 nach einer halben Stunde mittels Foulpenalty und doppelte nach 91 Minuten nach, bevor Werder kurz vor dem Schlusspfiff verkürzte. Dem Stuttgarter Zürcher Goalie Gregor Kobel fehlte also wenig, und er hätte zum zweiten Mal in einem Meisterschaftsspiel dieser Saison kein Tor zugelassen.

Der VfB weist nun mit drei Siegen und zwei Niederlagen bei fünf Remis eine positive Bilanz vor.

Werder Bremen - Stuttgart 1:2 (0:1)

Tore: 30. Wamangituka (Foulpenalty) 0:1. 91. Wamangituka 0:2 93. Selke 1:2. -

Bemerkungen: Stuttgart mit Kobel.

Schalke – Leverkusen 0:1*

Italien

Crotone – Napoli 0:2*

Sampdoria – Milan

Spielbeginn um 20.45 Uhr.

