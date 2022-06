Die Schweizer U21-Nati muss nicht in die EM-Barrage. Bild: keystone

Dänemark kann nicht profitieren – Schweizer U21-Nati ohne Barrage an der EM

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft kommt um Barrage-Spiele herum und qualifiziert sich direkt für die Europameisterschaft vom Sommer 2023 in Rumänien und Georgien.

Das Team von Nationalcoach Mauro Lustrinelli wurde in seiner Gruppe Zweiter hinter den Niederlanden. Es qualifizieren sich jedoch nicht nur alle Gruppensieger direkt, sondern auch der beste Gruppenzweite. Und dieser ist nach der Auswertung aller Resultate die Schweiz.

In der Rangliste der Gruppenweiten mit je acht gewerteten Partien ist die Schweiz mit 17 Punkten Erste vor den punktgleichen Ukraine und Dänemark. Unter diesen drei Teams musste die Tordifferenz entscheiden. Mit 14:6 Toren bringen es die Schweizer auf plus acht, während die Ukraine und Dänemark je plus sechs Tore vorweisen.

Die Entscheidung fiel am Dienstag, als die Schweizer ihr Pensum schon abgeschlossen. Dänemark hätte das abschliessende Heimspiel gegen die Türkei mit vier Toren Unterschied gewinnen müssen, um die Schweiz zu überflügeln. Die Dänen führten zeitweilig 3:1, siegten jedoch nur 3:2. (abu/sda)